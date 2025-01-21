25 января в Алматы состоится торжественное закрытие чемпионата Казахстана 2025 года по шахматам среди юниоров

16:09 23.01.2025

ПРЕСС – АНОНС



25 января в Алматы состоится торжественное закрытие чемпионата Казахстана 2025 года по шахматам среди юниоров в семи возрастных категориях – от 4 до 18 лет.



Чемпионат собрал талантливых шахматистов со всего Казахстана, где самая юная участница - Асылым Жолдасбек из Кызылординской области, которой 4 года 5 месяцев.



Кроме того, в одном из туров чемпионата сестры-двойняшки Инкар и Инжу встретились как противники, и показали высокий уровень игры. В итоге заняли два первых места в группе G10.



В рамках мероприятия будут подведены итоги соревнования и награждены победители и призеры. Особое внимание будет уделено тем, кто покажет лучшие результаты, так как они получат возможность представить Казахстан на международных чемпионатах.



На церемонии примут участие представители спорта Республики Казахстан, а также известные шахматисты и эксперты.



Организаторы: Казахстанская федерация шахмат



Дата, время и место проведения: 25 января, 14.30 час., павильон № 9 КЦДС "Атакент", от центрального входа (Алматы, ул. Тимирязева, 42, угол ул. Ауэзова) – прямо и направо.



Контакты для связи:

Пресс-секретарь Казахстанской федерации шахмат

Галина Алькешова - +7 701 206 0564.



*****



Есть первые чемпионы Нового 2025 года!

В Алматы сегодня определились чемпионы Казахстана 2025 года по классическим шахматам в возрастных категориях от 6 до 18 лет. Но сам чемпионат продолжается: в течение трех следующих дней мы узнаем имена победителей в быстрых шахматах – в рапиде и блице…



Январь 21, 2025

https://kazchess.kz/



В Алматы сегодня определились чемпионы Казахстана 2025 года по классическим шахматам в возрастных категориях от 6 до 18 лет. Но сам чемпионат продолжается: в течение трех следующих дней мы узнаем имена победителей в быстрых шахматах – в рапиде и блице…



Нет ничего удивительного в том, что из тура в тур первыми заканчивали играть шестилетки. Вот и в 9-м, последнем, туре классики не прошло и часа, а все восемь партий в группе девочек завершились. Лидировавшая с самого начала Жасмин Окпебаева из Астаны свою партию проиграла не претендовавшей на призовые места Алиме Акимхан, и ее, что называется, в финишном створе обошла Раяна Абайкызы из Туркестанской области. Есть первая чемпионка!



В течение следующего получаса примеру девочек последовали и мальчики. Но здесь неожиданностей не произошло: чемпионом стал 5-летний третьеразрядник из Алматы Макар Чернышов, выигравший все 9 партий! А там и астанчанин Адинур Адильбек, чемпион Азии-2024 по рапиду, праздновал победу в группе O8! Последней чемпионкой стала Алиша Бисалиева (G8), чья соперница Амалия Едрешева никак не хотела соглашаться на ничью в абсолютно равной позиции.



Следует отметить успех родных сестер Кенжетай – Инкар и Инжу, которые заняли в группе G10 два первых места.



В негласном соревновании регионов первенствовала Астана, чьи представители завоевали 6 золотых медалей. У Алматинской области три победителя, у Алматы – два, по одному – у Мангистауской, Павлодарской и Туркестанской областей. Призерами отметились также Актюбинская, Карагандинская и Кызылординская области.



Вот полный список чемпионов и призеров:



O6: 1. Макар Чернышов (Алматы, б/р) – 9 очков; 2. Исмаил Сайрамбай (Алматы, б/р) – 8; 3. Арулан Альтаирулы (Астана, б/р) – 7; 4. Абылай Куат (Шымкент, б/р) – 6; 5. Ибрагим Жанасов (Астана, б/р) – 5½. Всего 28 участников.



G6: 1. Раяна Абайкызы (Туркестанская обл., б/р) – 7½ очков; 2. Жасмин Окпебаева (Астана, б/р) – 7; 3. Аяулым Калдыбек (Астана, б/р) – 6½; 4. Александра Решетникова (Павлодарская обл., б/р) – 6; 5. Алима Акимхан (Актюбинская обл., б/р) – 6. Всего 17 участниц.



O8: 1. Адинур Адильбек (Астана, 1763) – 8½ очков; 2. Альтаир Омурзаков (Астана, 1475) – 7½; 3. Мади Мажитов (Астана, 1627) – 7; 4. Мухаммедгали Абдикайим (Астана, 1552) – 6½; 5. Абдул-Малик Кайрат (Астана, 1586) – 6½. Всего 76 участников.



