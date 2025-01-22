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Численность населения Узбекистана превысила 37,5 миллионаЧисленность населения Узбекистана превысила 37,5 миллиона
14:23 25.01.2025

Численность населения Узбекистана превысила 37,5 миллиона, увеличившись за год на 2%. В минувшем году рождаемость понизилась впервые с 2017 года - на 3,7%. В 2024 году также было заключено наименьшее число браков за последние 10 лет.

Численность постоянного населения Узбекистана на 1 января 2025 года составила 37 миллионов 543,2 тысячи человек. Таким образом, рост населения за 2024 год составил 2%, или 743,4 тысячи человек. Эти данные представило Агентство статистики при президенте Узбекистана.

Из общего числа населения 18,9 миллиона (50,4%) - мужчины и 18,6 миллиона (49,6%) - женщины. Городское население составляет 19,1 (51%) миллиона человек, сельское население - 18,4 миллиона (49%).

Плотность населения

Плотность населения по стране составила 83,6 человека на один квадратный километр. Это на 1,6 человек больше, если сравнить с аналогичным периодом 2024 года (82 человека на 1 кв. км на 1 января 2024 года).

В разрезе регионов наибольшая плотность населения составила 6 948,1 человек в Ташкенте, 804,9 - Андижанской области, 613,1 - Ферганской области. Наиболее низкие показатели зафиксированы в Навоийской области - 9,9 и Каракалпакстане - 12,2 человека.



Рождаемость

В 2024 году родилось 926,4 тысячи детей, что на 3,7% меньше, чем годом ранее. Отметим, что это первое снижение рождаемости в Узбекистане с 2017 года.

Доля рождений в городской местности - 49,1% (454,5 тысячи младенцев), в сельской - 50,9% (471,9 тысячи).

Мальчиков за минувший год родилось 479,5 тысячи (51,8%), а девочек - 446,9 тысячи (48,2%).

При анализе числа рождений в 2024 году было отмечено следующее распределение: рождение одного ребенка составило 97,7%, двух детей - 2,2%, трех и более детей - 0,1%.

Отцы новорожденных по возрасту распределились в следующем соотношении: 10,7% - до 25 лет, 82,5% - 25−39 лет и 6,8% - в возрасте 40 лет и старше. Возраст матерей у 39,3% новорожденных был до 25 лет, у 59,5% возраст составлял 25−39 лет и у 1,2% младенцев матери находились в возрасте 40 лет и старше.

Наибольшая доля рождаемости отмечена в Самаркандской области - 12%, Ферганской области - 11,1%, Кашкадарьинской области - 10,9%, Андижанской области - 9,3% и Сурхандарьинской области - 9,1%.

Процент рождаемости относительно невысок в Сырдарьинской области - 2,4%, Навоийской области - 2,8%, Джизакской области - 4,2%, Каракалпакстане - 4,5% и Бухарской области - 5%.

Смертность

Общее число умерших в 2024 году составило 174,4 тысячи человек (на 0,9% больше, чем в 2023 году), в том числе мужчин - 96 тысячи (55,04%), женщин - 78,4 тысячи (44,96%). В городах умерло 98,2 тысячи человек (56,3%), сельской местности - 76,2 тысячи человек (43,7%).

Основные причины смерти: 57,6% - болезни системы кровообращения, 9,4% - новообразования, 6,3% - болезни органов дыхания, 5,8% - несчастные случаи, отравления и травмы, 4,1% - болезни органов пищеварения, 1,1% - инфекционные и паразитарные заболевания, 15,7% - другие болезни.

Наибольшая доля летальных исходов отмечена в Самаркандской области - 10,8%, Ферганской области - 10,3%, Андижанской области - 10,2 Ташкенте - 9,6% и Ташкентской области - 9,4%.

Доля числа летальных исходов сравнительно невелика в Сырдарьинской - 2,6%, Навоийской - 2,8%, Джизакской - 3,5%, Хорезмской - 5,2% и Бухарской - 5,5% областях.

Браки

Количество зарегистрированных браков в 2024 году составило 271,8 тысячи - на 12 тысяч меньше, чем годом ранее. Это продолжило тенденцию к спаду числа регистраций браков, начавшуюся в 2022 году. Отметим, что даже в 2020 году, когда вводились карантинные ограничения в связи с пандемией, число браков было больше на 25 тысяч. В 2024 году также было заключено наименьшее число браков за последние 10 лет.

Из общего числа новых семей 50,3% (136,7 тысячи) были созданы в городской местности, 49,7% (135,1 тысячи) - в сельской местности.

Средний возраст женщин, вступивших в брак, составил 22,3 года, а средний возраст мужчин - 27,1 года. Наибольшая доля зарегистрированных браков приходится на женщин в возрасте до 25 лет - 81,9% от всех браков.

Разводы

Число разводов составило 45,1 тысячи, что на 8,3% меньше, чем в 2023 году, но все еще существенно больше, чем ежегодно до 2021 года.

В городской местности зарегистрировано 28 тысяч разводов (62%), а в сельской местности - 17,1 тысячи (38%). Число разводов семей с одним ребенком в январе-декабре 2024 года составило 12 906 случаев, в бездетных браках - 21 726 случаев, семей с двумя и более детьми - 10 503 случая.

Средний возраст разведенных мужчин составил 35,4 года, женщин - 32,1 года. Наибольшая доля разводов приходится на женщин в возрасте до 35 лет, что составляет 64,6% от их общего числа.

Самый высокий процент разводов - в Ташкенте (13,1%), а также в Ферганской и Андижанской областях (10,6%). Число разводов сравнительно невелико в Навоийской - 2,8%, Сырдарьинской - 3,3% и Джизакской - 3,8% областях.

Иммиграция и эмиграция

Общее число прибывших в Узбекистан составило 241,8 тысячи человек, в том числе мужчин - 103,4 тысячи, женщин - 138,4 тысячи. Число прибывших в городскую местность достигло 182,2 тысячи, сельскую местность - 59,6 тысячи человек.

По возрастным группам 11,5% прибывших были моложе трудоспособного возраста, 80,7% - в трудоспособном возрасте, 7,8% - старше трудоспособного возраста.

Наибольшая доля прибывших на постоянное место проживания в Узбекистан из-за рубежа приходится на прибывших из Российской Федерации (36,5%) и Казахстана (24,2%). Из Таджикистана зарегистрировано 10,8% прибывших, Кыргызстана - 6,9%, Туркменистана - 2,5%, других стран - 19,1%.

Наибольшая доля иммигрантов - 38,1% - прибыла в Ташкент, 13,4% - в Ташкентскую область, 5,5% - в Ферганскую область, 5,5% - в Самаркандскую область и 5,1% - в Навоийскую область.

Количество выбывших составило 250,4 тысячи человек, в том числе мужчин - 107,5 тысячи, женщин - 142,9 тысячи. Выехавшие из городов составили 173,6 тысячи человек, из сельской местности - 76,8 тысячи.

По возрастным группам 12% выбывших были моложе трудоспособного возраста, 80% - в трудоспособном возрасте, 8% - старше трудоспособного возраста.

Основная доля выбывших на постоянное место проживания из Узбекистана приходится на Казахстан (81,1%). Далее следуют Россия (14,8%), Южная Корея (0,9%), Кыргызстан (0,7%), Туркменистан (0,4%), другие страны (2,1%).

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1737804180


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