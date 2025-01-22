В Алматы почтили память погибших 28 панфиловцев

20:14 25.01.2025

Представители Минобороны Казахстана, курсанты военных училищ, воспитанники военно-патриотических обществ, ветераны и общественность города отдали дань памяти павшим в Великой



АСТАНА, 25 янв. - Sputnik. В Алматы в парке 28 гвардейцев-панфиловцев состоялось торжественное возложение венков в память о героях, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны.



В мероприятии приняли участие руководство Министерства обороны, военнослужащие Алматинского гарнизона, курсанты, воспитанники военно-патриотического движения "Жас сарбаз", а также ветераны Вооруженных Сил, сообщает пресс-служба министерства обороны Казахстана.



Церемония началась с минуты молчания: собравшиеся почтили память павших героев.



