|ЦБ Узбекистана спрогнозировал рост ВВП в 2025 году на 6%
12:57 24.01.2025
ЦБ спрогнозировал рост ВВП Узбекистана на 6% в этом году
Председатель Центрального банка Тимур Ишметов заявил, что в текущем году прогнозируется рост ВВП Узбекистана на 6%. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам заседания правления ЦБ 23 января.
По его словам, основными факторами экономического роста будут высокая экономическая активность и увеличение объемов инвестиций. Улучшение сальдо текущего счета и стабильность обменного курса сума также способствуют экономическому росту.
Также прогнозируется, что строгие внешнефинансовые условия будут смягчаться, что уменьшит давление на реальный эффективный обменный курс. По расчетам международных финансовых организаций, в 2025 году глобальный экономический рост составит около 2,7-3,3%, а глобальная инфляция снизится до 4,2%
"Прогнозируется, что рост мировых цен на некоторые продовольственные товары в течение определенного периода может влиять на внутренние цены. Для смягчения этих воздействий будут приниматься соответствующие меры совместно с ответственными министерствами и ведомствами", - сказал Ишметов.
Ожидается, что в 2025 году инфляция составит около 7-8%, благодаря снижению глобальной инфляции и продолжению экономического роста. Темпы экономического роста в 2024 году составили 6,5%, что связано с увеличением объемов инвестиций и роста реальных доходов населения. Общий объем кредитов, выданных экономике, увеличился на 14,3% по сравнению с 2023 годом и составил 287 трлн сумов.
Инфляция на непродовольственные товары сохранилась на уровне 2023 года и составила 7,7%. Инфляция на услуги, включая тарифы на энергию, повысилась до 26,7%.
Кроме того, количество межбанковских транзакций в 2024 году увеличилось на 31%, а поступления от торговли и платных услуг выросли на 29%. Через канал трансграничных переводов в страну поступило 14,8 млрд долларов, что на 30% больше по сравнению с 2023 годом.
"В текущем году также ожидается рост объемов денежных переводов, что положительно скажется на доходах населения", - сказал глава ЦБ.
При этом, переводы из России все еще доминируют в общей доле с 11,5 млрд долларами. Однако доля РФ среди других стран сократилась с 78,2% до 77%, согласно обзору регулятора.
Всемирный банк еще в конце декабря 2023 года сообщал о сокращении переводов из РФ. Эксперты фининститута объяснили это снижением количества мигрантов, а также ростом инфляции в России.
Стоит отметить, что прогноз от ЦБ почти сходится с цифрами от Международного валютного фонда, который считает, что темп роста экономики Узбекистана составит 5,7%.