Американская журналистка пообещала доказать, что жена Макрона родилась мужчиной

00:05 24.01.2025

The Express Tribune

Пакистан



Кэндис Оуэнс ответила на угрозы Эммануэля Макрона привлечь ее к юридической ответственности за заявления о том, что его жена – трансгендер

Кэндис Оуэнс анонсировала расследование о том, что жена Макрона – тансгендер



Американская журналистка Кэндис Оуэнс получила письмо с угрозами от президента Франции, пишет "Экспресс трибьюн". Дело в том, что она провела настоящее расследование, доказав, что его жена, Брижит Макрон, - мужчина. Реакция не заставила себя долго ждать.



Придерживающаяся правых политических взглядов Кэндис Оуэнс вызвала активную дискуссию своим ответом на письмо юридического характера в ее адрес от президента Франции Эммануэля Макрона и его жены Брижит.



