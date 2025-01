Eurasianet.org: Центральная Азия наторговала с Китаем в 2024 году почти на $95 млрд

Львиная доля товарооборота с КНР – 70% – пришлась на Казахстан и Кыргызстан, эти же республики обеспечили и общий рост на $5 млрд по сравнению с 2023 годом.



Ключевые события и сообщения о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.



Китай увеличил в 2024 году объем торговли со странами Центральной Азии на $5 млрд



Главное таможенное управление (ГТУ) КНР подвело опубликовало статистику торговли с Центральной Азией в 2024 году. Общий объем товарооборота Китая со странами региона составил $94,8 млрд –на $5,4 млрд больше, чем в 2023 году ($89,4 млрд).



Примерно 46% торговли Поднебесной с Центральной Азией пришлось на Казахстан ($43,8 млрд), почти 24% составила доля Кыргызстана ($22,7 млрд), около 14,5% взял на себя Узбекистан ($13,7 млрд), еще чуть более 11% достались Туркменистану ($10,6 млрд), а Таджикистан довольствовался всего лишь 4% от общего объема ($3,8 млрд).



При этом рост товарооборота с КНР продемонстрировали Казахстан (плюс $2,8 млрд), Кыргызстан (плюс $2,9 млрд) и Туркменистан (плюс $57 млн). В то время как Таджикистан наторговал с Китаем на $65 млн меньше, а Узбекистан недосчитался почти $260 млн.



Впрочем, обвального сокращения товарооборота с Поднебесной ни у кого не произошло. Примечательно, что в 2022 году торговля КНР с регионом составила $70,2 млрд, увеличившись с начала полномасштабной войны России против Украины примерно на 35%. Именно с этого момента РФ начала серьезно уступать свои позиции в Центральной Азии Китаю. И, судя по всему, этот тренд продолжится.



Казахстан и Китай перевезли рекордное количество грузов по железной дороге



В свободной экономической зоне (СЭЗ) "Хоргос – Восточные ворота" в Жетысуской области Казахстана (РК) 17 января был дан старт строительству завода по производству ветрогенераторов и систем накопления энергии, которое должно завершиться в III квартале 2026 года, сообщило издание Forbes.kz. Реализация совместного проекта "Казахстанских коммунальных систем" и китайской компании Envision Energy обойдется в $40 млн. Ожидается, что 60% производимой продукции будет направлено на казахстанский рынок, а 40% – на экспорт в страны Центральной Азии и Кавказа. Ежегодно стороны планируют производить на заводе 250 ветрогенераторов и 100 энергонакопительных систем. На это событие обратили внимание и китайские ведущие СМИ, например, газета "Жэньминь Жибао".



Тем временем спикер Сената Казахстана Маулен Ашимбаев во время недавнего визита в КНР встретился с губернатором китайской провинции Чжэцзян Ван Хао, отметило 14 января агентство "Казинформ". О конкретных договоренностях общественности не рассказали, однако обе стороны пришли к выводу, что двум странам необходимо расширять торгово-экономические связи. В рамках поездки казахстанскую делегацию также ознакомили с деятельностью неких китайских IT-компаний.



Кроме того, агентство "Казинформ" 16 января рассказало, что по итогам 2024 года объем перевозок грузов между КНР и РК железнодорожным транспортом достиг исторического максимума – более 32 млн тонн грузов. На казахстанский экспорт пришлось 13,7 млн тонн – на 1 млн тонн больше, чем в 2023 году. В основном по железной дороге в КНР поставлялись железная и цветная руда, черные и цветные металлы, а также сельхозпродукция. Транзитные же перевозки через Казахстан составили 15,3 млн тонн – на 19% больше, чем в 2023-м.



При этом не все, что идет из Китая транзитом через Казахстан, может дойти до конечного покупателя. Издание Orda 16 января со ссылкой на главную транспортную прокуратуру отметило, что с 2023-го по 2024 год на складе временного хранения в Алматы было украдено товаров, прибывавших из КНР, более чем на 200 млн тенге (около $377 тыс.). Подобными преступлениями занимались сотрудники склада. По словам прокуроров, пострадали не только казахстанские бизнесмены, но и иностранные предприниматели.



Между тем Минтранс республики сообщил о планах весной 2025 года запустить новые авиамаршруты за границу. Среди направлений оказался и китайский город Гуанчжоу, куда три раза в неделю из Алматы будет с марта летать компания Air Astana.



Узбекистан похвастался миллиардными инвестициями из Китая



В Ташкенте 16 января состоялся бизнес-форум Узбекистана и Китая, в котором приняли участие посол КНР Юй Цзюнь, руководители профильных ведомств и более 400 представителей компаний из обеих стран, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли республики. Во время мероприятия было отмечено, что КНР – крупнейший торговый и инвестиционный партнер Узбекистана. По итогам 2024 года объем китайских инвестиций в страну превысил $10 млрд, а товарооборот составил $13,1 млрд. При этом по данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР объем двусторонней торговли оказался все-таки немного выше – $13,7 млрд. О каких-то конкретных договоренностях по итогам форума в пресс-службе ведомства не рассказали, но отметили, что "иностранные участники получили исчерпывающие ответы на волнующие их вопросы, связанные с организацией и ведением предпринимательской деятельности" в Узбекистане.



