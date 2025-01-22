"Зиг хайль" от трампистов. Глобальный неофашистский пакт, - Сергей Кожемякин

14:12 25.01.2025 "Зиг хайль" от трампистов. Глобальный неофашистский пакт



Нацистское приветствие (РУВИКИ): Зиг хайль!​​ Sieg Heil! - "Да здравствует Победа!" или "Победе слава!"



Вступление в должность Трампа - закономерный эпизод развития капитализма, возвращающегося к своей звериной сути. Новая администрация отбросила остатки "социального государства" в пользу господства олигархии и "политики большой дубинки".



Личины капитала



Живучесть капитализма обеспечивает его способность манипулировать сознанием. Людей заставляют поверить в то, что грабитель и жертва находятся в одной лодке, а выживание второй невозможно без первого.



Столь непростую задачу облегчает навязывание ложных понятий. Прибавочная стоимость, которую эксплуататор выкачивает из рабочего, становится "компенсацией рисков" и "платой за талант" работодателя. Перетасовка агентов влияния капитала изображается как "демократические выборы", уничтожение социальных гарантий - как "оптимизация", вторжения - как "гуманитарные интервенции". Лакировщики буржуазной власти с помощью феминизма и защиты меньшинств объявляются "левыми активистами", а настоящие левые выталкиваются на обочину политики.



Еще одна успешная подмена связана с термином "глубинное государство". Благодаря ему многих трудящихся (и не только американских) заставили поверить, что капитал может быть как "бездушно глобалистским", так и "национально ориентированным". И если вы не хотите победы "глобалистов", голосуйте за "патриотов". Или, точнее, за тех мошенников, кто маскируется под таковых. Захлестнувшая мир крайне правая волна напрямую вытекает из этой подмены. Единственный способ сбросить с себя наваждение - твердо стоять на классовых позициях. Тех, что выразил Ленин, говоря об американских выборах: "народ обманывали, отвлекали от его насущных интересов посредством эффектных и бессодержательных дуэлей двух буржуазных партий".



Фиктивность "глубинного государства" проявляется все ярче по мере того, как сглаживаются тактические различия между группами капитала, на которых и спекулировали манипуляторы. Стремясь укрепить господство в условиях кризиса капитализма, эти группы объединяют усилия. США - яркий тому пример. Если на предыдущие выборы крупный бизнес шел двумя разными (пусть и условно разными) колоннами, теперь он сплотился вокруг курса, рупором которого выступает Трамп. Это касается в том числе финансовых и технологических гигантов, прежде делавших ставку на демократов.



После первых новостей о победе Трампа фондовый рынок рванул вверх. Акции финансового конгломерата "Джей Пи Морган Чейз" выросли на 10 процентов, его "соседей" по Уолл-стрит - "Банка Америки" и "Голдман Сакс" - соответственно на 11 и 13 процентов. За считанные недели шесть крупнейших банков получили прибыль свыше 30 млрд долл. "Инвесторы надеются, что снижение налогов и смягчение регулирования при второй администрации Трампа стимулируют рост кредитования в банковском секторе", - объясняют аналитики. Еще лаконичнее высказался гендиректор "Джей Пи Морган Чейз" Джейми Даймон, много лет спонсировавший Демократическую партию. "Отрасль ликует", - заявил он.



"Градус ликования" виден по объему "инаугурационного фонда" Трампа. Четыре года назад команде Байдена удалось собрать от спонсоров 63 млн долл. Теперь сумма превысила 200 млн. Крупнейшие пожертвования внесли корпорации "Гугл", "Майкрософт", "Боинг", "Амазон", "Эппл".



Торжество магнатов



Причины для оптимизма у капитала веские. Планы снижения корпоративных налогов - лишь одна из них. Новая администрация собирается продолжить антирабочую политику, начатую во время первого срока Трампа. "Проект 2025" - стратегия реформ, разработанная соратниками президента, рекомендует распустить все профсоюзы в госсекторе и максимально ослабить их в частном, например, усложнив процедуру сбора взносов. Среди других предложений - снижение оплаты сверхурочной работы, привлечение 16-17-летних подростков к труду с опасными и вредными условиями, упрощение найма "независимых подрядчиков" вместо полноценных сотрудников. На эту категорию, уточним, не распространяются нормы о минимальной зарплате, социальных отчислениях и т.д. Единственная уступка, больше похожая на издевку, - повышенная оплата за сверхурочную работу по субботам, ведь, объясняют авторы, "бог установил субботу как день отдыха".



