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Tazabek: Какие мини-ГЭС были запущены в Кыргызстане в 2024 году. Обзор
15:10 24.01.2025

Какие мини-ГЭС были запущены в 2024 году?

22 января 2025

В рамках празднования 100-летия со дня образования Кара-Кыргызской автономной области в 2024 году по всей республике планировалось открыть более 100 промышленных предприятий и свыше 100 социальных объектов.

Общий объем инвестиций в проект "100 промышленных предприятий – 2024" составил $796,8 млн, благодаря чему было создано 8315 новых рабочих мест.

В рамках проекта в 2024 году началась деятельность 102 промышленных предприятий, среди которых 8 малых ГЭС общей мощностью 48,84 МВт.

В итоговом обзоре года издание Tazabek решило напомнить, какие именно ГЭС были введены в эксплуатацию, а также выделить их основные особенности.

Малая ГЭС "Бала-Саруу"

Президент Садыр Жапаров 21 мая 2024 года в ходе рабочей поездки в Таласскую область запустил ГЭС "Бала-Саруу".
Малая ГЭС "Бала-Саруу" построена на нижнем бьефе Кировского водохранилища с тремя генераторами общей мощностью 25 мегаватт. Среднегодовая выработка электроэнергии составит 92 млн кВт.ч, что позволит обеспечить потребность 19 тыс. абонентов двух районов Таласской области.
"Бала-Саруу" является первым государственным проектом строительства малой ГЭС за годы независимости.
В прошлом для возведения государственных объектов, как отметил президент, часто привлекались средства международных доноров в виде кредитов, при этом строительство выполнялось зарубежными компаниями.
ТЭО для строительства "Бала-Саруу" было актуализировано НИИ при Минэнерго, и отечественные специалисты при строительстве приобрели необходимый опыт.
Всего на реализацию проекта было направлено 2,8 млрд сомов. На эту сумму построено здание гидроэлектростанции, проведен монтаж оборудования на закрытом распределительном устройстве 110 кВ, установлено два силовых трансформатора, и построена ЛЭП "Бала-Саруу" - Кара-Арча и "Бала-Саруу" - Покровка протяженностью 6,7 км.

Малая ГЭС "Ысык-Ата-1"

Экс-председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров 21 июня 2024 года принял участие в открытии и запуске малой ГЭС "Ысык-Ата-1" мощностью 2 МВт в Чуйской области.

Малая ГЭС "Кайнама"

Президент Садыр Жапаров 22 июля 2024 года в ходе рабочей поездки в Жалал-Абадскую область открыл малую гидроэлектростанцию "Кайнама".
Строительство ОАО малой ГЭС "Кайнама", расположенной в Токтогульском районе Жалал-Абадской области, началось в ноябре 2023 года. В 2024 году строительство гидроэлектростанции с двумя гидроагрегатами установленной мощностью 9,6 МВт завершилось.
На строительство каскада гидроэлектростанций было выделено инвестиции в размере $9,3 млн. В эту сумму входят вклады банка Raiffeisen-Landesbank Steiermark и Кыргызско-Российского фонда развития.
"ЭС "Кайнама" общей мощностью 9,6 МВт будет производить 39,2 млн киловатт-часов энергии в год. Эта энергия будет направлена на обеспечение потребностей жителей Уч-Терекского айыл окмоту и части города Кара-Куль.
По данным Реестра строящихся объектов Госстроя, гидроэлектростанция "Кайнама" расположена в верховьях реки Кара-Суу вблизи озера Кара-Суу.
Спутниковые снимки спутника Sentinel-2 L2A указывают на следующее местоположение ГЭС:

Малая ГЭС "Көк-Арт"

Президент Садыр Жапаров 22 июля 2024 года в ходе рабочей поездки в Жалал-Абадскую область открыл малую ГЭС "Кок-Арт".
Строительство малой ГЭС "Кок-Арт", расположенной в Сузакском районе Жалал-Абадской области, началось в августе 2023 года. Установленная мощность гидроагрегата составляет 6,8 МВт. Предполагаемая годовая выработка электроэнергии составит 25 млн киловатт-часов.
Общие инвестиции, задействованные в этом проекте, составили $7,8 млн. Половина этой суммы поступила от Узбекско-кыргызского фонда развития, а другая половина была вложена частным инвестором.
Президент отметил, что производимой электроэнергии будет достаточно для удовлетворения потребностей более 10 тыс. жителей Сузакского района.

Мини-ГЭС "Исфайрам-1"

В селе Аустан Кадамжайского района Баткенской области 30 августа 2024 года сдали в эксплуатацию мини-ГЭС "Исфайрам-1".
Малая гидроэлектростанция построена за счет внутренних инвесторов. Общая сметная стоимость превысила 250 млн сомов. Мощность - 4 мегаватт. Протяженность канала, доставляющего воду к мини-ГЭС, составляет 3,7 км. Его русло полностью забетонировано, установлены турбогенераторы.
После полноценного включения в работу малая ГЭС будет обеспечивать электроэнергией 1,5 тыс. домохозяйств.
Ранее сообщалось, что работы по строительству вело ОсОО "Ак-Буура Групп".
Согласно данным Министерства юстиции, ОсОО "Ак-Буура Групп" прошло перегистрацию 18 июня 2024 года. Учредителями компании являются: Муратов Дуйшөнбек Абдималикович, ОсОО "Технологическая компания ФенЮен" и Алиев Кубанычбек Салайдинович, а руководителем - Муратов Дуйшөнбек Абдималикович.
ОсОО "Технологическая компания ФенЮен" прошло перегистрацию 1 августа 2023 года. Руководителем и и учредителем компании является Цзя Либяо.

