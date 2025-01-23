В Казахстане меняют список лиц, обслуживаемых в vip-залах аэропортов. С целью поднятия делового имиджа страны

00:17 24.01.2025

В Казахстане изменят список лиц, обслуживаемых в vip-залах аэропортов

23 января 2025



Министерство транспорта подготовило постановление правительства, которым вносятся изменения в перечень лиц, обслуживаемых в специально отведенных залах аэропортов Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.



В частности, из списка указанных лиц исключен Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы. Вместо него появилась строчка – экс-президенты.



Также в перечень добавлены следующие должностные лица:



- Первый заместитель руководителя Администрации президента вместо заместители руководителя Администрации президента.

- Руководитель представительства президента в Парламенте.

- Заместители секретаря Совета Безопасности.

- Начальник Службы протокола президента.

- Пресс-секретарь президента.

- Заведующий отделом внешней политики Администрации президента.

- Заместители министра иностранных дел.

- Шеф службы государственного протокола Министерства иностранных дел.

- Председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

- Чрезвычайные и полномочные послы, генеральные консулы и главы международных организаций и их представительств, аккредитованные при МИД РК.



Всего в перечне 58 различных должностных лиц.



Вместе с тем из этого списка исключены:



- исполнительный директор Фонда Первого Президента РК – Елбасы и его заместители.

- Руководитель Канцелярии Первого Президента РК – Елбасы и его заместители.

- Помощники Первого Президента РК – Елбасы.

- Советники Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

- Руководители структурных подразделений Канцелярии Первого Президента РК – Елбасы.



Как поясняется, поправки вносятся с целью поднятия делового имиджа страны и расширения представительства Республики Казахстан в многостороннем направлении.



Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 февраля.

https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15410023



Лариса Черненко