В Казахстане расширили мегаместорождение: конфликт в ОПЕК+ неизбежен?

02:31 25.01.2025

24 января 2025



На месторождении Тенгиз в Казахстане расширили добычу, начав ее на заводе третьего поколения (ЗТП). Эксперты опасаются, что страна снова не сможет выполнять квоты ОПЕК+, поднимая градус противостояния среди участников сделки.



"ТОО „Тенгизшевройл" (ТШО) достигло важного рубежа в реализации проекта будущего расширения (ПБР), безопасно начав добычу сырой нефти на своем новом заводе третьего поколения (ЗТП) на Тенгизском месторождении",

- сообщает компания.



Запуск производства на ЗТП знаменует начало постепенного наращивания добычи в ближайшие месяцы, добавили там.



"Как ожидается, (это) увеличит общий объем добычи сырой нефти на Тенгизе еще на 12 миллионов тонн в год. После выхода всех производственных объектов на полную мощность ожидается, что общий объем добычи сырой нефти достигнет порядка 40 миллионов тонн в год, что обеспечит дополнительную прибыль Казахстану за счет налогов, роялти и других прямых финансовых выплат",

- заявили в "Тенгизшевройле".



Половина проекта принадлежит американской Chevron, а остальная часть распределена между казахстанской "КазМунайГаз" (20%), американской ExxonMobil (25%) и российским "Лукойлом" (5%).



Ранее, как сообщало EADaily , министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил на выступлении в Мажилисе парламента в декабре, что страна планирует наращивать добычу нефти. Если в 2024 году производство нефти прогнозировали на уровне 88,4 млн тонн, то с 2026 года - свыше 100 млн тонн.



"„Тенгизшевройл" реализует проект будущего расширения, который обеспечит прирост добычи нефти на 12 млн тонн в год. На „Карачаганаке" завершены работы по 5-му компрессору, ведутся работы по вводу 6-го компрессора обратной закачки сырого газа, что обеспечит поддержание полки добычи на уровне 11−12 млн тонн в год",

- говорил министр.



Добывающие компании могут направить дополнительные объемы нефти на переработку, так как страна испытывает дефицит топлива. Но свободных мощностей НПЗ нет. Власти планируют расширить вдвое Шымкентский НПЗ (до 12 млн тонн) и на 1,2 млн тонн увеличить производство на Атырауском НПЗ. Но это планируется сделать в 2028-2030 годах.



В результате у Казахстана становится все больше нефти для экспорта, что провоцирует снова нарушать квоты ОПЕК+, хотя в Минэнергостраны заявляли в декабре, что планируют придерживаться обязательств.



"Недавно проведенные ремонтные работы на крупных нефтяных месторождениях повышают технические возможности для увеличения текущего уровня добычи нефти, однако Казахстан планирует добычу нефти на 2025 год в соответствии со своими обязательствами по соглашению ОПЕК+ и представленным планом компенсации", - заявляли в Астане в декабре.



Ситуация усложняется тем, что Казахстану необходимо компенсировать еще нарушение квот по добыче до октября 2025 года. В январе дополнительные объемы должны составить минус 65 тыс. баррелей в сутки. В то же время расширение добычи на Тенгизском месторождении планируется в 260 тыс. баррелей в сутки - четверть прогнозного роста спроса на нефть в 2025 году. В результате страна может стать одним из ярких нарушителей сделки ОПЕК+, которая борется за сохранение цен на сырье.



Ведущий аналитик ФНЭБ и эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков говорит, что Россия выполнила свои обязательства и сократила добычу ниже квоты, хотя ее производство значительно превышает казахстанское.



"В Казахстане могут сказать, что вложены инвестиции ($ 48,5 млрд). Однако это могут сделать и другие страны ОПЕК+. В резерве у участников сделки находятся мощности на 6 млн баррелей в сутки",

- замечает Игорь Юшков.



В этой ситуации, отмечает ведущий аналитик ФНЭБ, все будет зависеть от самого Казахстана, который должен будет снизить добычу на других месторождениях.



"Для Казахстана проблема заключается в том, что обязательства подписывают государства, а добычу ведут коммерческие компании. И возможное нарушение квот будет негативным сигналом для других участников ОПЕК+, которые могут последовать примеру Казахстана, а цепная реакция вызовет возвращение тех самых 6 млн баррелей в сутки, которые обрушат рынок", -добавил Игорь Юшков.