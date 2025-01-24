В Казахстане начали выявлять нарколаборатории по анализу сточных вод и воздушных потоков вентиляции

14:38 24.01.2025

24 января 2025



Нарколабораторию в Астане выявили через канализацию. Об этом говорилось на заседании итоговой коллегии Генеральной прокуратуры, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.



На заседании итоговой коллегии Генеральный прокурор Берик Асылов отметил положительный опыт отдельных регионов.



К примеру, прокуратура Астаны в борьбе с наркопреступностью применила анализ проб сточных вод, в ходе которого выявлена нарколаборатория. В результате изъято 27 килограммов синтетики. Двое организаторов осуждены.



Кроме этого, используется метод определения нарковеществ через измерение воздушных потоков вентиляции в жилых комплексах.



"В рамках противодействия наркопреступности разработаны "профили риска" для контроля ввоза прекурсоров через систему "Астана-1". Проведены досмотры подозрительных грузов, выявлены нарушения, что позволило усилить контроль за поставками компонентов для нарколабораторий", - сообщили в Генпрокуратуре.



В Шымкенте к борьбе с наркопреступностью подключены коммунальные службы, ответственные за санитарное состояние города. Разработан алгоритм взаимодействия. Теперь размещаемая за деньги реклама наркотиков уничтожается коммунальщиками. В прокуратуре назвали это не только инструментом борьбы, но и профилактики.



Ранее мы писали о том, что наркоманов в школах и вузах начнут искать через канализационные воды.