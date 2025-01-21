|В Ташкенте сотрудникам госучреждений рекомендовано носить национальную одежду
17:37 23.01.2025
В Ташкенте сотрудникам госучреждений рекомендовано носить национальную одежду - решение хокима
Хоким Ташкента подписал решение о реализации проекта "Национальный Ташкент" для продвижения национальных традиций в столице. Это предусматривает украшение автобусов, рынков и парков столицы национальными орнаментами, рекомендацию для сотрудников госучреждений носить национальную одежду и другое.
Хоким Ташкента Шавкат Умурзаков 21 января подписал решение о дополнительных мерах по популяризации национальных традиций в столице.
Согласно документу, для этого создана рабочая группа, которую возглавила заместитель хокима Ташкента - начальник Управления по вопросам семьи и женщин Шахноза Султанова, и утвержден план мероприятий по реализации проекта "Национальный Ташкент".
Рабочая группа займется:
- разработкой материалов для популяризации национальной одежды и традиций;
- организацией сотрудничества с предприятиями, организациями и махаллями;
- проведением массовых мероприятий, укрепляющих значимость национальных традиций;
- поддержкой предпринимателей, производящих национальную одежду;
- проведением обучающих семинаров, конкурсов и других мероприятий;
Заместителям хокима Ташкента, управлениям и организациям, районным хокимиятам поручено:
- проводить агитацию, направленную на широкое ознакомление общественности с положительным значением национальной одежды и традиций через просветительские, культурные, информационные и рекламные мероприятия;
- принять меры материального и морального поощрения для поддержки ношения национальной одежды, продвижения национальной идентичности и развития национальной культуры;
- привлекать широкие слои населения к культурным, спортивным, просветительским и другим мероприятиям, организуемым государственными и общественными организациями, а также частным сектором.
В государственных учреждениях, управлениях и организациях Ташкента каждую пятницу будет отмечаться "День национальной одежды". Сотрудникам хокимиятов города и районов, а также управлений, организаций, отделов и других госорганов и учреждений рекомендуется носить национальную одежду в рабочие дни (за исключением утвержденной служебной униформы).
Кроме того, планируется оформлять все массовые мероприятия (праздники, фестивали, выставки, спортивные соревнования, концерты и другие события) в национальном стиле, а также наряжать их участников в национальную одежду.
На таких мероприятиях будет организован показ лучших образцов национальной одежды, проведены конкурсы с национальными играми, танцами и песнями с вручением победителям подарков и дипломов.
Предусмотрено также создание телепередач, статей и публикаций в соцсетях о национальных ценностях, организация челленджа "Национальная одежда всем к лицу" и конкурса "Лучший пропагандист национальных традиций" и проведение лекций и семинаров об истории национальной одежды, ремесел и искусства в образовательных учреждениях.
Ташкентскому городскому управлению Торгово-промышленной палаты поручено создать условия для развития магазинов национальной одежды, ярмарок ремесел и ресторанов с национальной кухней, открытия учебных центров по пошиву и дизайну национальной одежды и провести тренинги для ремесленников.
Для туристов будут созданы условия для знакомства с национальной культурой, фотографирования в национальной одежде и посещения ремесленных мастерских. В туристические маршруты включат национально оформленные объекты, а в гостиницах и ресторанах организуют выставки и конкурсы.
Проект "Национальный Ташкент" включает украшение общественного транспорта и транспортных карт национальными орнаментами, создание образцовых "Национальных классов" в школах, декорирование фасадов и интерьеров торговых центров, рынков, парков и музеев в национальном стиле и другое.
Решение направлено на пропаганду национальной идентичности, сохранение и развитие национальной культуры, передачу богатого наследия узбекского народа молодому поколению, повышение культурного уровня населения города, а также укрепление роли национальных традиций в жизни города, говорится в документе.