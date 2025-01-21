|Американская журналистка пообещала доказать, что жена Макрона родилась мужчиной
00:05 24.01.2025
The Express Tribune
Пакистан
Кэндис Оуэнс ответила на угрозы Эммануэля Макрона привлечь ее к юридической ответственности за заявления о том, что его жена – трансгендер
Кэндис Оуэнс анонсировала расследование о том, что жена Макрона – тансгендер
Американская журналистка Кэндис Оуэнс получила письмо с угрозами от президента Франции, пишет "Экспресс трибьюн". Дело в том, что она провела настоящее расследование, доказав, что его жена, Брижит Макрон, - мужчина. Реакция не заставила себя долго ждать.
Придерживающаяся правых политических взглядов Кэндис Оуэнс вызвала активную дискуссию своим ответом на письмо юридического характера в ее адрес от президента Франции Эммануэля Макрона и его жены Брижит.
Документ, отправленный в ответ на утверждения Оуэнс о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной, вылился в публичную перепалку между Оуэнс и главой Франции. Оуэнс, в свою очередь, выпустила составленное в вызывающем тоне заявление, в котором обвинила Макрона в попытке заставить ее замолчать под прикрытием угрозы судебного разбирательства.
В пятницу журналистка опубликовала ответ в своем аккаунте в социальной сети "Х", дав понять, что ее не запугать. "Меня не заставят замолчать, - написала Оуэнс. - Вы не имеете права запрещать мне пользоваться свободой слова, господин Макрон". Она также обвинила французского президента в том, что он прибегает к угрозе привлечения к юридической ответственности с целью остановить ведущееся ей расследование прошлого Брижит Макрон, привлекшее широкое внимание общественности из-за спорной теории о том, что "она" родилась мужчиной.
Оуэнс подробно рассказала о своем расследовании, объяснив, что в середине ноября она связалась с журналистом, утверждавшим, что у него имеется большое количество доказательств в поддержку этой теории. Далее она рассказала о своей декабрьской поездке в Европу, где она провела более двух часов, беседуя с журналистом и изучая предоставленные им доказательства. Политическая активистка отметила, что всего через десять дней после первого контакта с источником она получила от четы Макронов угрозу юридического преследования. "Мы считаем, что это письмо было отправлено с целью запугать нас и, в конечном итоге, предотвратить публикацию материала, назначенного на 30 января", - утверждает Оуэнс.
После этого американка пообещала публично обнародовать письмо, которое, по ее мнению, было призвано воспрепятствовать выходу в свет ее расследования. В своем посте она также отметила несколько известных личностей, включая Такера Карлсона, Эндрю Тейта и Алекса Джонса, что говорит о наличии широкой сети поддержки предпринимаемым ей усилиям по защите своих прав.
В недавно опубликованном на YouTube видеоролике Оуэнс еще активнее выступала с обвинениями, называя Брижит Макрон "мистером". "Видите ли, мистер Макрон - оба мистера - в моем мире я делаю ставку на людей. Я всегда делаю ставку на обычных людей. Вы даже не представляете, какую армию людей мы можем собрать", - отметила Оуэнс. Она также прокомментировала один из разделов письма, в котором говорится, что Брижит Макрон "не обязана доказывать вам, что она женщина и всегда таковой являлась".
В ответ Оуэнс усомнилась в честности позиции семьи Макрон: "Если я президент и мне приходится заниматься тянущимся уже десять лет скандалом - относительно моей жены, я уж точно не буду платить адвокатам, чтобы они рассылали юридические письма, в которых говорится: "Я не собираюсь отвечать на ваш вопрос".
В одном из разделов письма утверждалось, что отрицание обвинений самой Брижит Макрон является достаточным доказательством их лживости. Оуэнс высмеяла это утверждение, заметив: "Значит, если я в суде скажу "нет", вам придется принять мои слова за чистую монету? По сути, это аргумент из разряда "просто поверь мне, братан".
В конце видео Оуэнс заявила, что установившаяся между ними юридическая переписка теперь дает ей прямой выход на семью Макронов. Политическая активистка дала понять, что намерена использовать эту возможность, чтобы задать им острые вопросы, отметив: "Теперь, когда у меня есть прямой контакт с Макронами, я буду задавать им вопросы, которых они столь очевидно хотят избежать".
Оуэнс также вспомнила подробности из истории отношений Макронов, упомянув в том числе и 39-летнюю разницу в возрасте между Эммануэлем (46 лет) и Брижит (70 лет), которая была его учителем театрального мастерства, когда юноше было всего 15 лет. Оуэнс поставила под сомнение уместность этих отношений, указав на значительную разницу в возрасте и сомнительную моральную подоплеку.
Высказывания Оуэнс на фоне продолжающейся полемики еще больше усилили внимание СМИ к ее расследованию, а также к реакции четы Макрон на озвученные ей обвинения.
СРОЧНО: в середине ноября я связалась с журналистом, который утверждал, что у него имеется огромное количество доказательств, что Брижит Макрон родилась мужчиной. В декабре я отправилась в Европу, чтобы ознакомиться с его доказательствами, и провела более чем двухчасовое интервью с этим журналистом.
Всего спустя 10 дней после нашего с ним первого контакта ДЕЙСТВУЮЩИЙ президент Эммануэль Макрон и его "жена" Брижит Макрон отправили мне письмо юридического характера, в котором потребовали отказаться от публикации.
Сегодня я, конечно, опубликую это письмо. Мы полагаем, что угроза юридического преследования была направлена с целью запугать нас - и в конечном итоге не дать распространить этот материал, который будет иметь эффект разорвавшейся бомбы - публикация была назначена на 30 января.
Нас не запугать.
В сегодняшнем шоу мы раскроем вам всю странную череду событий и напомним Эммануэлю Макрону, что Америка - это не Европа. Тут мы пользуемся правом на свободу слова, и никто не заткнет нам рот. Приглашаем Вас и Вашего супруга посетить нашу страну.
[Тут] вас обоих ожидает целая армия независимых журналистов.