 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 23.01.2025
18:00  Кадровые назначения в Таджикистане
17:44  Eurasianet.org: Центральная Азия наторговала с Китаем в 2024 году почти на $95 млрд
17:37  В Ташкенте сотрудникам госучреждений рекомендовано носить национальную одежду
17:35  Жительницу Душанбе оштрафовали за гадание и колдовство
16:09  25 января в Алматы состоится торжественное закрытие чемпионата Казахстана 2025 года по шахматам среди юниоров
15:45  Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Г.Бердымухамедов посетил Монако и его Светлость князя Альбера II
15:37  Казахстан лидер по средней заработной платы среди стран Центральной Азии

15:14  Повстанцы или террористы? Расползающаяся угроза. Из Сирии на мир и Центральную Азию
15:02  Саида Мирзиеева (старшая дочь и помощник Президента Узбекистана) обсудила с послом ЕС подготовку к саммиту ЕС–Центральная Азия
14:35  Транспортный коридор Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – ЕС функционирует в полном объеме
14:31  Что означает программа военного сотрудничества России и Узбекистана
14:27  Президент Республики Узбекистан принял министра обороны России Андрея Белоусова
14:24  Верховный Главнокомандующий ВС Туркменистана генерал армии С.Бердымухамедов провел заседание Госсовета безопасности
14:20  В Кыргызстане запретят ввоз лягушек. Наша молодежь не должна целоваться с земноводными...
14:16  ЦБ Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 13,5%
14:13  Новые назначения в Кыргызстане: мэр города Ош и представитель Президента в Иссык-Кульской области
04:07  Шантаж по-американски: либо отдайте TikTok, либо введем 60%-ные пошлины на экспорт из Китая
02:18  Железная дорога Китай–Кыргызстан–Узбекистан – это важный стратегический мост, который свяжет Восток и Запад
01:42  Трамп – против глобалистов: что стоит за объявленным выходом США из ВОЗ?
Среда, 22.01.2025
23:35  Румыния, не делающая выводов из собственной истории, - Валерий Мацевич
21:31  Ташкент. Скандал на набережной Анхора: Грязные попытки застройщика построить многоэтажки в сейсмической зоне
20:43  Синьхуа: Деликатесы из стран Центральной Азии все больше обогащают новогодний стол китайцев
20:39  В Узбекистане за счет слияния будут образованы 22 технических университета
20:37  Казахстан приступил к строительству аэропортов в трех своих курортных зонах
20:34  Нужна ли новая столица Кыргызстану? Нам нужно выстроить три центра: деловой (Бишкек), культурный (Ош) и административный (столица), - Авазбек Атаханов
20:29  Казахстан отстает по темпам роста от всех стран ЕАЭС
20:24  ВС РФ приступили к зачистке Великой Новоселки – итоговая сводка Readovka за 22 января
15:31  За 24 часа: Путин предложил Европе изящный выход из украинского тупика, - Кирилл Стрельников
14:49  Foreign Affairs: Трампа ждут сразу две Нобелевских премии мира - или кошмарный провал
14:45  Село Западное в Харьковской области перешло под контроль русских бойцов
14:44  Как ложь в Интернете способна убить наших мирных жителей
13:19  Садыр Жапаров сообщил, что подписал закон о религии и в нем есть только один спорный момент
13:10  В Кыргызстане запретили носить закрывающую лицо одежду в общественных местах
12:56  На пост председателя Верховного суда Таджикистана предложен Рустам Мирзозода
12:52  В Узбекистане откроется Государственный Cyber University для подготовки кадров в области кибербезопасности
12:26  Трамп распорядился выбросить флаги ЛГБТ*, BLM и других движений из посольств США
02:12  МИД РФ уведомил Токио о расторжении меморандумов по работе японских центров в России
02:00  Проникновение в Киев привело к непредсказуемым эффектам для ЦРУ
01:55  Огонь зимних Азиатских игр-2025 зажгли в Харбине
01:26  Хартия стратегического партнерства между США и Арменией: скрытые грани
01:23  По просьбе Поднебесной: Путин и товарищ Си обсудили победу в войне
01:20  О преступлениях британской разведки МИ-6, - Владимир Прохватилов
01:08  Киберполиция России. Принцип нулевого доверия: как защитить себя от мошенников
00:51  ВС РФ продолжают успешно вести бои на плацдарме севернее Купянска
00:10  Масштабный пожар на горнолыжном курорте в Турции: 76 погибших
Вторник, 21.01.2025
22:19  МИД России о 100-летии установления советско-японских отношений
17:32  Кыргызстан в 2023 году вошел в топ-50 стран по эффективности реализации Целей устойчивого развития ООН
16:52  Экспорт Грузии в Россию в 2024 году вырос на 3,7%. Больше всего Грузия экспортировала в Кыргызстан
16:24  МИД России: О недостоверной публикации на сайте "Независимой газеты" с нападкам на высшее политическое руководство Туркменистана
16:15  "Я скачаю, в свободное время поиграем" - премьер Казахстана Бектенов заинтересовался казахстанской игрой
15:43  Марат Джураев назначен первый замминистра занятости и сокращения бедности Узбекистана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
25 января в Алматы состоится торжественное закрытие чемпионата Казахстана 2025 года по шахматам среди юниоров
16:09 23.01.2025

ПРЕСС – АНОНС

25 января в Алматы состоится торжественное закрытие чемпионата Казахстана 2025 года по шахматам среди юниоров в семи возрастных категориях – от 4 до 18 лет.

