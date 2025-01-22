|ВС РФ приближают агонию ВСУ в Великой Новоселке к концу – итоговая сводка Readovka за 24 января
02:23 25.01.2025
Михаил Пшеничников, Евгений Норин
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 24 января в разрезе СВО. Русская армия продолжает добивать очаги сопротивления противника в Великой Новоселке. ВСУ на ниве очередного военного поражения снова предприняли массированную атаку БПЛА против граждан России.
Эпилог боев
ВС РФ продолжают ликвидировать оставшиеся очаги сопротивления разрозненных групп неприятеля в Великой Новоселке. Кроме того, решительным броском русская армия отрезала южную часть населенного пункта, находящуюся на берегу реки Шайтанки. Таким образом, подразделения украинского гарнизона, которые не успели оставить позиции и отойти на север Великой Новоселки, находятся в полном окружении.
В основной части поселка остатки 110-й ОМБр ВСУ и других соединений противника продолжают пятиться на север и скучиваться на окраинах населенного пункта. Несмотря на то, что неприятелю отлично известно, что коридор к своим через излучину реки Мокрые Ялы является простреливаемым, а шансы пройти его стремятся к нулю, он продолжает попытки осуществить прорыв. И это еще в свете того, что командование ВС РФ перед дальнейшим развитием наступления внутри Великой Новоселки предложило украинским силам сдаться в плен. Но, к сожалению, массовой сдачи нет, некоторые все еще оказывают сопротивление, другие продолжают забег по тиру в излучине реки.
Такому откровенно странному поведению противника есть объяснение. В одни и те же сутки вместе с предложением русского командования о сдаче появилась очень качественная видеоподделка "расстрела украинских пленных". С подробным разбором фейка можно ознакомиться в материале Readovka. Синхронность появления этого продукта киевской пропаганды с коллапсом обороны ВСУ в Великой Новоселке указывает на желание Банковой не допустить массовой сдачи своих войск в плен. Ей выгоднее, чтобы обреченные солдаты погибли, нежели чем в сеть попали бы ролики с их капитуляцией.
Новая атака на города
В ночь на 24 января ВСУ в очередной раз предприняли массированную атаку на города России при помощи БПЛА. Они запустили более сотни беспилотников, подразделения ПВО ВС РФ перехватили 121 летающую бомбу.
Этот налет стоит связать с очередным провалом украинских войск на фронте. Полное овладение русской армией Великой Новоселкой с попутным добиванием подразделений 110-й ОМБр ВСУ – вопрос ближайших суток. Очередная военная неудача Киева требует от войск и медиа незалежной "антикриз". Но учитывая несостоятельность ВСУ в общевойсковых боях, он добывается очередной атакой на гражданские объекты.
Вчера, 23 января, главными событиями дня стали полное овладение ВС РФ селом Котлино и старт штурма населенного пункта Удачное на Покровском направлении.