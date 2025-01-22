Численность населения Узбекистана превысила 37,5 миллиона

14:23 25.01.2025

Численность населения Узбекистана превысила 37,5 миллиона, увеличившись за год на 2%. В минувшем году рождаемость понизилась впервые с 2017 года - на 3,7%. В 2024 году также было заключено наименьшее число браков за последние 10 лет.



Численность постоянного населения Узбекистана на 1 января 2025 года составила 37 миллионов 543,2 тысячи человек. Таким образом, рост населения за 2024 год составил 2%, или 743,4 тысячи человек. Эти данные представило Агентство статистики при президенте Узбекистана.



Из общего числа населения 18,9 миллиона (50,4%) - мужчины и 18,6 миллиона (49,6%) - женщины. Городское население составляет 19,1 (51%) миллиона человек, сельское население - 18,4 миллиона (49%).



Плотность населения



Плотность населения по стране составила 83,6 человека на один квадратный километр. Это на 1,6 человек больше, если сравнить с аналогичным периодом 2024 года (82 человека на 1 кв. км на 1 января 2024 года).



В разрезе регионов наибольшая плотность населения составила 6 948,1 человек в Ташкенте, 804,9 - Андижанской области, 613,1 - Ферганской области. Наиболее низкие показатели зафиксированы в Навоийской области - 9,9 и Каракалпакстане - 12,2 человека.



