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    Таджикистан   | 
Кадровые назначения в Таджикистане
18:00 23.01.2025

Душанбе
21.01.2025

21 января Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон произвел кадровые изменения в руководящем составе Верховного суда, Высшего экономического суда, Министерства труда, миграции и занятости населения, Комитета по телевидению и радио и ряда подведомственных ему учреждений, агентств государственной службы, социального страхования и пенсий, исполнительной службы, государственного медицинского университета, Института физической культуры, Государственного института изобразительных искусств и дизайна.

В соответствии с пунктом 8 статьи 69 Конституции Республики Таджикистан направлены предложения Президента Республики Таджикистан Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан об отзыве с должности председателя Верховного суда Республики Таджикистан Шермухаммада Шохиена, об отзыве с должности председателя Высшего экономического суда Республики Таджикистан Мирзозода Рустама Пирахмада, с должности заместителя председателя Высшего экономического суда Республики Таджикистан Хайриддинзода Азизбека в связи с переходом на другую работу, об отзыве с должности заместителя председателя Верховного суда Республики Таджикистан Исхаки Амирхона Нусратулло и об отзыве с поста судьи Верховного суда Республики Таджикистан Азиззода Шодмона Шамса в связи с достижением им предельного возраста на должности судьи и об избрании председателем Верховного суда Республики Таджикистан Мирзозода Рустама Пирахмада.

Руководители ряда министерств и комитетов при Правительстве Республики Таджикистан в связи с достижением пенсионного возраста освобождены от занимаемых должностей, а на ответственные и руководящие должности назначены молодые опытные, квалифицированные кадры со знанием языков.

В ходе беседы Лидер нации всесторонне проанализировал текущую ситуацию и перспективы указанных отраслей, дал конкретные указания и поручения кадрам, которые приступили к деятельности на руководящих должностях в министерствах и государственных ведомствах, верно и добросовестно трудиться и служить на благо Родины и народа Таджикистана.

Было подчеркнуто, что назначенным кадрам в своей руководящей деятельности необходимо уделять серьезное внимание обеспечению правосудия и верховенства закона в обществе, пропаганде высшей национальной культуры посредством телевидения и других средств массовой информации, подготовке молодых опытных, профессиональных кадров со знанием языков, в том числе в сфере культуры и журналистики, подготовке спортсменов мирового уровня в национальных и олимпийских видах спорта, а также эффективному и целенаправленному использованию бюджетных средств.

***

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Об освобождении Собирзода Э.А. от должности первого заместителя
министра обороны – начальника Генерального штаба
Вооруженных Сил Республики Таджикистан

В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

Освободить Собирзода Эмомали Абдурахима от должности первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
23 января 2025 года
№925

***

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О назначении Собирзода Э.А. министром
обороны Республики Таджикистан

В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

1. Назначить Собирзода Эмомали Абдурахима министром обороны Республики Таджикистан.
2. Представить настоящий указ на утверждение Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
23 января 2025 года
№926

***

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О назначении Саидзода Б.А. первым заместителем
министра обороны – начальником Генерального штаба
Вооруженных Сил Республики Таджикистан

В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

Назначить Саидзода Бободжона Абдукодира первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Таджикистан.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
23 января 2025 года
№927

***

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Об освобождении Шерали Мирзо от должности
министра обороны Республики Таджикистан

В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

1. Освободить Шерали Мирзо от должности министра обороны Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
2. Представить настоящий указ на утверждение Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
23 января 2025 года
№924

***

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Освободить Маджидзода Ахлиддина Абдулхая от должности начальника Управления обороны и правопорядка Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
23 января 2025 года
№РП-725

***

Постановление Правительства Республики Таджикистан о назначении Сафарзода Х.С. начальником Военного института Министерства обороны Республики Таджикистан
23.01.2025 №69
Постановление Правительства Республики Таджикистан о назначении Шерали Мирзо начальником Главного управления по защите государственных секретов при Правительстве Республики Таджикистан
23.01.2025 №68
Постановление Правительства Республики Таджикистан о назначении Исфандиери Саъдулло начальником Службы связи при Правительстве Республики Таджикистан
23.01.2025 №67
Постановление Правительства Республики Таджикистан об освобождении Амирзода О.Х. от должности директора Института водных проблем, гидроэнергетики и экологии Национальной академии наук Таджикистана
23.01.2025 №66
Постановление Правительства Республики Таджикистан об освобождении Шохиена А. от должности начальника Военного института Министерства обороны Республики Таджикистан
23.01.2025 №65
Постановление Правительства Республики Таджикистан об освобождении Бега Сабура от должности начальника Службы связи при Правительстве Республики Таджикистан
23.01.2025 №64
Постановление Правительства Республики Таджикистан об освобождении Саидзода Б.А. от должности заместителя министра обороны Республики Таджикистан по тылу
23.01.2025 №63

Источник - President.tj
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1737644400


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