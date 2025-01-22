 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 25.01.2025
02:49  Душанбе быстро расширяется за счет прилегающих кишлаков, жителей штрафуют за содержание скота в столице
02:34  Талибы* предложили МУС переключить внимание на США
02:31  В Казахстане расширили мегаместорождение: конфликт в ОПЕК+ неизбежен?
02:23  ВС РФ приближают агонию ВСУ в Великой Новоселке к концу – итоговая сводка Readovka за 24 января
Пятница, 24.01.2025
21:27  Женишбек Токторбаев назначен мэром города Ош
20:26  Advance: договор Трампа с Россией изменит мировой порядок
16:17  Агентов западных НПО депортировали из Сербии

15:10  Tazabek: Какие мини-ГЭС были запущены в Кыргызстане в 2024 году. Обзор
15:03  Контракт с армией России в 2024 году заключили 450 тыс. человек
14:50  В Кыргызстане зарегистрирована первая криптобиржа Coin National Exchange
14:38  В Казахстане начали выявлять нарколаборатории по анализу сточных вод и воздушных потоков вентиляции
12:57  ЦБ Узбекистана спрогнозировал рост ВВП в 2025 году на 6%
12:52  Казахстан передал данные черных ящиков AZAL России и Азербайджану
12:06  В Центральной Азии борются с радикальным исламом: почему в Киргизии запретили паранджу и никабы
02:22  Трамп заставит Евросоюз платить и каяться за Украину, - Дмитрий Бавырин
02:08  Ковальчук: москитный флот для РФ имел бы преимущества перед большими кораблями
01:53  Эксперты напомнили россиянам о постоянной слежке со стороны Google
01:15  Реакция Минсельхоза Узбекистана на подорожание картофель на ташкентском рынке на 37-85%
00:28  Жители Казахстана и Узбекистана наладили трансграничную торговлю бензином по 300 метровому подземному трубопроводу
00:17  В Казахстане меняют список лиц, обслуживаемых в vip-залах аэропортов. С целью поднятия делового имиджа страны
00:05  Американская журналистка пообещала доказать, что жена Макрона родилась мужчиной
00:01  НГ: В первые 24 часа не удалось. Можно ли разрешить российско-украинский конфликт за 100 дней
Четверг, 23.01.2025
23:42  ВС РФ заняли село Котлино западнее Покровска – итоговая сводка Readovka за 23 января
23:14  Суверенная экономика: почему российскому экономическому блоку нужно единое управление?
18:00  Кадровые назначения в Таджикистане
17:44  Eurasianet.org: Центральная Азия наторговала с Китаем в 2024 году почти на $95 млрд
17:37  В Ташкенте сотрудникам госучреждений рекомендовано носить национальную одежду
17:35  Жительницу Душанбе оштрафовали за гадание и колдовство
16:09  25 января в Алматы состоится торжественное закрытие чемпионата Казахстана 2025 года по шахматам среди юниоров
15:45  Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Г.Бердымухамедов посетил Монако и его Светлость князя Альбера II
15:37  Казахстан лидер по средней заработной платы среди стран Центральной Азии
15:14  Повстанцы или террористы? Расползающаяся угроза. Из Сирии на мир и Центральную Азию
15:02  Саида Мирзиеева (старшая дочь и помощник Президента Узбекистана) обсудила с послом ЕС подготовку к саммиту ЕС–Центральная Азия
14:35  Транспортный коридор Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – ЕС функционирует в полном объеме
14:31  Что означает программа военного сотрудничества России и Узбекистана
14:27  Президент Республики Узбекистан принял министра обороны России Андрея Белоусова
14:24  Верховный Главнокомандующий ВС Туркменистана генерал армии С.Бердымухамедов провел заседание Госсовета безопасности
14:20  В Кыргызстане запретят ввоз лягушек. Наша молодежь не должна целоваться с земноводными...
14:16  ЦБ Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 13,5%
14:13  Новые назначения в Кыргызстане: мэр города Ош и представитель Президента в Иссык-Кульской области
04:07  Шантаж по-американски: либо отдайте TikTok, либо введем 60%-ные пошлины на экспорт из Китая
02:18  Железная дорога Китай–Кыргызстан–Узбекистан – это важный стратегический мост, который свяжет Восток и Запад
01:42  Трамп – против глобалистов: что стоит за объявленным выходом США из ВОЗ?
Среда, 22.01.2025
23:35  Румыния, не делающая выводов из собственной истории, - Валерий Мацевич
21:31  Ташкент. Скандал на набережной Анхора: Грязные попытки застройщика построить многоэтажки в сейсмической зоне
20:43  Синьхуа: Деликатесы из стран Центральной Азии все больше обогащают новогодний стол китайцев
20:39  В Узбекистане за счет слияния будут образованы 22 технических университета
20:37  Казахстан приступил к строительству аэропортов в трех своих курортных зонах
20:34  Нужна ли новая столица Кыргызстану? Нам нужно выстроить три центра: деловой (Бишкек), культурный (Ош) и административный (столица), - Авазбек Атаханов
20:29  Казахстан отстает по темпам роста от всех стран ЕАЭС
20:24  ВС РФ приступили к зачистке Великой Новоселки – итоговая сводка Readovka за 22 января
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ приближают агонию ВСУ в Великой Новоселке к концу – итоговая сводка Readovka за 24 января
02:23 25.01.2025

