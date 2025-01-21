|ВС РФ заняли село Котлино западнее Покровска – итоговая сводка Readovka за 23 января
23:42 23.01.2025
Михаил Пшеничников, Евгений Норин
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 23 января в разрезе СВО. Русские войска освободили Котлино и усиливают натиск на соседние позиции ВСУ западнее Покровска. Очередной украинский военный сообщил о вопиющих случаях, свидетельствующих о полной неадекватности командования незалежной.
Окончательно прорвать оборону
Противник, несмотря на попытку навязать ВС РФ встречные наступательные бои, не сумел стабилизировать фронт. Итогом этого провала стала полная утрата им Котлино. Кроме того, передовые русские подразделения заняли восточную часть села Удачное, а также вышли к его центру с юга. Украинские части, по всей видимости, в скором времени начнут отход в сторону шахты "Покровская № 2" и близлежащего отвала породы. Именно там ВСУ рассчитывают закрепиться, перед тем как отступать в направлении Сергеевки. Но отход к этому селу для них будет обозначать одно – главная задача боев западнее Покровска провалена. ВС РФ перережут трассу, по которой снабжается город со стороны Павлограда.
В связи с тем, что Удачное уже штурмуется русскими войсками, противнику придется полагаться лишь на шахту с искусственной возвышенностью. Таким образом, он будет опираться уже не на населенные пункты, а на указанный промышленный объект и близлежащие лесопосадки, сухие балки и овраги. Кроме того, учитывая интенсивность боев в том районе и судорожные попытки ВСУ остановить продвижение ВС РФ всеми наличными силами, едва ли местность в достаточной степени была подготовлена украинскими частями к обороне. Ведь весь расчет командования оперативной группировки ВСУ "Донецк" строился на том, что русские войска удастся остановить на последнем подготовленном рубеже в полосе Удачное – Котлино – Зверево. Но планы неприятеля пошли прахом, оборона де-факто пробита. Все последующие действия – попытки затормозить наступление нашей армии.
Как и предполагала редакция Readovka, "жизнь одним днем", которую практикует командование ВСУ в лице генерала Тарнавского, привела к печальным для Киева последствиям. Сжигание сил в контратаках и наплевательство на здравую прагматику привели к тому, что процесс формирования западной дуги охвата Покровско-Мирноградской агломерации стал необратимым.
Командир идиот – горе в подразделении
В сети появилось 10-минутное обращение, дополненное текстовым пояснением от украинского военного Виталия Головни из 3-го взвода беспилотных летательных систем 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ.
"На следующий день после записи данного видео [видеоматериал был опубликован на канале украинского военного, который добавил текстовое сообщение после записи видеообращения, прим. ред] снова случилась трагедия в нашем подразделении, один собрат 200 и один 300, и снова командование скрывает правду, что на самом деле случилось, официальная версия у всех разная, все путаются в показах, что на самом деле случилось, прилетела FPV, поразившая ребят во время снаряжения большого ударного дрона, но это ложь, характер нанесенных повреждений свидетельствует, что это был самоподрыв, ребята были 7-й день на позиции, и уже их истощили до 0, что привело к такой трагической ситуации. Такие трагические события происходят каждый месяц, а все из-за бестолковости командования, все списывают на [военный конфликт] и боевые потери, но это не боевые потери", – написал в своем Telegram-канале Головня.
Важно заметить, что часть подразделений 78-го ОДШП действует в составе группировки ВСУ в Курской области, а подобные эксцессы происходят в соединениях противника, которые снабжаются и пополняются людьми вне очереди. И даже в условиях такого привилегированного положения солдаты неприятеля не сменяются на позициях и выполняют задачи на передовой без отдыха, что и приводит к самоубийствам от морально-психологического и физического истощения. Кроме того, помимо вышеуказанных жалоб, украинский военный обвинил командира батальона беспилотных летательных систем (командует батальоном капитан Евгений Карась), входящего в состав 78-го полка, в том, что он принуждает подчиненных к сдаче денег на общие нужды подразделения и использует их в своих личных интересах. Более того, как сообщил Головня, потребности личного состава в средствах противодействия БПЛА и прочих жизненно необходимых вещах не удовлетворяются, но капитан Карась в первую очередь предпочитает техобслуживание своего личного транспорта. Украинский военный также обвиняет командира батальона и в других вещах.
"Ситуация в том, что половина роты хочет перевестись от этого непутевого командования, потому что с человеком, который постоянно под "кайфом", не реально работать. Он уничтожил боевое подразделение, а теперь ищет новых людей по объявлению", – сетует Головня.
Добавлять что-либо излишне. Комбат, уличенный своими подчиненными в употреблении наркотиков и "забое подразделения", стал кошмаром для собственных солдат, но украинское телевидение как всегда будет называть эти свидетельства "российской пропагандой".
Системный подход. Россия борется за демографическую устойчивость
Всего лишь за день произошло сразу несколько событий, связанных с борьбой за демографическое будущее России. На уровне деклараций Владимир Путин заявил, что демографические вызовы – важнейшие для нашей страны.
Тезис о значимости демографического вопроса для России президент озвучивает не в первый раз, и соответствующие меры готовятся и вводятся в дело постоянно.
Практика показывает, что пока самый действенный стимул – это денежный. Материнский капитал в свое время серьезно подхлестнул рождаемость в России, и сейчас его повысили в очередной раз. Так, после индексации он составит 912 тыс рублей. За 2024 год стоимость квадратного метра выросла в среднем на 1/4, так что увеличение маткапитала в любом случае было необходимо, чтобы эта мера продолжала работать.
Другой шаг – это внесение изменений в закон о выплатах пособий по беременности и родам студенткам и аспиранткам. Его повысили разом до прожиточного минимума по конкретному региону, и на практике это означает рост пособия в некоторых субъектах сразу на порядок, но в среднем оно будет составлять 90 тыс рублей. Это очень серьезная поддержка – до сих пор уровень пособий был в общем и целом символическим. Сейчас же мы можем говорить о реальной помощи женщинам, позволяющей облегчить бремя.
Демографическая проблема – это область, которую нужно штурмовать сразу со всех сторон. Российское правительство это понимает. И не ограничивается правильными словами, а занято действительно серьезной помощью людям, рассчитывая на перспективу. Процесс отнюдь не быстрый, колоссально инерционный – но сейчас мы закладываем фундамент собственного будущего.
Вчера, 22 января, главным событием дня стал провал обороны ВСУ сельского укрепрайона с центром в Великой Новоселке.