"Бальзамом на душу" магнатам стали кадровые назначения. Администрация стала еще более олигархической, чем в 2016-2021 годах. Министерство финансов возглавил Скотт Бессент. Много лет он являлся ближайшим компаньоном Джорджа Сороса, помогая тому проворачивать финансовые аферы (например, обрушение фунта стерлингов в 1992 году, известное как "черная среда"), затем возглавил собственный хедж-фонд. "Выбор инвестора на пост министра финансов встречен всеобщим облегчением со стороны рынков. Бессент понимает, как они работают, и будет противиться мерам, которые могут их раздражать", - написала газета "Нью-Йорк таймс".



Идеалом для министра, по его признанию, является рубеж XIX и XX веков, с ничем не ограниченной свободой капитала, низкими налогами и агрессивной экспансией американского бизнеса. Бессент поддержал рост пошлин на китайский импорт и ужесточение антироссийских санкций "до уровня, который усадит Москву за стол переговоров". И еще один любопытный факт, доказывающий, что защита "традиционных ценностей" от посягательств "глубинного государства" - дешевый манипулятивный прием. Бессент - открытый гей, который вместе со своим "супругом" - бывшим прокурором Нью-Йорка - воспитывает двух детей.



Богатейший человек планеты Илон Маск возглавил новоиспеченный департамент эффективности правительства. В планы органа входит сокращение госрасходов на четверть и увольнение соответствующего числа госслужащих. Учитывая, что снижать траты на оборону и безопасность Трамп не намерен, урезание затронет социальную сферу - программы льготного медицинского страхования, пособия для семей с детьми и т.д. Эти шаги наверняка встретят сочувствие нового министра юстиции Пэм Бонди. В бытность генпрокурором Флориды она пыталась отменить закон о доступном здравоохранении.



Большинство других ключевых постов также займут представители крупного бизнеса. В министры торговли выдвинут глава инвесткомпании "Кантор Фицджеральд" Говард Лютник, МВД должен возглавить владелец инвестиционных и девелоперских компаний Дуг Бергам. Руководить министерством образования будет миллиардерша и промоутер "боев без правил" Линда Макмэн. Ее задачи можно назвать ликвидационными. Планы республиканцев включают роспуск министерства с передачей его полномочий штатам, уничтожение фондов помощи бедным учащимся и, в целом, равного доступа к образованию. "Мы осушим болото государственного образования и прекратим злоупотребление деньгами налогоплательщиков", - обещают в команде Трампа. Утверждая, что система стала "прибежищем марксистов", власти выступают за цензуру учебных программ, контроль за аккредитацией колледжей и университетов, возвращение обязательной молитвы.



В 5 млрд долл. оценивается состояние кандидата в замглавы Пентагона - хозяина инвесткомпании "Церберус капитал" Стивена Файнберга. Не менее колоритна фигура выдвиженца в министры обороны. Майор запаса Пит Хегсет служил в Ираке, Афганистане и на базе "Гуантанамо", а в последнее время вел телешоу, излагая свои взгляды на проблемы безопасности. По его убеждению, вооруженные силы США должны быть самыми мощными и смертоносными, не скованными никакими ограничениями. "Наши враги должны получить пули, а не адвокатов", - заявляет Хегсет, призывая выйти из Женевских конвенций и не наказывать солдат за военные преступления.



Во внешней политике Хегсет выступает за безусловную поддержку Израиля и аннексию Палестины. "Это земля для евреев", - заявляет он. На слушаниях в сенате будущий глава Пентагона подчеркнул "необходимость активно сдерживать Россию", уточнив, что если на Украине будет достигнут мир, он "должен быть максимально выгодным для Киева".



Неофашистский пакт



Взгляды Хегсета совпадают с политикой Трампа, не исключающего войны с Ираном, грозящего задавить Китай высокими пошлинами и обещающего "не бросить Украину без поддержки". Первым его шагом после инаугурации стало возвращение Кубы в список "государств, поддерживающих терроризм".



