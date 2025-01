Польша защитит Европу от российских гиперзвуковых ракет шестиметровым забором

14:42 25.01.2025

Euractiv: Варшава строит на границе с Белоруссией новую линию Мажино



Константин Ольшанский



Польша, которую возглавляет авторитарный Дональд Туск, объявила Белоруссию одной из главных "угроз европейской безопасности". Почему именно Польша? Потому что она сейчас председательствует в Евросоюзе.



Польский правящий режим уже стянул к белорусской границе почти 13 тыс. пограничников и солдат, пишет Associated Press. Это примерно 30 военных на километр - втрое больше, чем на американо-мексиканской границе, которая всегда считалась самой охраняемой в мире.



Журналисты Associated Press убедились: на границе Польши и Белоруссии установлен 6-метровый стальной забор, обтянутый колючей проволокой и увенчанный камерами видеонаблюдения. Дроны, вертолеты и бронетехника ведут круглосуточное наблюдение.



Варшава боится военного "вторжения" со стороны Белоруссии. А сейчас обвиняет Минск в том, что тот якобы направляет в Польшу нелегальных мигрантов. В прошлом году якобы было зафиксировано почти 30 тыс. попыток пересечения белорусско-польской границы.



Большинство нелегалов - молодые мужчины, часто из Эфиопии, Эритреи и Сомали. Пользуясь тем же самым предлогов, незаконной миграцией, в конце 2023 г. Финляндия также полностью закрыла границу с Россией.



На самом деле, как пишет Associated Press, каналы нелегальной миграции из Белоруссии в Польшу контролируют украинцы, бежавшие из страны. Посредники берут с каждого нелегала $500 за пересечение границы. Кроме того, украинцы дают нелегалам примитивное оружие (пращи, кастеты, перцовые баллончики), чтобы нападать на пограничников.



"Проверить сообщения [польских] властей практически невозможно. Территория закрыта для посещения. НКО и СМИ должны получать разрешение на въезд. Евросоюз и международные организации, работающие с мигрантами, также не приглашаются", - пишет журналистка Associated Press Лорн Кук.



Польские власти (как ранее финские) полностью игнорируют международное гуманитарное право, закрывая границы от беженцев.



Белоруссии европейцы боятся вовсе не из-за мифических мигрантов, а из-за теснейшего сближения Владимира Путина и Александра Лукашенко, пишет влиятельное консервативное издание Conversation. Минск готовится к развертыванию российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" (она в ноябре 2024 г. вроде как была впервые применена по целям ВСУ).



"Цирконы" могут быть размещены в Белоруссии во второй половине 2025 года. Они останутся под контролем России, но Москва позволит Минску выбирать цели. Лукашенко уже попросил Путина разместить в Белоруссии "Орешник".



"Это поможет успокоить некоторых!" - недвусмысленно намекнул Лукашенко на агрессивное поведение соседней Польши.



В Белоруссии уже размещены десятки единиц российского тактического ядерного оружия, пишет Foreign Policy. Правда, политическая значимость этого шага намного перевешивает военную.



"Русские могут достичь любой точки в НАТО с помощью ядерных ракет, которые у них есть на собственной территории", - сказала в интервью Foreign Policy Роуз Готтемюллер, бывший высокопоставленный представитель США по контролю над вооружениями и заместитель генерального секретаря НАТО. - Это [размещение ракет] никак не меняет ситуацию с угрозами. Так что это чисто политическое заявление".



В октябре 2024 г. министерства обороны Белоруссии и России объявили о проведении совместных стратегических учений "Запад-2025", в которых будут задействованы как обычные, так и ядерные вооружения.



Укрепление военных связей Белоруссии с Россией и пугает Польшу. Точнее, ее элиты, которые умело пользуются этим страхом. Как пишет издание Euractiv, польские официальные лица подчеркивают, будто инфраструктуру на границе с Белоруссией следует рассматривать как оплот, призванный защищать всю Европу, а не только Польшу.



Польский режим называет этот проект "Восточный щит". За основу взяли инженерный проект линии Мажино, которая должна была остановить немецкое вторжение во Францию во Второй мировой войне.



"Восточный щит", который завершат в 2028 г., предусматривает строительство противотанковых заграждений, электронное и воздушное наблюдение, а также создание цепочки военных баз, пишет Euractiv.



Правда, собственных денег на все это у Польши уже нет. И Варшава ходит с протянутой рукой, чтобы другие европейские страны дали ему денег на "защиту от России".



Когда строительство будет завершено, "Восточный щит" будет состоять из трех эшелонов обороны с противотанковыми рвами, рядами ежей и заминированными участками. По поводу бреда такого масштаба можно разве что выразить недоумение.