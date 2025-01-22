 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 24.01.2025
02:22  Трамп заставит Евросоюз платить и каяться за Украину, - Дмитрий Бавырин
02:08  Ковальчук: москитный флот для РФ имел бы преимущества перед большими кораблями
01:53  Эксперты напомнили россиянам о постоянной слежке со стороны Google
01:15  Реакция Минсельхоза Узбекистана на подорожание картофель на ташкентском рынке на 37-85%
00:28  Жители Казахстана и Узбекистана наладили трансграничную торговлю бензином по 300 метровому подземному трубопроводу
00:17  В Казахстане меняют список лиц, обслуживаемых в vip-залах аэропортов. С целью поднятия делового имиджа страны
00:05  Американская журналистка пообещала доказать, что жена Макрона родилась мужчиной

00:01  НГ: В первые 24 часа не удалось. Можно ли разрешить российско-украинский конфликт за 100 дней
Четверг, 23.01.2025
23:42  ВС РФ заняли село Котлино западнее Покровска – итоговая сводка Readovka за 23 января
23:14  Суверенная экономика: почему российскому экономическому блоку нужно единое управление?
18:00  Кадровые назначения в Таджикистане
17:44  Eurasianet.org: Центральная Азия наторговала с Китаем в 2024 году почти на $95 млрд
17:37  В Ташкенте сотрудникам госучреждений рекомендовано носить национальную одежду
17:35  Жительницу Душанбе оштрафовали за гадание и колдовство
16:09  25 января в Алматы состоится торжественное закрытие чемпионата Казахстана 2025 года по шахматам среди юниоров
15:45  Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Г.Бердымухамедов посетил Монако и его Светлость князя Альбера II
15:37  Казахстан лидер по средней заработной платы среди стран Центральной Азии
15:14  Повстанцы или террористы? Расползающаяся угроза. Из Сирии на мир и Центральную Азию
15:02  Саида Мирзиеева (старшая дочь и помощник Президента Узбекистана) обсудила с послом ЕС подготовку к саммиту ЕС–Центральная Азия
14:35  Транспортный коридор Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – ЕС функционирует в полном объеме
14:31  Что означает программа военного сотрудничества России и Узбекистана
14:27  Президент Республики Узбекистан принял министра обороны России Андрея Белоусова
14:24  Верховный Главнокомандующий ВС Туркменистана генерал армии С.Бердымухамедов провел заседание Госсовета безопасности
14:20  В Кыргызстане запретят ввоз лягушек. Наша молодежь не должна целоваться с земноводными...
14:16  ЦБ Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 13,5%
14:13  Новые назначения в Кыргызстане: мэр города Ош и представитель Президента в Иссык-Кульской области
04:07  Шантаж по-американски: либо отдайте TikTok, либо введем 60%-ные пошлины на экспорт из Китая
02:18  Железная дорога Китай–Кыргызстан–Узбекистан – это важный стратегический мост, который свяжет Восток и Запад
01:42  Трамп – против глобалистов: что стоит за объявленным выходом США из ВОЗ?
Среда, 22.01.2025
23:35  Румыния, не делающая выводов из собственной истории, - Валерий Мацевич
21:31  Ташкент. Скандал на набережной Анхора: Грязные попытки застройщика построить многоэтажки в сейсмической зоне
20:43  Синьхуа: Деликатесы из стран Центральной Азии все больше обогащают новогодний стол китайцев
20:39  В Узбекистане за счет слияния будут образованы 22 технических университета
20:37  Казахстан приступил к строительству аэропортов в трех своих курортных зонах
20:34  Нужна ли новая столица Кыргызстану? Нам нужно выстроить три центра: деловой (Бишкек), культурный (Ош) и административный (столица), - Авазбек Атаханов
20:29  Казахстан отстает по темпам роста от всех стран ЕАЭС
20:24  ВС РФ приступили к зачистке Великой Новоселки – итоговая сводка Readovka за 22 января
15:31  За 24 часа: Путин предложил Европе изящный выход из украинского тупика, - Кирилл Стрельников
14:49  Foreign Affairs: Трампа ждут сразу две Нобелевских премии мира - или кошмарный провал
14:45  Село Западное в Харьковской области перешло под контроль русских бойцов
14:44  Как ложь в Интернете способна убить наших мирных жителей
13:19  Садыр Жапаров сообщил, что подписал закон о религии и в нем есть только один спорный момент
13:10  В Кыргызстане запретили носить закрывающую лицо одежду в общественных местах
12:56  На пост председателя Верховного суда Таджикистана предложен Рустам Мирзозода
12:52  В Узбекистане откроется Государственный Cyber University для подготовки кадров в области кибербезопасности
12:26  Трамп распорядился выбросить флаги ЛГБТ*, BLM и других движений из посольств США
02:12  МИД РФ уведомил Токио о расторжении меморандумов по работе японских центров в России
02:00  Проникновение в Киев привело к непредсказуемым эффектам для ЦРУ
01:55  Огонь зимних Азиатских игр-2025 зажгли в Харбине
01:26  Хартия стратегического партнерства между США и Арменией: скрытые грани
01:23  По просьбе Поднебесной: Путин и товарищ Си обсудили победу в войне
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   Узбекистан   | 
Жители Казахстана и Узбекистана наладили трансграничную торговлю бензином по 300 метровому подземному трубопроводу
00:28 24.01.2025

Узбекистанцы переправляли бензин из Казахстана через подземный трубопровод
Двое жителей Кибрая наладили нелегальную поставку бензина из Казахстана при посредничестве гражданина этой страны. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Двое узбекистанцев незаконно транспортировали и продавали бензин марки Аи-92 из Казахстана в Ташкентскую область, сообщило УзА.



Установлено, что жители Кибрайского района Ташкентской области - М. М. (1986 года рождения) и X. X. (1997 года рождения), договорившись с гражданином Казахстана А.К., проложили шланг через подземный трубопровод длиной около 300 м, соединяющий Сарыагашский район Туркестанской области Казахстана с Кибрайским районом.

В настоящее время в отношении этих лиц возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

Правоохранительные органы Казахстана были уведомлены о необходимости принятия мер в отношении своего гражданина А. К.

В начале прошлого года "Газета.uz" сравнивала среднюю стоимость бензин Аи-95 в Узбекистане и в мире. Узбекистан тогда занимал 51-е место по дешевизне бензина Аи-95 по данным портала GlobalPetrolPrices. При этом топливо этой марки в стране было в 2,6 и 2,1 раза дороже, чем в Туркменистане и Казахстане соответственно. Его цена в стране также была выше, чем в США и Афганистане.

На сегодняшний день Узбекистан занимает уже 43-е место - в среднем 12916 сумов за литр бензина этой марки. В Казахстане он по-прежнему стоит в 2,1 раза - 6066 сумов.

В Министерстве энергетики Казахстана в мае прошлого года повысил цены на бензин и дизтопливо для иностранцев во избежание перетока топлива в соседние страны и "серого" экспорта.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1737667680


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил законопроект по вопросам определения страны происхождения товаров в первом чтении
- Кадровые перестановки
- О телефонном разговоре глав МИД Казахстана и России
- Разрубить "гордиев узел" недействительных сделок
- Серик Жумангарин встретился с представителем ОЭСР Антонио Капобьянко
- Базовая ставка или базовая ошибка: куда ведет политика Нацбанка?
- МТИ и МСХ приняли меры для стабилизации цен на картофель
- Сокращать социальный разрыв между бедными и богатыми
- МВД: В 10 регионах Казахстана проведены задержания криминальных группировок, влияющих на учреждения УИС
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  