В Ташкенте сотрудникам госучреждений рекомендовано носить национальную одежду

17:37 23.01.2025

В Ташкенте сотрудникам госучреждений рекомендовано носить национальную одежду - решение хокима



Хоким Ташкента подписал решение о реализации проекта "Национальный Ташкент" для продвижения национальных традиций в столице. Это предусматривает украшение автобусов, рынков и парков столицы национальными орнаментами, рекомендацию для сотрудников госучреждений носить национальную одежду и другое.



Хоким Ташкента Шавкат Умурзаков 21 января подписал решение о дополнительных мерах по популяризации национальных традиций в столице.