Чемпионат собрал талантливых шахматистов со всего Казахстана, где самая юная участница - Асылым Жолдасбек из Кызылординской области, которой 4 года 5 месяцев.

Кроме того, в одном из туров чемпионата сестры-двойняшки Инкар и Инжу встретились как противники, и показали высокий уровень игры. В итоге заняли два первых места в группе G10.

В рамках мероприятия будут подведены итоги соревнования и награждены победители и призеры. Особое внимание будет уделено тем, кто покажет лучшие результаты, так как они получат возможность представить Казахстан на международных чемпионатах.

На церемонии примут участие представители спорта Республики Казахстан, а также известные шахматисты и эксперты.

Организаторы: Казахстанская федерация шахмат

Дата, время и место проведения: 25 января, 14.30 час., павильон № 9 КЦДС "Атакент", от центрального входа (Алматы, ул. Тимирязева, 42, угол ул. Ауэзова) – прямо и направо.

Контакты для связи:
Пресс-секретарь Казахстанской федерации шахмат
Галина Алькешова - +7 701 206 0564.

*****

Есть первые чемпионы Нового 2025 года!
В Алматы сегодня определились чемпионы Казахстана 2025 года по классическим шахматам в возрастных категориях от 6 до 18 лет. Но сам чемпионат продолжается: в течение трех следующих дней мы узнаем имена победителей в быстрых шахматах – в рапиде и блице…

Январь 21, 2025
https://kazchess.kz/

В Алматы сегодня определились чемпионы Казахстана 2025 года по классическим шахматам в возрастных категориях от 6 до 18 лет. Но сам чемпионат продолжается: в течение трех следующих дней мы узнаем имена победителей в быстрых шахматах – в рапиде и блице…

Нет ничего удивительного в том, что из тура в тур первыми заканчивали играть шестилетки. Вот и в 9-м, последнем, туре классики не прошло и часа, а все восемь партий в группе девочек завершились. Лидировавшая с самого начала Жасмин Окпебаева из Астаны свою партию проиграла не претендовавшей на призовые места Алиме Акимхан, и ее, что называется, в финишном створе обошла Раяна Абайкызы из Туркестанской области. Есть первая чемпионка!

В течение следующего получаса примеру девочек последовали и мальчики. Но здесь неожиданностей не произошло: чемпионом стал 5-летний третьеразрядник из Алматы Макар Чернышов, выигравший все 9 партий! А там и астанчанин Адинур Адильбек, чемпион Азии-2024 по рапиду, праздновал победу в группе O8! Последней чемпионкой стала Алиша Бисалиева (G8), чья соперница Амалия Едрешева никак не хотела соглашаться на ничью в абсолютно равной позиции.

Следует отметить успех родных сестер Кенжетай – Инкар и Инжу, которые заняли в группе G10 два первых места.

В негласном соревновании регионов первенствовала Астана, чьи представители завоевали 6 золотых медалей. У Алматинской области три победителя, у Алматы – два, по одному – у Мангистауской, Павлодарской и Туркестанской областей. Призерами отметились также Актюбинская, Карагандинская и Кызылординская области.

Вот полный список чемпионов и призеров:

O6: 1. Макар Чернышов (Алматы, б/р) – 9 очков; 2. Исмаил Сайрамбай (Алматы, б/р) – 8; 3. Арулан Альтаирулы (Астана, б/р) – 7; 4. Абылай Куат (Шымкент, б/р) – 6; 5. Ибрагим Жанасов (Астана, б/р) – 5½. Всего 28 участников.

G6: 1. Раяна Абайкызы (Туркестанская обл., б/р) – 7½ очков; 2. Жасмин Окпебаева (Астана, б/р) – 7; 3. Аяулым Калдыбек (Астана, б/р) – 6½; 4. Александра Решетникова (Павлодарская обл., б/р) – 6; 5. Алима Акимхан (Актюбинская обл., б/р) – 6. Всего 17 участниц.

O8: 1. Адинур Адильбек (Астана, 1763) – 8½ очков; 2. Альтаир Омурзаков (Астана, 1475) – 7½; 3. Мади Мажитов (Астана, 1627) – 7; 4. Мухаммедгали Абдикайим (Астана, 1552) – 6½; 5. Абдул-Малик Кайрат (Астана, 1586) – 6½. Всего 76 участников.

G8: 1. Алиша Бисалиева (Астана, 1629) – 8½ очков; 2. Тея Марковская (Алматы, б/р) – 8; 3. Амалия Едрешева (Астана, 1493) – 6½; 4. Айзия Исатай (Алматы, б/р) – 6½; 5. Венера Жакишева (Астана, б/р) – 6. Всего 43 участницы.

