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В Казахстане меняют список лиц, обслуживаемых в vip-залах аэропортов. С целью поднятия делового имиджа страны
00:17 24.01.2025

В Казахстане изменят список лиц, обслуживаемых в vip-залах аэропортов
23 января 2025

Министерство транспорта подготовило постановление правительства, которым вносятся изменения в перечень лиц, обслуживаемых в специально отведенных залах аэропортов Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, из списка указанных лиц исключен Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы. Вместо него появилась строчка – экс-президенты.

Также в перечень добавлены следующие должностные лица:

- Первый заместитель руководителя Администрации президента вместо заместители руководителя Администрации президента.
- Руководитель представительства президента в Парламенте.
- Заместители секретаря Совета Безопасности.
- Начальник Службы протокола президента.
- Пресс-секретарь президента.
- Заведующий отделом внешней политики Администрации президента.
- Заместители министра иностранных дел.
- Шеф службы государственного протокола Министерства иностранных дел.
- Председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".
- Чрезвычайные и полномочные послы, генеральные консулы и главы международных организаций и их представительств, аккредитованные при МИД РК.

Всего в перечне 58 различных должностных лиц.

Вместе с тем из этого списка исключены:

- исполнительный директор Фонда Первого Президента РК – Елбасы и его заместители.
- Руководитель Канцелярии Первого Президента РК – Елбасы и его заместители.
- Помощники Первого Президента РК – Елбасы.
- Советники Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.
- Руководители структурных подразделений Канцелярии Первого Президента РК – Елбасы.

Как поясняется, поправки вносятся с целью поднятия делового имиджа страны и расширения представительства Республики Казахстан в многостороннем направлении.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 февраля.
https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15410023

Лариса Черненко

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1737667020


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