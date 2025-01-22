Advance: договор Трампа с Россией изменит мировой порядок

20:26 24.01.2025 Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ



Advance

Хорватия



Геополитическая игра столетия. Изменит ли договор Трампа с Россией мировой порядок?

Advance: договор Трампа с Россией изменит мировой порядок



Говоря об окончании конфликта на Украине, Трамп то упоминает санкции, то обещает уступки. Эта двусмысленность может быть стратегической, но она же говорит о дефиците последовательной политики. Все это – геополитическая игра, ведь исход конфликта на Украине изменит мировой порядок.



Антун Роша



Дональд Трамп часто подчеркивает свой талант добиваться "больших сделок", а, говоря об окончании конфликта между Россией и Украиной, он то упоминает санкции, то обещает уступки. Но остается вопрос, может ли подобный подход заставить Россию пойти на уступки со своей стороны? Факт в том, что все западное давление, 15 пакетов санкций Европейского Союза, нисколько не "смягчили" Россию. Тогда почему с Трампом все будет иначе? Или может, или нет, но сам Трамп уверен в своем успехе…



Трамп пригрозил повышением пошлин, сборов и санкциями против России, а это попытка создать экономические рычаги на переговорах. Его слова о "простом и сложном вариантах" - явное послание Москве о том, что продолжение вооруженного конфликта повлечет серьезные экономические последствия. Однако, как показывает опыт, Россия зачастую отвечает на санкции дерзко, а значит, нет уверенности в том, что это давление принесет желаемые результаты.



Переговорный стиль Трампа основан на принципе максимального давления и быстрых результатов, но такой подход, пожалуй, с Россией не сработает. Владимир Путин продемонстрировал стойкость к внешнеполитическому давлению, особенно в вопросах, которые Москва считает важнейшими для своей безопасности и геополитических интересов. Кроме того, риторика Владимира Путина о "равноправном и уважительном диалоге" подсказывает, что Москва не согласится на договор, который сочтет однозначно ей навязанным.



Вопрос, увенчается ли попытка Дональда Трампа принудить Россию к договору успехом или, как полагают скептики, приведет к росту напряженности без конкретных результатов. В зависимости от того, как будет реагировать Москва, Трамп может оказаться в ситуации, когда ему придется выбирать между усилением давления и подстраиванием своих требований, что может противоречить его привычному имиджу "жесткого переговорщика". Хотя судя по тому, как решительно он начал свой мандат, пусть мало кто из мировых лидеров в этом и признаются, но многие обрадовались бы, если бы кто-нибудь поскорее, как говорится, спустил его с небес на землю и поумерил его огромные амбиции, поскольку лозунг Трампа "Америка на первом месте" может в широком контексте означать "Америка против всех".







Как быть с русскими? Действовать жестко или по-дружески?



СМИ по-разному преподносят отношение Трампа к России, что создает картину непредсказуемости его намерений. С одной стороны, западные СМИ часто выставляют его жестким переговорщиком, который готов ввести дополнительные санкции и изолировать Москву. С другой стороны, российские источники и аналитики отмечают его комментарии об историческом вкладе России во Вторую мировую войну и его мнимое желание дружить, преподнося его как потенциального союзника!



Это противоречие, возможно, лучше всего отражает общее непонимание подлинных планов Дональда Трампа. Его стратегия часто включает двусмысленные заявления, призванные удерживать противников и союзников в неизвестности. Такой подход, возможно, и полезен для улучшения переговорной позиции, но в то же время он вызывает беспокойство из-за неясностей, особенно среди союзников, таких как Украина и европейские государства.



Например, Трамп пригрозил новыми санкциями, если Россия не согласится на переговоры, и в то же время выразил свое восхищение Владимиром Путиным, которого назвал "мудрым руководителем". Подобные заявления дают пищу для множества интерпретаций и догадок о возможной симпатии к Москве, а также о склонности Трампа к прагматизму в отношениях с Россией.



Эта двусмысленность может быть стратегической, но в то же время она открывает дефицит последовательной политики. Неясно, действительно ли Дональд Трамп хочет занять жесткую позицию в отношении России или он попытается добиться договора в целом приемлемого и для Москвы. Кроме того, различия в освещении СМИ его позиции указывают на то, что ни западные, ни российские аналитики точно не знают, чего ожидать, и Трампу это, возможно, выгодно. Правда, из-за этого растет беспокойство за стабильность в мире.



