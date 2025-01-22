|Жители Казахстана и Узбекистана наладили трансграничную торговлю бензином по 300 метровому подземному трубопроводу
00:28 24.01.2025
Узбекистанцы переправляли бензин из Казахстана через подземный трубопровод
Двое жителей Кибрая наладили нелегальную поставку бензина из Казахстана при посредничестве гражданина этой страны. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Двое узбекистанцев незаконно транспортировали и продавали бензин марки Аи-92 из Казахстана в Ташкентскую область, сообщило УзА.
Установлено, что жители Кибрайского района Ташкентской области - М. М. (1986 года рождения) и X. X. (1997 года рождения), договорившись с гражданином Казахстана А.К., проложили шланг через подземный трубопровод длиной около 300 м, соединяющий Сарыагашский район Туркестанской области Казахстана с Кибрайским районом.
В настоящее время в отношении этих лиц возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.
Правоохранительные органы Казахстана были уведомлены о необходимости принятия мер в отношении своего гражданина А. К.
В начале прошлого года "Газета.uz" сравнивала среднюю стоимость бензин Аи-95 в Узбекистане и в мире. Узбекистан тогда занимал 51-е место по дешевизне бензина Аи-95 по данным портала GlobalPetrolPrices. При этом топливо этой марки в стране было в 2,6 и 2,1 раза дороже, чем в Туркменистане и Казахстане соответственно. Его цена в стране также была выше, чем в США и Афганистане.
На сегодняшний день Узбекистан занимает уже 43-е место - в среднем 12916 сумов за литр бензина этой марки. В Казахстане он по-прежнему стоит в 2,1 раза - 6066 сумов.
В Министерстве энергетики Казахстана в мае прошлого года повысил цены на бензин и дизтопливо для иностранцев во избежание перетока топлива в соседние страны и "серого" экспорта.