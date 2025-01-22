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В Алматы почтили память погибших 28 панфиловцев
20:14 25.01.2025

Представители Минобороны Казахстана, курсанты военных училищ, воспитанники военно-патриотических обществ, ветераны и общественность города отдали дань памяти павшим в Великой

АСТАНА, 25 янв. - Sputnik. В Алматы в парке 28 гвардейцев-панфиловцев состоялось торжественное возложение венков в память о героях, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие руководство Министерства обороны, военнослужащие Алматинского гарнизона, курсанты, воспитанники военно-патриотического движения "Жас сарбаз", а также ветераны Вооруженных Сил, сообщает пресс-служба министерства обороны Казахстана.

Церемония началась с минуты молчания: собравшиеся почтили память павших героев.



"Мы чтим подвиг наших героев и обязаны передать эту память будущим поколениям. Наша задача - окружить ветеранов заботой, уважением и благодарностью за их ратный труд и самоотверженность", – отметил заместитель Министра обороны генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев.

В этот же день генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев лично навестил ветерана Великой Отечественной войны Федора Блинова, чтобы выразить ему признательность за его ратный труд и боевой путь.

В этом году, 10 января Федору Блинову исполнился 101 год. Он родился в селе Александровка Зыряновского района Восточно-Казахстанской области. Во время войны служил связистом, участвовал в боях за освобождение Белоруссии, Украины, Польши и Чехословакии, а Победу встретил в Германии.

Его заслуги отмечены орденами Великой Отечественной войны I и II степени, медалями "За отвагу", "За победу над Германией" и другими наградами. Сегодня Федор Прохорович окружен заботой своей дочери. Он является главой большой семьи, в которой пятеро детей и 55 внуков и правнуков.

Сегодня в Алматы проживает всего 25 ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый из них окружен вниманием и заботой со стороны военнослужащих и курсантов Вооруженных Сил Казахстана. Регулярные визиты, оказание бытовой помощи, а также искренние беседы позволяют выразить благодарность за их подвиг, сохранить связь поколений и подчеркнуть важность памяти о Великой Победе.

Памятные акции и патриотические мероприятия, посвященные 80-летию Победы, продолжатся по всей стране, объединяя поколения и сохраняя память о героях Великой Отечественной войны.

Источник - Sputnik
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