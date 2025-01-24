|В Казахстане начали выявлять нарколаборатории по анализу сточных вод и воздушных потоков вентиляции
14:38 24.01.2025
24 января 2025
Нарколабораторию в Астане выявили через канализацию. Об этом говорилось на заседании итоговой коллегии Генеральной прокуратуры, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.
На заседании итоговой коллегии Генеральный прокурор Берик Асылов отметил положительный опыт отдельных регионов.
К примеру, прокуратура Астаны в борьбе с наркопреступностью применила анализ проб сточных вод, в ходе которого выявлена нарколаборатория. В результате изъято 27 килограммов синтетики. Двое организаторов осуждены.
Кроме этого, используется метод определения нарковеществ через измерение воздушных потоков вентиляции в жилых комплексах.
"В рамках противодействия наркопреступности разработаны "профили риска" для контроля ввоза прекурсоров через систему "Астана-1". Проведены досмотры подозрительных грузов, выявлены нарушения, что позволило усилить контроль за поставками компонентов для нарколабораторий", - сообщили в Генпрокуратуре.
В Шымкенте к борьбе с наркопреступностью подключены коммунальные службы, ответственные за санитарное состояние города. Разработан алгоритм взаимодействия. Теперь размещаемая за деньги реклама наркотиков уничтожается коммунальщиками. В прокуратуре назвали это не только инструментом борьбы, но и профилактики.
Ранее мы писали о том, что наркоманов в школах и вузах начнут искать через канализационные воды.