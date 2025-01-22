Душанбе быстро расширяется за счет прилегающих кишлаков, жителей штрафуют за содержание скота в столице

02:49 25.01.2025

В Душанбе несколько сотен жителей оштрафованы за содержание скота



Только в январе текущего года в Душанбе выявлено более 200 случаев выращивания и содержания скота, нарушители закона были оштрафованы



ДУШАНБЕ, 24 янв - Sputnik. В Душанбе выявлено более 200 случаев содержания скота.



Между тем в соответствии с решением Народных депутатов таджикской столицы, разведение и содержание домашних животных в городе строго запрещено.



По данным столичной милиции, в ходе рейдов в январе было выявлено более 200 случаев нарушения данного требования.



В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по статье 481 Кодекса об административных правонарушениях Таджикистана. Все нарушения были устранены.



Согласно закону, за подобные случаи предусмотрен штраф в размере от ста до трехсот показателей.



В случае неоднократного нарушения требований физические лица будут оштрафованы на сумму от двадцати до пятидесяти, а юридические лица – от трехсот до четырехсот показателей для расчетов.



В Министерстве внутренних дел призвали граждан соблюдать законодательство и незамедлительно вывести домашних животных за пределы города.



Стоит отметить, что мэр Душанбе неоднократно просил руководителей профильных структур усилить деятельность в направлении полного запрета разведения и содержания крупного и мелкого рогатого скота, а также лошадей, ослов, птиц и других домашних животных.



В столице разрешается иметь только домашние животные, такие как кошки, собаки и неупотребляемые в пищу птицы.



Примечание.

Площадь Душанбе до 2020 года составляла 126,6 км², а в 2020 году была расширена до 203,1825 км², что привело к росту численности города с 863,4 тыс. жителей на 1 января 2020 года до 1 миллиона 185,4 тысячи жителей на 1 января 2021 года.