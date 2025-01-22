В Центральной Азии борются с радикальным исламом: почему в Киргизии запретили паранджу и никабы

12:06 24.01.2025 Нечем крыть: почему в Киргизии запретили паранджу и никабы

В Центральной Азии борются с радикальным исламом



Игорь Кармазин



Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, который запрещает женщинам носить паранджу, никабы и другую мусульманскую одежду, скрывающую лицо. Кроме того, вне закона оказывается деятельность различных самозванных проповедников, а также принуждение к религиозным обрядам. Подробности - в материале "Известий".



Даават, но не рад



Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о вероисповедании, который вносит значительные изменения в религиозную сферу. Во-первых, документ запрещает женщинам в общественных местах носить никабы, паранджу и другую мусульманскую одежду, которая скрывает лицо. Штраф за нарушение предписания - 20 тыс. сомов (22 тыс. рублей).



Во-вторых, гражданам гарантируется свобода совести, то есть запрещаются все формы принуждения и давления. Вне закона, в частности, оказываются, религиозные мероприятия в тех местах, где от них тяжело отказаться, в том числе в тюрьмах, колониях, СИЗО, армейских частях, домах престарелых, приютах для инвалидов и других подобных учреждениях. Тут штраф будет 20–65 тыс. сомов (22–75 тыс. рублей).



Наконец, запрещается особая практика - даават, когда самозванные проповедники или простые верующие ходят по домам, школам, вузам и госучреждениям, пропагандируя свои религиозные взгляды, а также распространяя литературу и специальные аудио- и видеоматериалы. Считается, что именно в ходе даавата радикальные исламисты вербуют своих сторонников.



Дополнительно прописано несколько мер, направленных на отделение религии от государства. Так, закон запрещает создавать на исламской основе политические партии, использовать вопросы веры в предвыборной агитации и для получения финансирования. Специальные поправки подчеркивают также, что государственную службу, в том числе депутатскую работу, нельзя совмещать с религиозной деятельностью.



Покрывало угнетало: почему в Иране снова ловят женщин без хиджаба

Полиция Исламской Республики возобновила патрулирование улиц



Свадьба на одну ночь



В ходе обсуждения законопроекта высказывались самые разные мнения, некоторые депутаты настаивали на смягчении норм. Так, парламентарий Дастан Бекешев требовал снизить штрафы за никаб и паранджу. По его словам, многие женщины, которые носят эту одежду, живут в бедности, им такие выплаты не по карману. Его коллега Бактияр Калпаев беспокоился из-за того, что в госучреждениях могут закрыть молельные комнаты (намазканы).



Другие парламентарии, наоборот, требовали ужесточить документ. Так, депутат Айсулуу Мамашова призывала урегулировать вопрос религиозных браков. По ее словам, наставники в медресе зачастую пропагандируют среди девушек раннее замужество, а мужчинам внушают идеи о многоженстве. "Есть еще одна проблема - легальная проституция, нике (религиозный брак. - Ред.) на одну ночь", - говорила она.



В итоге документ почти не изменился по сравнению с первоначальным вариантом. После подписания закона президент Жапаров выступил с пространным заявлением, в котором подчеркнул, что различные экстремисты продолжают угрожать безопасности страны. "Когда эти группы усиливаются, то начинаются конфликты, проливается кровь. Мы небольшой народ, нам надо жить в рамках нашей традиционной религии", - отметил он.



Отдельно Жапаров высказался о практике даавата. По его словам, некоторые верующие уходят проповедовать, оставляя свои семьи без средств к существованию. При этом у многих граждан возникают вопросы о том, можно ли доверять этим странникам, какое у них образование, достоверные ли они распространяют материалы. "Мы никогда не пострадаем от правильного даавата. Пока можете проводить его в мечетях, на свадьбах, похоронах и рынках", - отметил он.



От Ферганы до Сирии



Киргизия за годы своей независимости немало пострадала от радикальных исламистов. В 1999 году несколько сотен боевиков из Афганистана прошли через Таджикистан и вторглись в южные районы республики. На протяжении трех месяцев шли боевые действия, только после проведения масштабной войсковой операции Ферганскую долину удалось зачистить от террористов, в тех событиях погибли 44 человека.



Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва автомобиля, протаранившей ворота дипломатического представительства Китая в Бишкеке



После этого в стране произошла серия террористических актов, взрывы гремели на крупнейшем рынке "Дордой", в отделении банка, в бишкекском Дворце спорта. В 2016 году смертник на автомобиле протаранил ворота посольства Китая и подорвал взрывчатку, сам погиб на месте, несколько человек получили ранения. Силовики при этом рапортовали также о десятках предотвращенных инцидентов.



