 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 24.01.2025
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16:17  Агентов западных НПО депортировали из Сербии
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15:03  Контракт с армией России в 2024 году заключили 450 тыс. человек
14:50  В Кыргызстане зарегистрирована первая криптобиржа Coin National Exchange
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12:52  Казахстан передал данные черных ящиков AZAL России и Азербайджану
12:06  В Центральной Азии борются с радикальным исламом: почему в Киргизии запретили паранджу и никабы
02:22  Трамп заставит Евросоюз платить и каяться за Украину, - Дмитрий Бавырин
02:08  Ковальчук: москитный флот для РФ имел бы преимущества перед большими кораблями
01:53  Эксперты напомнили россиянам о постоянной слежке со стороны Google
01:15  Реакция Минсельхоза Узбекистана на подорожание картофель на ташкентском рынке на 37-85%
00:28  Жители Казахстана и Узбекистана наладили трансграничную торговлю бензином по 300 метровому подземному трубопроводу
00:17  В Казахстане меняют список лиц, обслуживаемых в vip-залах аэропортов. С целью поднятия делового имиджа страны
00:05  Американская журналистка пообещала доказать, что жена Макрона родилась мужчиной
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Четверг, 23.01.2025
23:42  ВС РФ заняли село Котлино западнее Покровска – итоговая сводка Readovka за 23 января
23:14  Суверенная экономика: почему российскому экономическому блоку нужно единое управление?
18:00  Кадровые назначения в Таджикистане
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15:45  Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Г.Бердымухамедов посетил Монако и его Светлость князя Альбера II
15:37  Казахстан лидер по средней заработной платы среди стран Центральной Азии
15:14  Повстанцы или террористы? Расползающаяся угроза. Из Сирии на мир и Центральную Азию
15:02  Саида Мирзиеева (старшая дочь и помощник Президента Узбекистана) обсудила с послом ЕС подготовку к саммиту ЕС–Центральная Азия
14:35  Транспортный коридор Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – ЕС функционирует в полном объеме
14:31  Что означает программа военного сотрудничества России и Узбекистана
14:27  Президент Республики Узбекистан принял министра обороны России Андрея Белоусова
14:24  Верховный Главнокомандующий ВС Туркменистана генерал армии С.Бердымухамедов провел заседание Госсовета безопасности
14:20  В Кыргызстане запретят ввоз лягушек. Наша молодежь не должна целоваться с земноводными...
14:16  ЦБ Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 13,5%
14:13  Новые назначения в Кыргызстане: мэр города Ош и представитель Президента в Иссык-Кульской области
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02:18  Железная дорога Китай–Кыргызстан–Узбекистан – это важный стратегический мост, который свяжет Восток и Запад
01:42  Трамп – против глобалистов: что стоит за объявленным выходом США из ВОЗ?
Среда, 22.01.2025
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21:31  Ташкент. Скандал на набережной Анхора: Грязные попытки застройщика построить многоэтажки в сейсмической зоне
20:43  Синьхуа: Деликатесы из стран Центральной Азии все больше обогащают новогодний стол китайцев
20:39  В Узбекистане за счет слияния будут образованы 22 технических университета
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Агентов западных НПО депортировали из Сербии
16:17 24.01.2025

Сербские правоохранители задержали, а потом депортировали из страны с запретом въезда на один год тринадцать иностранцев, прибывших в Белград для участия в форуме неправительственных организаций.

Среди депортированных - граждане Румынии, Хорватии, Албании и т.д. Официальная причина их депортации - угроза безопасности Сербии.

Сейчас они разыгрывают перед СМИ спектакль, заявляя, будто не понимают, за что их задержали и называют действия сербских властей актом запугивания и охотой на людей. МИД Хорватии направил Белграду ноту протеста.

Между тем, известно, что западные неправительственные организации пытаются спровоцировать в Сербии студенческие волнения, чтобы заставить сербские власти занять более антироссийскую позицию на международной арене.

Источник - Фонд стратегической культуры
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