Ведь Трамп может "быть Трампом" какое-то время и извлекать из этого выгоду, но долго продолжаться так не может. Если выяснится, например, через неделю или две, что у самого Дональда Трампа нет никаких конкретных идей насчет прекращения вооруженного конфликта на Украине, то вся его раздутая "свирепость" тут же улетучится. Это может быть как хорошо, так и плохо, в зависимости от того, как посмотреть, ведь, как ни печально это признавать, в данный момент Трамп, наверное, единственная сила, которая может, если совершит правильные шаги, остановить конфликт. Если его усилия ни к чему не приведут, то нетрудно себе представить еще большую эскалацию, несмотря на то, что обе стороны уже порядком выдохлись. (Тут также следует помнить, что Европа, если перевесят такие мнения, как, например, у Макрона, может начать пополнять украинскую армию собственной!)



Возможные исходы. Может ли Трамп шокировать мир договором, который выгоден преимущественно России и США?



Один из наиболее интригующих вариантов, которым Трамп может попытаться окончить конфликт между Россией и Украиной, связан с договором выгодным преимущественно России и США, а вот интересы Украины и Европы в нем отошли бы на второй план. Подобный исход соответствовал бы лозунгу Трампа "Америка на первом месте" и его склонности к заключению в основном билатеральных договоров.



Администрация Трампа могла бы, например, предложить России частично снять санкции или ослабить политическое давление в обмен на прекращение огня и заморозку конфликта на текущей линии соприкосновения. Подобный договор мог бы включать и продолжительную отсрочку вступления Украины в НАТО, а это ключевое российское требование. Так Дональд Трамп выставил бы себя миротворцем, который закончил длительный вооруженный конфликт, даже если договор будет невыгоден Украине.



С другой стороны, подобный сценарий повлек бы серьезные геополитические последствия. Европа может остаться в стороне от принятия решения, что вызовет возмущение среди союзников внутри НАТО и Европейского Союза. Украина, в свою очередь, будет поставлена перед компромиссом, который может угрожать ее суверенитету и территориальной целостности. Многие согласятся, что это станет расплатой Киева за то, что он поддался на уговоры Запада и продолжил конфликт, отбросив шансы на мир. В любом случае, если бы Украина согласилась на переговоры год или два назад, ее положение было бы куда лучше.



Прагматичный подход Дональда Трампа в сочетании с его явной симпатией к сильным лидерам, таким как Владимир Путин (себя он, несомненно считает видным представителем этой категории) открывает возможности для нестандартного договора, который может шокировать мир.



Этот вариант оставляет много вопросов для дальнейших размышлений. Например, готов ли Трамп рисковать доверием западных союзников ради достижения собственного варианта "победы"?



Энергетическое соперничество. Действительно ли Россия - главный конкурент Трампа?



Энергетический сектор - одна из ключевых болевых точек в отношениях между США и Россией. Будучи одним из крупнейших экспортеров нефти и газа, Россия часто рассматривается как конкурент американского энергетического доминирования. Поэтому желание Трампа достигнуть договоренности с Москвой может показаться контрпродуктивным, ведь укрепление российского энергетического сектора может угрожать американским интересам.



Во время своего прошлого мандата Трамп говорил о важности энергетической независимости Соединенных Штатов Америки и продвигал экспорт американского СПГ в Европу. Эта политика была направлена на снижение европейской зависимости от российского газа, что напрямую подрывало позиции "Газпрома" и российского энергетического сектора. В этой связи договор, который упростил бы российский экспорт или смягчил санкции против энергетического сектора, противоречил бы долгосрочной стратегии Дональда Трампа.



Однако Трамп известен своим прагматичным и деловым подходом. Если договор с Россией может принести прямую политическую и экономическую выгоду США, Трамп может закрыть глаза на сложности в далеком будущем. Например, если заморозка вооруженного конфликта на Украине позволит стабилизировать мировой рынок энергоносителей, Трамп может преподнести это как победу для американской экономики и потребителей.



Тем не менее остается вопрос, займет ли Трамп в конечном итоге позицию, которая ослабит российский энергетический сектор, чтобы сохранить американскую конкурентоспособность? Может, он, например, "ударит" новыми санкциями до начала переговоров (и оставит их в действии продолжительное время)? Его угрозы дополнительными санкциями против России, в том числе против ее энергетического сектора, наводят на мысль, что он хорошо осознает этот аспект соперничества. А раз так, его желание вступить в переговоры с Москвой оставляет шансы на неожиданные шаги, которые могут изменить динамику этого соперничества.



Стратегия Дональда Трампа в отношении России в энергетическом контексте, таким образом, остается неясной. Сосредоточится ли он на ослаблении российского энергетического влияния или воспользуется энергоносителями как козырем для достижения договора, который устроит его в политическом смысле?



Стратегическое решение Трампа. Является ли Китай большей угрозой?



Одним из ключевых элементов внешней политики Дональда Трампа была сосредоточенность на Китае как на главном экономическом и геополитическом сопернике Соединенных Штатов Америки. Возможно, желание Трампа вступить в переговоры с Россией основано на стратегическом расчете, в рамках которого Москву он рассматривает как потенциального партнера в борьбе с растущим китайским давлением, несмотря на то, что Владимир Путин и Си Цзиньпин говорят о том, что именно из-за возвращения Дональда Трампа продолжат укреплять свой "союз без границ".