O10: 1. Алихан Назарбек (Алматинская обл., 1693) – 8 очков; 2. Амиржан Анетов (Астана, 1915) – 7½; 3. Рауан Бахыт (Астана, 1817) – 7½; 4. Нурали Нуршин (Астана, 1764) – 7½; 5. Нурмухамед Елемес (Алматы, 1903) – 7. Всего 107 участников.

G10: 1. Инкар Кенжетай (Астана, 1584) – 8 очков; 2. Инжу Кенжетай (Астана, 1546) – 7½; 3. Милана Филиппова (Алматы, 1819) – 7; 4. Сымбат Жетпис (Атырауская обл., 1610) – 7; 5. Азалия Балаканова (Павлодарская обл., 1439) – 6½. Всего 73 участницы.

O12: 1. CM Данис Куандыкулы (Алматы, 2170) – 7½ очков; 2. Дастан Бакытбек (Алматы, 1714) – 7; 3. Ернур Ержанулы (Кызылординская обл., 1834) – 7; 4. CM Нурали Болашаков (Алматы, 2050) – 7; 5. Рамазан Тулеген (Алматинская обл., 2000) – 7. Всего 119 участников.

G12: 1. WCM Жансая Шолпанбек (Алматинская обл., 1813) – 8½ очков; 2. Адия Мамеш (Астана, 1612) – 6½; 3. Альбина Кайрбекова (Карагандинская обл., 1593) – 6½; 4. Акерке Молдагали (Астана, 1647) – 6½; 5. Алия Жумамбаева (Павлодарская обл., 1692) – 6½. Всего 75 участниц.

O14: 1. CM Алишер Абдсаттар (Астана, 2115) – 8 очков; 2. FM Динмухаммед Тулендинов (Алматы, 2175) – 7; 3. Акарыс Жандос (Алматы, 1961) – 7; 4. Сулейман Ахмет (Павлодарская обл., 1871) – 7; 5. Акылжан Мейрханулы (Кызылординская обл., 2167) – 6½. Всего 104 участника.

G14: 1. WFM Айару Алтынбек (Астана, 1993) – 7½ очков; 2. WFM Ханзада Аманжол (Актюбинская обл., 1904) – 7; 3. Алима Омирсерик (Алматинская обл., 1760) – 6½; 4. Акнур Мамакова (Астана, 1763) – 6½; 5. WCM Райан Жумагали (Алматы, 1649) – 6½. Всего 51 участница.

O16: 1. IM Эдгар Мамедов (Мангистауская обл., 2457) – 8 очков; 2. Каир Беристенов (Актюбинская обл., 2196) – 7; 3. FM Алан Петухов (Актюбинская обл., 2325) – 7; 4. Алькей Амангельдинов (Карагандинская обл., 1856) – 7; 5. CM Алихан Даулет (Алматы, 2013) – 6½. Всего 103 участника.

G16: 1. WFM Елназ Калиахмет (Алматинская обл., 2215) – 8½ очков; 2. FM Диана Тыныштык (Астана, 2028) – 7; 3. Асия Асылхан (Туркестанская обл., 1950) – 7; 4. Малика Джаппарбекова (Астана, 1900) – 6½; 5. Каусар Али (Кызылординская обл., 1758) – 6. Всего 48 участниц.

O18: 1. FM Ергали Сулеймен (Астана, 2300) – 8½ очков; 2. FM Ернур Амангельды (Астана, 2276) – 7; 3. FM Ерлан Тлеуханов (Алматы, 2120) – 7; 4. FM Мирас Асылов (Алматы, 2294) – 7; 5. FM Имангали Ахилбай (Алматинская обл., 2367) – 6½. Всего 71 участник.

G18: 1. Жания Науанова (Павлодарская обл., 1854) – 7 очков; 2. WCM Дениза Курманалина (Алматы, 1806) – 6½; 3. Русалина Абдуллаева (Алматы, 1608) – 6½; 4. Аделя Оспанова (Алматы, 1866) – 6½; 5. Мадина Момын (Карагандинская обл., 1698) – 6. Всего 28 участниц.

Показатели, по которым определялись занятые места в случае равенства очков у двух и более участников: 1) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 2) коэффициент Бухгольца; 3) личная встреча; 4) большее количество побед; 5) большее число партий черными.

https://chess-results.com/tnr1095011.aspx

Источник - Казахстанской федерации шахмат
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1737637740


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил законопроект по вопросам определения страны происхождения товаров в первом чтении
- Кадровые перестановки
- О телефонном разговоре глав МИД Казахстана и России
- Разрубить "гордиев узел" недействительных сделок
- Серик Жумангарин встретился с представителем ОЭСР Антонио Капобьянко
- Базовая ставка или базовая ошибка: куда ведет политика Нацбанка?
- МТИ и МСХ приняли меры для стабилизации цен на картофель
- Сокращать социальный разрыв между бедными и богатыми
- МВД: В 10 регионах Казахстана проведены задержания криминальных группировок, влияющих на учреждения УИС
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  