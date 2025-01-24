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Казахстан передал данные черных ящиков AZAL России и Азербайджану
12:52 24.01.2025

АСТАНА, 24 янв - РИА Новости. Казахстан передал расшифрованные данные черных ящиков самолета компании AZAL России и Азербайджану, сообщил казахстанский вице-премьер, глава комиссии по расследованию авиакатастрофы Канат Бозумбаев, слова которого приводит агентство Казинформ.

"Расшифрованы (данные черных ящиков. - Прим. ред.), возвращены в Казахстан, находятся в следственной группе под эгидой генеральной прокуратуры. Над ними работают все эксперты. Сейчас копии этих ящиков есть как у азербайджанской стороны, так и у российской. Нам скрывать нечего", - заявил он.

Вице-премьер уточнил, что опубликованная в интернете расшифровка черных ящиков отличается от оригинала.

Предварительный отчет крушения лайнера могут опубликовать на следующей неделе, добавил Бозумбаев.

Крушение самолета AZAL

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть - Казахстана, три - Киргизии.

По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.

Как сообщили РИА Новости в департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области, специалисты опознали тела десяти погибших, среди них - трое граждан России.

В конце декабря глава Росавиации Дмитрий Ядров раскрыл подробности крушения:

- Самолет AZAL не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства;
- Его ввели из-за попытки украинских боевиков совершить террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в Грозном и Владикавказе;
- В день катастрофы погодная обстановка в районе аэропорта Грозный была сложной: плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости;
- Командир воздушного судна дважды пытался посадить самолет, а затем принял решение следовать в аэропорт Актау;
- Россия немедленно сообщила казахстанским и азербайджанским коллегам о полной и всеобъемлющей готовности к сотрудничеству по расследованию крушения лайнера.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

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Авиакатастрофа близ Актау: когда будут озвучены предварительные результаты расследования
Предварительные результаты расследования крушения самолета близ Актау могут быть оглашены на следующей неделе. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил вице-премьер Канат Бозумбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

24 Январь 2025

Он отметил, что вместе с экспертами из Казахстана, Азербайджана и России к расследованию подключились также представители ИКАО.

- В течение месяца по стандартам ИКАО расследование авиапроисшествия ведут авиационные власти. Порядка 17-18 человек - эксперты РФ, Азербайджана, Казахстана. Предварительная часть, надеемся, на следующей неделе будет опубликована, - сказал Канат Бозумбаев.



Он также добавил, что после авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело.

- Кроме этого, было возбуждено уголовное дело - есть баллистическая и взрыво-техническая экспертиза. Наши силовики в плотном контакте работают, - сказал Канат Бозумбаев.

Напомним, авиакатастрофа произошла 25 декабря рядом с Актау, когда потерпел крушение пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный.

На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 пассажиров, 29 человек выжили.

Ранее Kazinform писал, что специалисты Центра расследования авиационных происшествий (Cenipa) ВВС Бразилии приступили к анализу черных ящиков разбившегося самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL.

Вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев рассказал Kazinform о том, когда будут известны предварительные итоги расследования авиакрушения.

30 декабря международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала к тщательному и беспристрастному расследованию происшествия.

О завершении расшифровки записей бортовых самописцев (черных ящиков) самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) стало известно 7 января 2025 года.

Расшифрованные бортовые самописцы самолета привезли из Бразилии в Казахстан 15 января.

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По 5 млн тенге получат семьи казахстанцев, погибших в авиакатастрофе близ Актау

Вице-премьер Канат Бозумбаев, рассказал, какая помощь будет оказана семьям погибших во время крушения самолета близ Актау казахстанцев, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Социальная помощь оказана, каждой семье была выплачена положенная сумма. Расходы на погребение, проезд к месту происшествия и другие вопросы взяли на себя акиматы. На следующей неделе планируем за счет спонсорских средств оказать этим семьям материальную помощь, - сказал Канат Бозумбаев на брифинге в Правительстве.

Он также добавил, что окончательное решение будет принято на следующей неделе.

Местные акиматы совместно со спонсорами решают, кому и в какой сумме будет выплачена помощь. Предварительно речь идет о 5 миллионах тенге на семью.

Источник - Kazinform
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