ЦБ Узбекистана спрогнозировал рост ВВП в 2025 году на 6%

12:57 24.01.2025

ЦБ спрогнозировал рост ВВП Узбекистана на 6% в этом году



Председатель Центрального банка Тимур Ишметов заявил, что в текущем году прогнозируется рост ВВП Узбекистана на 6%. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам заседания правления ЦБ 23 января.



По его словам, основными факторами экономического роста будут высокая экономическая активность и увеличение объемов инвестиций. Улучшение сальдо текущего счета и стабильность обменного курса сума также способствуют экономическому росту.



Также прогнозируется, что строгие внешнефинансовые условия будут смягчаться, что уменьшит давление на реальный эффективный обменный курс. По расчетам международных финансовых организаций, в 2025 году глобальный экономический рост составит около 2,7-3,3%, а глобальная инфляция снизится до 4,2%