Малая ГЭС "Курак-Тектир"

По случаю 100-летия образования Кара-Кыргызской автономной области 30 августа 2024 года Министерство энергетики провело онлайн-церемонию открытия малой ГЭС "Курак-Тектир".
Малую ГЭС "Курак-Тектир" реализовала компания ОсОО "Кара Кой Жарыгы".
Расположена на участке Курак-Тектир села Гулистан Ноокатского района Ошской области.
Общая мощность – 0,6 МВт, производство электроэнергии – 34,56 млн. тонн. кВт/ч.
Сумма инвестиционного проекта составляет $600 тыс.
Согласно данным Министерства юстиции, ОсОО "Кара-Кой жарыгы" прошло регистрацию в 2022 году, затем перерегистрацию 26 декабря 2024 года. Учредителями компании являются Асанов Мухамедкабыл Маматкулович, Сейдалиев Стамбек Жармаматович, Матраимов Асан Турдукулович, а руководителем - Асанов Мухамедкабыл Маматкулович.

Малая ГЭС "Арашан"

В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области была запущена малая ГЭС мощностью 2,4 МВт. Торжественная церемония прошла 14 октября 2024 года.
Малая ГЭС "Арашан" построена в селе Теплоключенка на реке Ак-Суу. ГЭС будет вырабатывать 16 млн кВт.ч электроэнергии в год. Стоимость проекта составила $3,5 млн. Вырабатываемой электроэнергией планируется обеспечивать жителей села Теплоключенка.
Малая ГЭС "Арашан" расположена на реке Арашан. ГЭС была построена в 1961 году и вырабатывала электроэнергию до 1972 года.
За время, прошедшее после остановки станции в 1972 году, все основные узлы и сооружения станции пришли в полную непригодность. Восстановление малой ГЭС предусматривало коренную реконструкцию и модернизацию всех основных узлов агрегатов и сооружений станции.
Связь станции с энергосистемой и потребителями осуществляется через подстанцию 35/10 кВт "Юрьевка" двумя трансформаторами 1600 и 1000 кВА.
В 2023 году началось восстановление и реконструкция малой ГЭС. В комплекс оборудования и сооружений станции входят как восстановленные узлы и блоки, так и вновь построенные гидротехнические объекты, и полностью обновленные агрегаты.
Суммарные капиталовложения на приобретение, восстановление и реконструкцию:
Общая сумма инвестиций согласно смете затрат.
Рыночная стоимость определена в размере $2 млн 250 тыс.
Период оценки: 1,5 года проектирования и строительства с последующим сроком эксплуатации – 40 лет. Данный срок основан на изношенности части основных сооружений и оборудования, а также исходя из срока службы вновь поставленных блоков и агрегатов.
Потери при поставке электроэнергии: поставка электроэнергии осуществляется напряжением 10 кВ на зональную трансформаторную подстанцию "Юрьевская", расположенную в 15 м от здания ГЭС и входящую в АО "Северэлектро". Протяженность передачи по кабелю 50 метров. Потери при передаче практически отсутствуют. Потери при поставках электроэнергии потребителям учитываются в тарифе на транзит по отдельному договору с АО "Северэлектро".
Ежегодное производство электроэнергии: среднегодовое производство электроэнергии составляет 11,5 млн кВт/час. Среднегодовая выработка обеспечена водным ресурсом реки Иссык-Ата в течение 90% времени работы станции по годам. В маловодные годы возможно снижение производства до уровня 10 млн кВт/час. Этот объем выработки является гарантированным уровнем производства, который необходимо использовать при определении приведенной стоимости единицы электроэнергии.
Строительные работы выполняло ОсОО "ЛИХТ". По данным Министерства юстиции, руководителем компании указан Франц Сергей, учредителями выступают ОсОО Technoline ("Технолайн") и Арбузов Андрей Александрович.
Компания была зарегистрирована 12 июля 2023 года, а 12 февраля 2024 года прошла процедуру перерегистрации. Основной виде деятельности - производство электроэнергии гидроэлектростанциями.

Малая ГЭС "Белес"

В ходе заседания Кабинета министров 30 декабря 2024 года состоялось торжественное открытие малого ГЭС "Белес". Открытие прошло в режиме онлайн.
Объект расположен в Тогуз-Булакском айыльном аймаке Лейлекского района Баткенской области. Мощность ГЭС составляет 0,54 мегаватт.
Малая ГЭС построена на реке Жаңгакты, протяженность деривационного канала составляет 2 тыс. 250 метров. Была проложена высоковольтная линия электропередач, чтобы осуществлять транзит вырабатываемой электроэнергии. Подключили к фидеру "Белес" районного предприятия электрических сетей.
Стоимость строительства малой ГЭС составила $1,3 млн, строила компания ОсОО "Белес-Суу".
По данным Министерства юстиции КР, руководителем и учредителем компании указан Халбеков Асан. Компания была зарегистрирована 1 августа 2011 года, основной вид деятельности - производство электроэнергии гидроэлектростанциями.
Асан Халбеков является учредителем ОсОО "Т.Ибрагимова", которое занимается добычей каменного угля в городе Сулюкта.

Источник - Tazabek
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