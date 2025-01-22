В Кыргызстане зарегистрирована первая криптобиржа Coin National Exchange

14:50 24.01.2025

БИШКЕК, 24 янв - Sputnik. В Кыргызстане зарегистрировали первую криптобиржу - Coin National Exchange, сообщается на сайте Министерства юстиции.



Основной вид деятельности биржи - управление финансовыми рынками.



Ее учредителем является Министерство финансов.



Компания прошла регистрацию в декабре 2024 года, руководит ею Бийболот Мамытов.



По данным СМИ, Минфин выделил на формирование стартового капитала 100 миллионов сомов.