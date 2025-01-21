ВС РФ заняли село Котлино западнее Покровска – итоговая сводка Readovka за 23 января

23:42 23.01.2025

Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 23 января в разрезе СВО. Русские войска освободили Котлино и усиливают натиск на соседние позиции ВСУ западнее Покровска. Очередной украинский военный сообщил о вопиющих случаях, свидетельствующих о полной неадекватности командования незалежной.



Окончательно прорвать оборону