В свою очередь, как отметило 17 января издание Spot, Китай в 2024 году впервые за всю историю опередил Россию по количеству предприятий с иностранным капиталом в Узбекистане. По состоянию на 1 января 2025 года в стране действовало 14 тыс. 871 компания с участием иностранных инвестиций – на 5,8% больше, чем годом ранее. На первом месте оказалась КНР – 3357 предприятий, что на 43,6% больше, чем в 2023 году. Россия откатилась на вторую позицию, а число компаний с участием капитала из РФ сократилось на 3,5% – с 3044 до 2937.



Тем временем глава Торгово-промышленной палаты китайской провинции Шэньси Ван Цзяньго и директор компании Guang Zhou Tianlu Boiler Ронг Гуантун посетили Навбахорский район Навойской области, сообщило 17 января издание "Янги Узбекистон". Во время встречи с главой района китайские бизнесмены проявили интерес к инвестициям в регион и обсудили возможность реализации проекта по производству котлов для систем отопления. Кроме того, с главой города Зарафшан Назирбеком Рахмановым китайские инвесторы договорились о строительстве гранитного завода. О суммах и сроках реализации сделок не сообщалось.



Между тем госагентство UzA 20 января рассказало, что руководитель Комитета автомобильных дорог Узбекистана Джамшид Турсунов провел в Ташкенте переговоры с китайской делегацией во главе с председателем Ассоциации китайских предпринимателей в республике Лию Ю. Стороны обсудили "достижение качественных показателей при строительстве дорог и мостов, широкое применение международных стандартов и норм в отрасли", а также "выгоду" от сотрудничества. По итогам встречи Лию Ю пригласил узбекистанских дорожных работников пройти обучение в Китае. Также был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области дорожной инфраструктуры.



Бишкек готов отдать столичную землю китайцам в обмен на инвестиции



Издание Kaktus.media 15 января со ссылкой на аналитиков образовательной компании EF Education First рассказало о том, какие изучение каких иностранных языков и в какой пропорции популярно в Кыргызстане (КР). Отмечается, что наряду с английским в пятерку самых востребованных вошли русский, китайский, турецкий и арабский. Примечательно, что среди молодежи 12–17 лет наибольший прирост интереса показывает именно китайский – 9% от числа всех запросов на обучение в 2024 году, тогда как в 2023-м "китайская" доля составляла всего 3%. Самым же востребованным остается английский (63% запросов). Так или иначе, подчеркивается, что китайский язык особенно привлекателен для молодого поколения кыргызстанцев "благодаря цифровой дипломатии и влиянию социальных медиа". Местная молодежь активно интересуется китайской культурой, стартапами и "видит прямую связь между знанием языка и перспективами карьерного роста". Кроме того, китайский вместе с английским оказался самым популярным языком для изучения в Бишкеке. В то время, как интерес к русскому сохраняет в основном старшее поколение и северные области республики, у которых теснее связи с Россией.



Тем временем в Бишкеке прошло первое заседание рабочей группы по переносу железной дороги за пределы города. Проект будет реализовывать компания China Road And Bridge Corporation in Kyrgyzstan, которая презентовала местным чиновникам несколько вариантов переноса путей за черту столицы. По словам мэра Айбека Джунушалиева, китайская компания предлагает профинансировать проект взамен на земли, которые освободятся после переноса железной дороги. Он отметил, что реализация инициативы потребует примерно $550 млн, тогда как участки земли, о которых идет речь, оцениваются в $450 млн. Другими словами, мэр дал понять, что считает выгодным отдать китайцам бишкекскую землю в обмен на перенос железной дороги.



Между тем глава кабмина КР Адылбек Касымалиева съездил в Гонконг, где встретился с руководителем местной администрации Джоном Ли и финансовым секретарем Полом Чаном, сообщило 14 января издание 24.kg. Своих собеседников чиновник заверил, что "экономика Кыргызстана стабильно развивается", а республика "стремится стать транспортным и финансовым кластером Центральной Азии, привлекая инвестиции, в том числе из Гонконга". "Стороны обсудили возможность выпуска кыргызских ценных бумаг на рынке Гонконга, а также упрощение визового режима для граждан Кыргызстана", – отметило издание. Джон Ли, в свою очередь, заверил, что Гонконг поддерживает стремление КР к сотрудничеству и назвал перспективным сотрудничество в финансовой сфере. Однако о конкретных договоренностях не сообщалось.



