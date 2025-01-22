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Реакция Минсельхоза Узбекистана на подорожание картофель на ташкентском рынке на 37-85%
01:15 24.01.2025

Картофель на рынке "Янги Куйлюк" в Ташкенте с начала месяца подорожал на 37-85%. Реакция Минсельхоза

С 3 по 21 января на рынке "Янги Куйлюк" (Food City) в Ташкенте картофель подорожал на 37-85%. Рост цен происходит на фоне запрета Казахстаном экспорта этого продукта. Минсельхоз сообщил, что в Узбекистане сформирован необходимый запас картофеля, который уже выпускается на внутренний рынок.

Министерство сельского хозяйства Узбекистана прокомментировало сообщения в социальных сетях о повышении цен на картофель на фоне введенных Казахстаном ограничений на экспорт этой продукции.

С 18 января Казахстан запретил экспорт картофеля на шесть месяцев на фоне возросших поставок продукции, в том числе в Узбекистан, что повлекло резкий рост цен на внутреннем рынке. Ограничения не распространяются только на страны Евразийского экономического союза.

По данным Агентства статистики при президенте Узбекистана, с января по ноябрь 2024 года в страну было импортировано 627 тысяч тонн картофеля. Из этого объема 74,2%, или 465,2 тысяч тонн, пришлось на Казахстан.

За прошлый год картофель в Узбекистане подорожал почти на 40%, а с 3 января по 21 января на рынке "Янги Куйлюк" (Food City) в Ташкенте минимальная его стоимость выросла на 85% - с 3500 до 6500 сумов, а максимальная - с 6200 до 8500 сумов (+37%).

По данным Минсельхоза, годовая потребность в картофеле составляет 4 миллиона тонн. В 2024 году в стране было произведено 3,7 миллиона тонн картофеля, из них 2,7 миллиона тонн на основных полях и 1 миллион тонн в качестве повторного урожая. Из этого объема 600 тысяч тонн зарезервированы в качестве семенного картофеля для следующего сезона, а естественные потери составляют около 100 тысяч тонн (3%).

Для зимне-весеннего сезона 2024−2025 годов заготовительные предприятия, привлеченные местными хокимиятами, сформировали запас в размере 245,5 тысячи тонн картофеля. Мониторинг остатков ведется в разрезе субъектов через онлайн-платформу fsp.agro.uz.

Для выпуска запасов продукции на внутренний рынок Министерством экономики и финансов разработан и утвержден 10-дневный график поставок по регионам. Этот график направлен Совету министров Каракалпакстана, хокимиятам областей и Ташкента для обеспечения исполнения.

По состоянию на 20 января заготовительные предприятия выпустили на внутренний рынок около 6300 тонн картофеля. Остаток запасов составляет 239,2 тысячи тонн.

Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей на прошлой неделе изучил ситуацию на рынках Ташкента и выяснил, что основным драйвером роста цен является подорожание импортного картофеля. При этом на рынках организованы специализированные ярмарки, где картофель продается по 4000 сумов. На рынке же его цена доходит до 8000 сумов (по состоянию на 14−15 января).

Финансист Отабек Бакиров отметил, что в период сезона посадки осеннего картофеля (август-сентябрь) он дешевел до 2000 сум, но из-за отсутствия эффективной системы закупок и интервенций, которая могла бы стабилизировать цены, многие фермеры не стали сажать осенний картофель. Дополнительными факторами стали рост цен на топливо, удобрения и транспорт. Как следствие, после резкого удешевления картофеля наступает сезон его резкого подорожания, написал он.

Источник - Газета.uz
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