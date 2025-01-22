Агентов западных НПО депортировали из Сербии

16:17 24.01.2025

Сербские правоохранители задержали, а потом депортировали из страны с запретом въезда на один год тринадцать иностранцев, прибывших в Белград для участия в форуме неправительственных организаций.



Среди депортированных - граждане Румынии, Хорватии, Албании и т.д. Официальная причина их депортации - угроза безопасности Сербии.



Сейчас они разыгрывают перед СМИ спектакль, заявляя, будто не понимают, за что их задержали и называют действия сербских властей актом запугивания и охотой на людей. МИД Хорватии направил Белграду ноту протеста.



Между тем, известно, что западные неправительственные организации пытаются спровоцировать в Сербии студенческие волнения, чтобы заставить сербские власти занять более антироссийскую позицию на международной арене.