Грезы о "золотом веке" капитализма волнуют не только Бессента. Такова программа всего правящего класса США. Заявив о возможности захвата Канады, Гренландии и Панамского канала, о жестоком наказании для тех, кто посмеет отказаться от "могучего доллара", Трамп словно влез в шкуру Теодора Рузвельта - самого яркого представителя американского империализма и автора политики "большой дубинки". При нем США захватили зону Панамского канала, превратили в фактическую колонию Кубу, навязали кабальные соглашения Венесуэле и другим странам.



Но если тогда Вашингтон побаивался выходить за рамки западного полушария, теперь его аппетиты безграничны. Это хорошо выразил миллиардер, владелец корпорации "Мета" (признана экстремистской в РФ) Марк Цукерберг: "Мы будем работать с президентом Трампом, чтобы противостоять правительствам по всему миру, которые преследуют американские компании и настаивают на цензуре".



Капитал США опирается на ультраправые силы других стран. Их роднит социальная демагогия, прикрывающая гегемонию монополий. Сердечная гармония Маска с "Альтернативой для Германии" (АдГ) - символ этого пакта. Немецкая делегация заявилась в поместье Трампа Мар-а-Лаго в день президентских выборов. "Мне было позволено пожать руку Трампу в день его победы. Мы надеемся, что Трамп обновит свою страну так же, как мы планируем обновить Германию", - подобострастно заявил кандидат в депутаты от АдГ Филип-Андерс Рау, бывший порноактер, судимый за кражу и признавшийся в употреблении кокаина.



Подобный сброд всегда составлял костяк ультраправых движений - от черносотенцев, партий Гитлера и Муссолини до их современных последователей. Еще до инаугурации в Мар-а-Лаго побывали премьер-министр Италии Джорджа Мелони и лидер британской партии реформ Найджел Фарадж. Как и Трамп, они вещают о "китайской угрозе", поддерживают геноцид в секторе Газа и неолиберальный курс.



Еще больше такой публики собралось 20 января. На инаугурации присутствовали делегации ведущих крайне правых сил и такие одиозные фигуры, как президент Аргентины Хавьер Милей. Когда Маск в конце своей речи вскинул руку в фашистском приветствии, "коричневый интернационал" взорвался овациями.



Что возвращение Трампа выражает волю всего капиталистического класса, доказывает позорная капитуляция демократов. На протяжении срока полномочий Байдена они все больше сливались с платформой республиканцев, а после поражения на выборах заверили "противников" в лояльности. "Мы с нетерпением ждем возможности работать с новой администрацией для решения проблем американского народа", - заявил лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис. Партия обещает поддержать большинство кадровых назначений Трампа.



Выход нужно искать не в оттенках капиталистической диктатуры, а в социализме. Левые настроения в США растут. Проведенный среди учащихся колледжей опрос показал, что к социализму положительно относятся 28 процентов, отрицательно - 25 процентов. Иное отношение к капитализму: 23 процента опрошенных дали ему позитивную оценку и 38 процентов - негативную.



Единственный кандидат на президентских выборах, выступавший с марксистско-ленинских позиций, - Клаудиа Де ла Круз от партии социализма и освобождения (ПСО) - получила 168 тыс. голосов. На первый взгляд, это немного, но следует учитывать чинимые ей препятствия (см. "Правду" от 8-11 ноября 2024 г.), а также то, что на прошлых выборах выдвиженцы партии выступали куда скромнее. С победой Трампа, говорят в ПСО, объявлена война рабочему классу. Это часть глобальных усилий по использованию расизма и ксенофобии для разделения трудящихся и уничтожения социальных прав, утверждения неограниченного правления корпораций. "Крайне важно создать массовое социалистическое движение для решения реальной проблемы. Она заключается в капитализме, который не способен удовлетворить потребности людей, помешан на милитаризме и войне", - указывают в партии.



Схожие оценки дает движение "Демократические социалисты Америки" (ДСА), призывающее создать новую партию для рабочего класса. "В условиях восходящей траектории фашизма мощное социалистическое движение имеет решающее значение, - заявляют в ДСА. - Основная задача - организовать рабочий класс во влиятельную силу, которая изменит фундаментальную структуру нашего общества".



О том, что правящий класс смещается резко вправо - в отличие от народных масс, говорят американские коммунисты. Программой-минимум они называют разоблачение ложного образа Трампа как "врага истеблишмента", укрепление партии и работу над формированием антифашистского фронта.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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