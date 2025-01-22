Жители Казахстана и Узбекистана наладили трансграничную торговлю бензином по 300 метровому подземному трубопроводу

00:28 24.01.2025

Узбекистанцы переправляли бензин из Казахстана через подземный трубопровод

Двое жителей Кибрая наладили нелегальную поставку бензина из Казахстана при посредничестве гражданина этой страны. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.



Двое узбекистанцев незаконно транспортировали и продавали бензин марки Аи-92 из Казахстана в Ташкентскую область, сообщило УзА.