Предмет раздора: что такое никаб и можно ли его носить в России

В Дагестане временно запретили этот головной убор из-за угрозы безопасности



Далее до тысячи граждан Киргизии отправились "на джихад" в Сирию и Ирак, где разгорелась полномасштабная война. Многие из этих людей погибли, а их жены и дети после разгрома ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) потянулись на родину. Бишкек тогда запустил госпрограмму по репатриации и возвращению к мирной жизни, в ее рамках в стране приняли более 500 человек.



В последние годы эпизодов тоже хватает. В декабре 2023 года силовики задержали 16-летних подростков, которые собирались подорвать новогоднюю елку и напасть на православный храм в городе Джалал-Абаде. В июле прошлого года сотрудники ГКНБ выявили членов группировки, которые "фанатично исповедовали религиозную идеологию" и собирались захватить власть, в ходе обысков обнаружены оружие и взрывчатка.



Битва за платок



В целом в стране немало тревожных симптомов. В республике насчитывается 3,4 тыс. мечетей, общеобразовательных школ на тысячу меньше. Многие молельные дома построены на деньги арабских и турецких фондов, исследователи подозревают их в поддержке нетрадиционных форм ислама. На улицах Бишкека и других городов в последние годы все больше женщин в хиджабах и мужчин в исламских шароварах и длинных рубахах.



Власти отмечают, что в стране 21 организация признана экстремистской, при этом некоторые из них не свернули свою деятельность после запрета. "Количество последователей этих течений с каждым днем растет. Это происходит из-за того, что не запрещенные течения все активнее распространяют различные книги и брошюры", - отмечал президент Жапаров. Понятно, что в таких условиях власти стремятся упорядочить религиозную сферу.



При этом похожие процессы происходят и в соседних странах. В Таджикистане в июне прошлого года президент Эмомали Рахмон подписал закон, который запрещает женщинам никаб, паранджу и даже более привычный хиджаб, за нарушение грозит штраф в размере 8 тыс. сомони (около 73 тыс. рублей). Таджикских мужчин заставляют сбривать "ваххабитские бородки", подросткам до 18 лет запрещено посещать мечети, молодых людей в возрасте до 35 лет не пускают на хадж в Мекку.



В Узбекистане в ноябре 2023 года женщинам запретили скрывать лицо в общественных местах, то есть надевать те самые никабы и паранджу. Кроме того, вне закона пропаганда многоженства и неравенства полов. В Казахстане в сентябре 2023 года объявили о запрете носить хиджаб в школах, министр культуры и информации Аида Балаева также говорила, что изучается вопрос с никабами и паранджой.



Платок - дело тонкое: почему Таджикистан воюет с хиджабами и бородами

Декольте и мини-юбки тоже под запретом



"Быстро проблему не решить"



Политолог, директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский рассказывает, что сам был свидетелем исламизации в Киргизии.



- Я долгое время работал в этой стране, хорошо запомнил, как по пятницам ко мне в квартиру регулярно стучались проповедники, которые вежливо, но настойчиво звали на пятничный намаз. В целом могу сказать, что вообще-то исторически киргизский народ спокойно относится к религии, в этом они похожи на нас. Но в последние годы резко выросла активность различных арабских и турецких центров, в результате происходит культурная подмена, насаждается чуждое фанатичное отношение к религии, - рассуждает он.



По словам собеседника, нынешний закон давно напрашивался.



- Я пока далек от восторгов, надо будет еще посмотреть на правоприменительную практику. Допускаю, что власти столкнутся с саботажем, вопрос в том, как они будут на него реагировать. Еще важно тщательно следить за работой проповедников, фильтровать деструктивные элементы, развивать образование, повышать уровень культуры, популяризировать науку и светский образ жизни, - подчеркивает он.



Востоковед Аждар Куртов говорит, что радикалы пустили глубокие корни в Киргизии. По его словам, многие иностранные проповедники действует в республике с 1990-х годов.



- К тому же есть объективные факторы, способствующие исламизации. После развала Советского Союза возник идеологический, идейный дефицит, снизился образовательный уровень населения, возник спрос на простые ответы и решения; дополнительные поводы для религиозной пропаганды дают бедность и коррупция чиновничества. При этом считаю нынешние меры шагами в правильном направлении. Быстро решить проблему не получится, но ситуация оздоровится, - уверяет он. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1737709560





Новости Казахстана

- Победители международных олимпиад и конкурсов научных проектов получат гранты в зарубежные вузы: сенаторы одобрили Закон

- Олжас Бектенов обсудил с экспертами вопросы дальнейшего развития экономики

- Кадровые перестановки

- Более 1,6 тыс. билбордов с рекламой букмекерских контор демонтированы в Казахстане

- Действующий запрет на вывоз лома и отходов металлов продлевается на 6 месяцев

- В Казахстане началась реализация проектов по строительству трех новых аэропортов

- Коллегия Антикора за 2024 год: коррупционные риски в сфере дорог и внедрение "окрашивания денег"

- В Алматы прокурорами выявлено использование оборудования "Sim-Box"

- Коррупция в социальной сфере

- О ликвидации наркоканала