Во время первого мандата администрация Трампа ввела высокие торговые пошлины против Китая, назвав это ответом на кражу интеллектуальной собственности и несоблюдением торговых норм. Помимо экономических мер, Дональд Трамп часто отмечал необходимость ограничить китайское влияние в мире, особенно в области технологий и инфраструктуры. В этой связи сближение с Россией может стать попыткой сформировать союз против Пекина.



Россию и Китай сейчас связывают близкие отношения, особенно в экономике и обороне. Однако историческое недопонимания и различия между двумя странами подсказывают, что их партнерство уязвимо. Дональд Трамп может попытаться воспользоваться этими трещинками, чтобы вбить клин между Москвой и Пекином, например, предложив России уступки или более выгодные торговые условия в обмен на дистанцирование от Китая.



С другой стороны, встает вопрос, является ли подобная стратегия вообще реальной? Россия значительно усилила свою зависимость от китайского рынка после западных санкций, и дистанцирование от Китая может повлечь для нее серьезные экономические последствия. Кроме того, Китай остается главным покупателем российских энергоносителей, что дополнительно скрепляет их союз.



Поэтому возможное сближение Трампа с Россией может быть частью более масштабного геополитического плана, в котором он видит Китай большей угрозой для американской гегемонии. Однако подобные перестановки всегда сопряжены с рисками, и Трамп, в том числе, как я уже писал, может столкнуться с сопротивлением традиционных союзников в Европе или непредсказуемыми последствиями для равновесия власти в мире.



Последствия для Украины и безопасности Европы



Желание Трампа заключить договор между Россией и Украиной потенциально может повлиять на будущее европейской безопасности.



Для Украины главным вопросом остается, войдут ли ее важнейшие требования (полная территориальная целостность, вывод российских войск и долгосрочные гарантии безопасности) частью договора (почти точно нет, по крайней мере не все).



Европа также стоит на перепутье. Если Трамп не допустит европейских партнеров к участию в переговорах, а поставит их перед фактом (некий новый вариант "К черту ЕС!"), это может ослабить трансатлантические отношения и создать напряженность внутри Североатлантического альянса. Европейские государства, особенно на восточном крыле Европейского Союза (Польша, Прибалтика), уже выразили обеспокоенность ввиду возможного договора, который не учитывал бы их интересов в области безопасности.



Договор, предполагающий заморозку по текущей линии соприкосновения, может устроить многих игроков, в том числе и российские, и украинские войска. Но подобное решение может лишь временно снизить напряженность, оставив глубинные причины конфликта не урегулированными. Киев скажет, что без всеобъемлющих гарантий безопасности и четкого плана для будущей Украины любой договор грозит превратиться лишь во временное перемирие.



Киев вообще не допускает никаких других вариантов, кроме того, который постоянно повторяет. Если бы появился хоть один намек, например, на реорганизацию Украины как нейтральной и неприсоединившейся страны, это могло бы "сработать". Россия не получила бы тотального доминирования, а НАТО остался бы там, где есть. Кто будет яростнее сопротивляться такому решению? Может, многим в Москве оно покажется "неидеальным", но ясно, что Киев точно не рассматривает такой вариант.



За тем, как Дональд Трамп будет решать сложившуюся ситуацию, будут внимательно следить во всех уголках мира. Если ему удастся добиться договора, который удовлетворял бы все стороны, он сможет преподнести себя как великого миротворца, каким он якобы и хочет быть. Так он по крайней мере сказал на своей инаугурации.



Конечно, все это геополитическая игра века. Любой исход вооруженного конфликта на Украине изменит мировой порядок. Каким будет мир, мы узнаем, когда оружие стихнет (если стихнет) и когда последствия начнут сказываться на всем мире.



Так или иначе, но пришло время остановить конфликт как можно скорее. Хотя Дональд Трамп уже два дня руководит США, все еще чувствуются определенные колебания, а сейчас им не должно быть места. Он должен, если может, добиться своего прежде, чем вся его администрация снова погрузится во внутренние распри. Встречу с Путиным нужно провести как можно скорее, высказать ясные идеи, и если они соответствуют интересам мира, на них нужно настаивать. Владимир Зеленский, который не отменил указа о том, что "никогда не вступит в переговоры с Путиным, должен понять, что его упорство обречено. А Европу, если она не хочет мира, нужно отстранить от процесса. Может ли Трамп это сделать? Пусть попытается, хотя бы в каком-то виде. Миллионы людей будут ему за это благодарны. Источник - ИноСМИ

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