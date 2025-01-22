ВС РФ приближают агонию ВСУ в Великой Новоселке к концу – итоговая сводка Readovka за 24 января

02:23 25.01.2025

Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 24 января в разрезе СВО. Русская армия продолжает добивать очаги сопротивления противника в Великой Новоселке. ВСУ на ниве очередного военного поражения снова предприняли массированную атаку БПЛА против граждан России.



Эпилог боев