Китайские и таджикистанские СМИ встали на хвалебную дорожку



В столице Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР Урумчи прибыли десять детей из Таджикистана с врожденными пороками сердца, сообщило 16 января госагентство "Ховар". Как уточнило в тот же день издание "Азия-Плюс", пятерых из них китайские врачи уже прооперировали. Первая операция – девятилетнего мальчика Зинуриддина Аслиддинзоды – прошла 14 января. Врачи из СУАР оказали помощь таджикистанским детям бесплатно в результате договоренности между Душанбе и третьей Народной больницей Синьцзяна в рамках инициативы "Шелковый путь здравоохранения", направленной на укрепление медицинского обмена и помощи КНР странам Центральной Азии. Замдиректора больницы СУАР Дан Дунмин пообещал, что "в будущем еще больше маленьких пациентов смогут получить помощь" благодаря этому сотрудничеству. В операциях участвовал и таджикистанский кардиохирург Абдусодик Адбучаборов, выразивший желание перенять "передовые методы лечения для помощи своим соотечественникам". Таким образом, в этой благотворительной акции, очевидно, был и образовательный элемент.



Тем временем главная газета КНР "Жэньминь Жибао" 17 января опубликовала материал о ремонте Китайской дорожно-мостовой корпорацией (CRBC) автомагистрали, построенной еще в 1940-х годах и соединяющей Душанбе с пограничным пунктом Кульма-Карасу, после которого начинается Каракорумское шоссе.



"После многих лет эксплуатации и воздействия природных бедствий дорога пришла в упадок и перестала справляться с растущим транспортным потоком", – отметило издание, тут же успокоив, что китайская компания работает над решением проблем, и назвав проект "путем новых надеж и возможностей". Сообщается, что первый этап реконструкции и расширения дороги начался еще в 2009 году и был завершен в 2014-м. В сентябре 20022 CRBC приступила ко второму этапу – на Памирском нагорье в Горно-Бадахшанской автономной области. Утверждается, что после завершения строительства в 2026 году эффективность грузоперевозок между Душанбе и Горно-Бадахшанской автономной областью вырастет на 40%, а транспортные расходы снизятся на 20%. "Женьминь Жибао" подчеркнула, что строительство китайско-таджикистанской автомагистрали – "один из многочисленных проектов, реализуемых в рамках высококачественной реализации инициативы "Один пояс, один путь"", а сотрудничество между Пекином и Душанбе "непрерывно углубляется", "дружественные связи крепнут с каждым днем".



Таджикистанские СМИ решили не отставать от китайских коллег и также воспели "оду" "Дороге Надежды" или "Дороге Дружбы". В частности, пространный хвалебный репортаж выпустило агентство Avesta.



Между тем агентство "Ховар" 19 января сообщило, что в Согдийской области будет построен завод по переработке и производству железа. Кто будет строить предприятие, не уточняется, но подчеркивается, что оборудование и технику для завода импортируют из КНР, которые будут установлены "с привлечением специалистов из Китая".



Туркменистан и Китай поговорили дипломатично и бессодержательно



На прошедшей неделе в Ашгабате побывал помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь, с которым 15 января встретился глава МИД Туркменистана Рашид Мередов. Пресс-служба ведомства традиционно не стала вдаваться в детали переговоров, но многозначительно сообщила: "Туркменистан и Китай намерены развивать всестороннее стратегическое партнерство", условия для которого создают, конечно, "высокий уровень доверия и дружбы между главами двух государств". Стороны отметили сотрудничество в рамках ООН, оценили эффективность диалогового формата Центральная Азия-Китай, порадовались активизации межпарламентских связей и "проанализировали ход совместной деятельности в области энергетики, транспортно-коммуникационной взаимозависимости и культурно-гуманитарном направлении". Однако результатами этого "анализа" с общественностью не поделились.



В тот же день в Ашгабате прошли туркмено-китайские межмидовские консультации, на которых туркменскую сторону представлял замминистра Ахмет Гурбанов, а китайскую – все тот же Лю Бинь. Слов в пресс-релизе МИД республики по итогам встречи было еще больше, чем в отчете о беседе товарища Лю с Мередовым, а смысла – примерно столько же. Отдельно, впрочем, подчеркивалось, хотя и не наполнялось содержанием, что "на протяжении многих лет Китай является крупнейшим внешнеэкономическим партнером Туркменистана".



Кроме того, 15 января состоялось 10-е заседание Подкомитета по сотрудничеству в области безопасности Туркмено-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, на котором главными действующими лицами снова стали Гурбанов и Лю. Но и здесь стороны не стали баловать общественность какими-либо подробностями, лишь заверив, что Пекин и Ашгабат "подтвердили намерение расширять и углублять сотрудничество в области безопасности".



Тем временем главный редактор Международного информационного центра (МИЦ) Туркменистана Максат Курбангельдыев "провел важную встречу с представителями ведущих китайских медиа-компаний CCTV и CGTN", сообщил 16 января МИЦ, не пояснив, почему она была столь "важной". Во время беседы стороны решили укреплять "партнерские отношения", обмениваться "опытом в области журналистики", совместно "развивать медиаиндустрию" и "повышать качество контента". Согласно индексу свободы прессы-2024 неправительственной организации "Репортеры без границ", Китай и Туркменистан находятся в последней десятке по уровню свободы СМИ в мире. КНР занимает 172 место, а центральноазиатская республика – 175-е, опережая лишь Иран, КНДР, Афганистан, Сирию и Эритрею. Источник - Eurasianet.org

