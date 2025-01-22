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Эксперты напомнили россиянам о постоянной слежке со стороны Google
01:53 24.01.2025

Эксперты указали, что Google продолжает осуществлять слежку за гражданами России

Москва, 23 января, 2025, 23:49 - ИА Регнум. Американская корпорация Google продолжает осуществлять слежку за россиянами, несмотря на публичной отказ от такой практики. Такие действия можно расценивать как вопиющий пример нарушения базовых прав пользователей, заявил ИА Регнум член Общественного совета при Минцифры России, заместитель председателя Комиссии по безопасности Общественной палаты Российской Федерации Георгий Волков.

Ранее окружной суд Северного округа Калифорнии (США) отклонил ходатайство компании Google LLC о вынесении решения в порядке суммарного судопроизводства. Истцы утверждают, что Google нарушила их право на конфиденциальность, продолжая собирать данные о действиях пользователей, несмотря на отключение настроек, регулирующих сбор личных данных. По мнению суда, пользователи могли ожидать, что отключение этих настроек прекратит сбор их данных, однако Google продолжала собирать информацию через различные инструменты.

"Действия Google можно расценивать как вопиющий пример нарушения базовых прав пользователей. Если крупнейшая технологическая компания мира намеренно вводит людей в заблуждение, заявляя о прозрачности, но продолжает тайно собирать данные, это создает опасный прецедент, причем уже далеко не в первый раз", - считает Волков.

Общественник отметил, что пользователи заслуживают права на контроль своих данных и права не становиться жертвами непрозрачных корпоративных решений. По его мнению, реализовать эти права можно только на отечественных онлайн-платформах в силу ряда объективных причин.

"И одна из главных причин - наши площадки строго следуют требованиям российского законодательства, которые направлены на обеспечение безопасности пользователей и защиты их прав в интернете", - заявил Волков.

В свою очередь член СПЧ, журналист, автор и ведущий программы "Итоги с Малькевичем" ("ТВ-3"), заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета (Запорожская область) Александр Малькевич считает, что Google продолжает осуществлять слежку за пользователями, несмотря на заявления о том, что главным приоритетом корпорации является конфиденциальность пользователей и их безопасность.

"Компания Google известна тем, что любит нарушать права людей в интернете. При этом она не желает этого признавать. Все время пытается оправдаться, заявляя, что она за конфиденциальность пользователей и их безопасность. Но это все только слова западного ИТ-гиганта, который любит вешать лапшу на уши людям", - заявил Малькевич.

По его мнению, Google выступает против достоверной информации и навязывает людям "однобокое представление" о происходящем в мире. Более того, Малькевич напомнил, что корпорация игнорирует требования Роскомнадзора по удалению противоправного контента на YouTube. Общественник посоветовал российским пользователям перейти на отечественные онлайн-платформы, так как, по его мнению, они "не на словах, а на деле уделяют внимание безопасности и защите прав пользователей, строго следуют требованиям российского законодательства".

Как передавало ИА Регнум, ранее член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин заявил, что для россиян серьезные риски несет использование зарубежных электронных почтовых сервисов, в частности Gmail. Депутат отметил, что количество российских пользователей сервисов Google, того же Gmail, постепенно снижается, однако все еще велико. По мнению Немкина, продолжать пользоваться зарубежными продуктами крайне небезопасно. Альтернативой может быть переход на отечественные активно развивающиеся аналоги. Данные сервисы обеспечивают стабильность работы на территории России, а также дополнительные меры защиты информации. К тому же многие сервисы уже предлагают интеграцию с популярными инструментами, таким образом делая переход менее болезненным для пользователей Google.

В России корпорация Google неоднократно подвергалась штрафам за нарушение законодательства. Так, 18 ноября суд в Москве оштрафовал компанию на 3,8 млн рублей за неудаление запрещенной информации.

До этого, 6 ноября, в отношении Google был составлен новый протокол за неисполнение предписания Роскомнадзора, статья предусматривает наложение штрафа в размере до 6 млн рублей.

Ранее суд России признал законными требования 17 российских телеканалов к Google и постановил, что компания должна выплатить два ундециллиона рублей. Если платформа не выполнит это решение в течение девяти месяцев, сумма будет увеличиваться на 100 тыс. рублей каждую неделю.

Источник - REGNUM
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