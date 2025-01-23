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НГ: В первые 24 часа не удалось. Можно ли разрешить российско-украинский конфликт за 100 дней
00:01 24.01.2025

Можно ли разрешить российско-украинский конфликт за 100 дней
У Трампа пока нет четкого плана, но он запускает мозговой штурм

От редакции
23.01.2025

Президент США Дональд Трамп в обращении к российским властям призвал их сесть за стол переговоров и завершить конфликт с Украиной немедленно, заверив в своей любви к гражданам РФ, а Владимира Путина – в уважении. В противном случае Трамп обещает ввести или ужесточить ограничения на все товары, которые Россия поставляет в Соединенные Штаты. Американский президент еще раз повторил свое предвыборное утверждение: при нем такого конфликта и вовсе бы не случилось.

Одновременно газета The Wall Street Journal (WSJ) написала, что Трамп дал распоряжение своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу завершить конфликт за 100 дней. Как сообщило издание, новый президент намерен все контролировать лично. В то же время, по информации журналистов WSJ, Москва к фигуре Келлога относится скептически, в срок 100 дней никто не верит, а добиться быстрых решений Трампу не удастся.

Трамп продолжает пользоваться бизнес-языком и называет будущее соглашение "сделкой" (deal). Решительные заявления, выплески энергии после избрания – все это приводит к тому, что журналисты на пресс-конференции нового госсекретаря США Марко Рубио задают ему вопрос: что делать, раз урегулировать украинский конфликт в первые 24 часа не удалось?

Сроки, которые обозначает Дональд Трамп, действительно напоминают бизнес-план. Однако никакого реального плана новая американская администрация пока не представила. Есть наброски авторства Келлога – с "кнутами и пряниками", которые должны воздействовать и на Москву, и на Киев. Однако ни Москву, ни Киев этот проект, кажется, не впечатлил. Им нужны долгосрочные решения. Такие решения не принимаются за 24 часа или 100 дней.

Для того чтобы выработать решение, заинтересованным лицам, например Трампу, хотелось бы, вероятно, добиться хотя бы временного прекращения огня, перемирия. Но к такому сценарию скептически относится Москва. Она не доверяет ни Киеву, ни Западу и полагает, что украинские силы просто воспользуются паузой, перегруппируются и перевооружатся, а Запад им в этом поможет. И конфликт разгорится с новой силой.

Тем не менее трамповские "100 дней на разрешение конфликта" могут оказаться полезными в деле мира. Это слишком броская формула, чтобы о ней быстро забыли. Это значит, что через 100 дней и с Келлога, и с Трампа и его администрации могут спросить: что сделано за это время, какие результаты? Им придется что-то предъявить.

Если Москва не согласится на "сделку" сейчас, Трамп грозит новыми жесткими санкциями. Это немного удивляет, если учесть частые заявления американского президента о том, что он хорошо знает Путина. Если слова про санкции попадают в публичное пространство, то понятно, какой нарратив может выстроиться в случае быстрого согласия Москвы. Действующая российская власть и лично Путин не раз показывали, что идти на компромиссы под давлением они не любят. А оказанное на Россию давление не может считаться результатом 100 дней. Это и раньше делалось.

Новая администрация США запускает процесс без четкого (а может, и какого-либо) плана, но приближает горизонт ожиданий. Процесс – по крайней мере временно – не будет подчиняться "дипломатическому" ритму, когда государства ограничиваются декларациями о намерениях, а потом долго довольствуются тем, что правильные слова сказаны. Нетерпеливость Трампа может по крайней мере подтолкнуть и стороны конфликта, и всех заинтересованных к своего рода мозговому штурму: чаще высказываться, постоянно что-то предлагать, менять формулы, быстрее рассматривать варианты, регулярно контактировать. Если такая коммуникативная среда появится, уже в этом можно будет увидеть прогресс и движение, пусть и хаотичное, в сторону мира, а не конфликта без конца.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1737666060


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