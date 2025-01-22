Трамп заставит Евросоюз платить и каяться за Украину, - Дмитрий Бавырин

02:22 24.01.2025

Трамп заставит Евросоюз платить и каяться за Украину



Дмитрий Бавырин



Евросоюз понятия не имеет, какую политику в отношении конфликта на Украине будет проводить новый президент США Дональд Трамп. В этом признался еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис. Если он не понимает, то мы объясним.



Евросоюз вообще слишком многого не понимает из вещей, которые критично его касаются. Например, он не понимал собственных интересов в этом конфликте. Не понимал, с чем имеет дело, когда ввязывался в военное противостояние с Россией. Не понимал, каковы его, Евросоюза, реальные возможности. Не понимал, что ставка на украинских националистов заведомо проигрышная. Поэтому при встречах с несложными дилеммами насчет дальнейших действий всегда принимал неверные решения.



Теперь в ЕС не понимают, как жить дальше, поскольку критично зависят от мнения США, а Трамп в своем стремлении "покончить с войной", стоит признать, неконкретен. Известно, что все упирается в сделку, которой он намерен добиться от Москвы и Киева. Неизвестно, какими он видит критерии этой сделки. Прежде всего готов ли он предложить России достаточно, чтобы для нее имело смысл о чем-либо разговаривать и договариваться с Владимиром Зеленским.



Но в том, что касается Евросоюза, будущая политика Трампа по Украине - это совсем не бином Ньютона, чтобы чего-то не понимать. Скорее в Брюсселе боятся признать очевидное.



Политика Трампа будет заключаться в том, чтобы переложить с США на ЕС максимальное количество издержек от этого конфликта. Это несильно зависит от того, как долго еще будут продолжаться боевые действия и каким Трамп видит их возможное окончание. Европа все равно будет платить - долго, дорого и через "не хочу". Вот чего ей нужно ждать от Трампа. А добьется ли он при этом устойчивого мира - это уже другой вопрос.



Взгляд на Трампа как на гипотетического миротворца соответствует его типу личности и самопозиционированию, но противоречит его гражданству и месту работы. С одной стороны, он тщеславен и злопамятен - хочет получить Нобелевскую премию мира и по личным причинам готов мстить людям, выступавшим поджигателями войны, от Байдена до Зеленского. С другой стороны, он американец и президент Соединенных Штатов, который взялся отстаивать их национальные интересы, но вынужден считаться с интересами американских элит. А интересы тех и других для простоты можно свести к четырем пунктам.



Во-первых, это ослабление и сдерживание России как конкурента. Во-вторых, это сохранение за США однозначного лидерства в западном мире. В-третьих, это замещение российских энергоносителей на европейском рынке. В-четвертых, это обеспечение заказами американской "фабрики смерти" - производителей вооружений.



Осторожные оптимисты исходят из того, что Трамп может пожертвовать пунктом номер один, потому что враги России в силу разных обстоятельств - это и его враги тоже. Кроме того, он не связывает пункт один с пунктом два и хочет диктовать свою волю Европе просто с позиции силы, а не "общих ценностей и целей". Однако предположение, будто Трамп может пожертвовать всеми пунктами сразу, недопустимо оптимистично для нашего сложного времени.



Энергетики и оружейники США должны будут получить за прекращение военного конфликта компенсацию. И они ее, несомненно, получат, благо среди них немало спонсоров и друзей нового президента. А оплатит их счет Европа.



Снятие части санкций с российского энергосектора у Трампа рассматривают как часть сделки с Москвой. Но и в этом, и в любом другом случае Европу принудят "покупать больше американского" (прежде всего нефть и газ) под угрозой задрать тарифы на ввоз евротоваров в США. Причем Трамп, вероятно, сперва поднимет тарифы и только потом предметно обсудит с Брюсселем отступные. Такой человек.



Оружейные бароны тоже не будут обижены: их выпадающие от гипотетического прекращения боев доходы даже выпасть не успеют в том случае, если европейские члены НАТО начнут увеличивать свои оборонные бюджеты с нынешних полутора-трех до пяти процентов от ВВП, как того требует Трамп.



Перевооружением евроармий на эти деньги будет заниматься именно американская промышленность - такова система взаимодействия внутри альянса. При этом армии европейских стран, несмотря на усиление снабжения, самодостаточности все равно не обретут из-за принципа разделения обязанностей внутри НАТО, когда у одних - пехота, у других - танки, у третьих - истребители, а по отдельности никто не воин, кроме Соединенных Штатов, которые все это координируют.



То есть государства ЕС не станут более независимыми от США даже в случае кратного роста расходов на оборону и модернизацию вооруженных сил. Но сам по себе этот рост обойдется европейцам в огромные деньги, по сравнению с которыми нынешняя помощь Украине покажется не слишком обязывающей милостыней.



Таков, однако, универсальный ответ трампистов на запросы Брюсселя к Вашингтону. Вам угрожает Россия? Увеличивайте военный бюджет. Хотите продолжать помогать Украине? Увеличивайте военный бюджет. В общем, увеличивайте бюджет в любом случае, иначе США выйдут из НАТО.



Это, кстати говоря, стало бы для России идеальным сценарием, но пока что выход США из НАТО - это такое же невероятное событие, как и способность Европы противопоставить Америке хоть что-то. Иначе бы давно противопоставили, до того, как Вашингтон подписал ЕС на украинскую авантюру и увеличил тем самым его зависимость от своей воли, кто бы ее ни выражал - Байден или Трамп.



Как и в случае с продажей души дьяволу, этот контракт нельзя обнулить, вернувшись к исходной позиции. Вторая холодная война будет продолжаться вне зависимости от того, завершатся ли бои на Украине. Если все-таки завершатся, ЕС обяжут вкладываться в "отражение возможной агрессии со стороны России", а также в содержание Украины, лишенной способности к самостоятельному существованию.



Если не завершатся (в силу, например, того, что сделка просто не созрела), Европу ждет все то же самое, только ресурсы продолжат прожигаться еще и на фронте. Европейская доля в них будет увеличиваться, а американская - уменьшаться, потому что увеличивать ее Трамп точно не намерен, а Украина по мере потери способности к сопротивлению будет требовать все больше жертв.



В политике 47-го президента США в отношении связки Украина - ЕС нет секрета. Все это неоднократно проговаривалось если не лично Трампом, то его фаворитами. Это самая прозрачная и логичная часть их международных планов, поскольку она устраивает почти всех в окружении нового президента - и энергетиков, и оружейников, и тех, кто хочет завершить военный конфликт, и тех, кто не хочет расставаться с выгодами от него.



ЕС это все устраивать, конечно, не может. Но его мнение никто и не спрашивает. Оно потеряло значимость в момент, когда зависимость Евросоюза от США стала не только вызывающей, но и непреодолимой.



Остается платить. А для тех, кто почестнее, еще и каяться за непоправимые ошибки.