Михаил Пшеничников, Евгений Норин

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 24 января в разрезе СВО. Русская армия продолжает добивать очаги сопротивления противника в Великой Новоселке. ВСУ на ниве очередного военного поражения снова предприняли массированную атаку БПЛА против граждан России.

Эпилог боев



ВС РФ продолжают ликвидировать оставшиеся очаги сопротивления разрозненных групп неприятеля в Великой Новоселке. Кроме того, решительным броском русская армия отрезала южную часть населенного пункта, находящуюся на берегу реки Шайтанки. Таким образом, подразделения украинского гарнизона, которые не успели оставить позиции и отойти на север Великой Новоселки, находятся в полном окружении.

В основной части поселка остатки 110-й ОМБр ВСУ и других соединений противника продолжают пятиться на север и скучиваться на окраинах населенного пункта. Несмотря на то, что неприятелю отлично известно, что коридор к своим через излучину реки Мокрые Ялы является простреливаемым, а шансы пройти его стремятся к нулю, он продолжает попытки осуществить прорыв. И это еще в свете того, что командование ВС РФ перед дальнейшим развитием наступления внутри Великой Новоселки предложило украинским силам сдаться в плен. Но, к сожалению, массовой сдачи нет, некоторые все еще оказывают сопротивление, другие продолжают забег по тиру в излучине реки.

Такому откровенно странному поведению противника есть объяснение. В одни и те же сутки вместе с предложением русского командования о сдаче появилась очень качественная видеоподделка "расстрела украинских пленных". С подробным разбором фейка можно ознакомиться в материале Readovka. Синхронность появления этого продукта киевской пропаганды с коллапсом обороны ВСУ в Великой Новоселке указывает на желание Банковой не допустить массовой сдачи своих войск в плен. Ей выгоднее, чтобы обреченные солдаты погибли, нежели чем в сеть попали бы ролики с их капитуляцией.

Новая атака на города

В ночь на 24 января ВСУ в очередной раз предприняли массированную атаку на города России при помощи БПЛА. Они запустили более сотни беспилотников, подразделения ПВО ВС РФ перехватили 121 летающую бомбу.

Этот налет стоит связать с очередным провалом украинских войск на фронте. Полное овладение русской армией Великой Новоселкой с попутным добиванием подразделений 110-й ОМБр ВСУ – вопрос ближайших суток. Очередная военная неудача Киева требует от войск и медиа незалежной "антикриз". Но учитывая несостоятельность ВСУ в общевойсковых боях, он добывается очередной атакой на гражданские объекты.

Вчера, 23 января, главными событиями дня стали полное овладение ВС РФ селом Котлино и старт штурма населенного пункта Удачное на Покровском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1737760980


Новости Казахстана
- Победители международных олимпиад и конкурсов научных проектов получат гранты в зарубежные вузы: сенаторы одобрили Закон
- Олжас Бектенов обсудил с экспертами вопросы дальнейшего развития экономики
- Кадровые перестановки
- Более 1,6 тыс. билбордов с рекламой букмекерских контор демонтированы в Казахстане
- Действующий запрет на вывоз лома и отходов металлов продлевается на 6 месяцев
- В Казахстане началась реализация проектов по строительству трех новых аэропортов
- Коллегия Антикора за 2024 год: коррупционные риски в сфере дорог и внедрение "окрашивания денег"
- В Алматы прокурорами выявлено использование оборудования "Sim-Box"
- Коррупция в социальной сфере
- О ликвидации наркоканала
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  