Жительницу Душанбе оштрафовали за гадание и колдовство

17:35 23.01.2025

23 января 2025



Сотрудники ОМВД района И. Сомони задержали 58-летнюю жительницу Душанбе, Зоирову Курбонгул, по подозрению в занятии гаданием и колдовством. Об этом сообщили в УМВД города Душанбе.



В отношении задержанной был составлен административный протокол по статье 482 Кодекса об административных правонарушениях Республики Таджикистан. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения. Суд, изучив представленные доказательства, признал Зоирову виновной и назначил ей административный штраф в размере 45 расчетных показателей, что составляет 3425 сомони.



Правоохранительные органы напоминают о необходимости соблюдения законодательства и призывают граждан воздерживаться от незаконной деятельностти.