G8: 1. Алиша Бисалиева (Астана, 1629) – 8½ очков; 2. Тея Марковская (Алматы, б/р) – 8; 3. Амалия Едрешева (Астана, 1493) – 6½; 4. Айзия Исатай (Алматы, б/р) – 6½; 5. Венера Жакишева (Астана, б/р) – 6. Всего 43 участницы.



O10: 1. Алихан Назарбек (Алматинская обл., 1693) – 8 очков; 2. Амиржан Анетов (Астана, 1915) – 7½; 3. Рауан Бахыт (Астана, 1817) – 7½; 4. Нурали Нуршин (Астана, 1764) – 7½; 5. Нурмухамед Елемес (Алматы, 1903) – 7. Всего 107 участников.



G10: 1. Инкар Кенжетай (Астана, 1584) – 8 очков; 2. Инжу Кенжетай (Астана, 1546) – 7½; 3. Милана Филиппова (Алматы, 1819) – 7; 4. Сымбат Жетпис (Атырауская обл., 1610) – 7; 5. Азалия Балаканова (Павлодарская обл., 1439) – 6½. Всего 73 участницы.



O12: 1. CM Данис Куандыкулы (Алматы, 2170) – 7½ очков; 2. Дастан Бакытбек (Алматы, 1714) – 7; 3. Ернур Ержанулы (Кызылординская обл., 1834) – 7; 4. CM Нурали Болашаков (Алматы, 2050) – 7; 5. Рамазан Тулеген (Алматинская обл., 2000) – 7. Всего 119 участников.



G12: 1. WCM Жансая Шолпанбек (Алматинская обл., 1813) – 8½ очков; 2. Адия Мамеш (Астана, 1612) – 6½; 3. Альбина Кайрбекова (Карагандинская обл., 1593) – 6½; 4. Акерке Молдагали (Астана, 1647) – 6½; 5. Алия Жумамбаева (Павлодарская обл., 1692) – 6½. Всего 75 участниц.



O14: 1. CM Алишер Абдсаттар (Астана, 2115) – 8 очков; 2. FM Динмухаммед Тулендинов (Алматы, 2175) – 7; 3. Акарыс Жандос (Алматы, 1961) – 7; 4. Сулейман Ахмет (Павлодарская обл., 1871) – 7; 5. Акылжан Мейрханулы (Кызылординская обл., 2167) – 6½. Всего 104 участника.



G14: 1. WFM Айару Алтынбек (Астана, 1993) – 7½ очков; 2. WFM Ханзада Аманжол (Актюбинская обл., 1904) – 7; 3. Алима Омирсерик (Алматинская обл., 1760) – 6½; 4. Акнур Мамакова (Астана, 1763) – 6½; 5. WCM Райан Жумагали (Алматы, 1649) – 6½. Всего 51 участница.



O16: 1. IM Эдгар Мамедов (Мангистауская обл., 2457) – 8 очков; 2. Каир Беристенов (Актюбинская обл., 2196) – 7; 3. FM Алан Петухов (Актюбинская обл., 2325) – 7; 4. Алькей Амангельдинов (Карагандинская обл., 1856) – 7; 5. CM Алихан Даулет (Алматы, 2013) – 6½. Всего 103 участника.



G16: 1. WFM Елназ Калиахмет (Алматинская обл., 2215) – 8½ очков; 2. FM Диана Тыныштык (Астана, 2028) – 7; 3. Асия Асылхан (Туркестанская обл., 1950) – 7; 4. Малика Джаппарбекова (Астана, 1900) – 6½; 5. Каусар Али (Кызылординская обл., 1758) – 6. Всего 48 участниц.



O18: 1. FM Ергали Сулеймен (Астана, 2300) – 8½ очков; 2. FM Ернур Амангельды (Астана, 2276) – 7; 3. FM Ерлан Тлеуханов (Алматы, 2120) – 7; 4. FM Мирас Асылов (Алматы, 2294) – 7; 5. FM Имангали Ахилбай (Алматинская обл., 2367) – 6½. Всего 71 участник.



G18: 1. Жания Науанова (Павлодарская обл., 1854) – 7 очков; 2. WCM Дениза Курманалина (Алматы, 1806) – 6½; 3. Русалина Абдуллаева (Алматы, 1608) – 6½; 4. Аделя Оспанова (Алматы, 1866) – 6½; 5. Мадина Момын (Карагандинская обл., 1698) – 6. Всего 28 участниц.



Показатели, по которым определялись занятые места в случае равенства очков у двух и более участников: 1) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 2) коэффициент Бухгольца; 3) личная встреча; 4) большее количество побед; 5) большее число партий черными.



https://chess-results.com/tnr1095011.aspx