 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 25.01.2025
22:03  В Монголии прошла конная демонстрация. Протестующие всадники требовали возобновить запрещенные весенние скачки "Дунжингарав"
21:44  Bloomberg: у Трампа есть три возможности надавить на Россию. Кто и сколько за это заплатит
20:14  В Алматы почтили память погибших 28 панфиловцев
14:42  Польша защитит Европу от российских гиперзвуковых ракет шестиметровым забором
14:23  Численность населения Узбекистана превысила 37,5 миллиона
14:12  "Зиг хайль" от трампистов. Глобальный неофашистский пакт, - Сергей Кожемякин
02:49  Душанбе быстро расширяется за счет прилегающих кишлаков, жителей штрафуют за содержание скота в столице

02:34  Талибы* предложили МУС переключить внимание на США
02:31  В Казахстане расширили мегаместорождение: конфликт в ОПЕК+ неизбежен?
02:23  ВС РФ приближают агонию ВСУ в Великой Новоселке к концу – итоговая сводка Readovka за 24 января
Пятница, 24.01.2025
21:27  Женишбек Токторбаев назначен мэром города Ош
20:26  Advance: договор Трампа с Россией изменит мировой порядок
16:17  Агентов западных НПО депортировали из Сербии
15:10  Tazabek: Какие мини-ГЭС были запущены в Кыргызстане в 2024 году. Обзор
15:03  Контракт с армией России в 2024 году заключили 450 тыс. человек
14:50  В Кыргызстане зарегистрирована первая криптобиржа Coin National Exchange
14:38  В Казахстане начали выявлять нарколаборатории по анализу сточных вод и воздушных потоков вентиляции
12:57  ЦБ Узбекистана спрогнозировал рост ВВП в 2025 году на 6%
12:52  Казахстан передал данные черных ящиков AZAL России и Азербайджану
12:06  В Центральной Азии борются с радикальным исламом: почему в Киргизии запретили паранджу и никабы
02:22  Трамп заставит Евросоюз платить и каяться за Украину, - Дмитрий Бавырин
02:08  Ковальчук: москитный флот для РФ имел бы преимущества перед большими кораблями
01:53  Эксперты напомнили россиянам о постоянной слежке со стороны Google
01:15  Реакция Минсельхоза Узбекистана на подорожание картофель на ташкентском рынке на 37-85%
00:28  Жители Казахстана и Узбекистана наладили трансграничную торговлю бензином по 300 метровому подземному трубопроводу
00:17  В Казахстане меняют список лиц, обслуживаемых в vip-залах аэропортов. С целью поднятия делового имиджа страны
00:05  Американская журналистка пообещала доказать, что жена Макрона родилась мужчиной
00:01  НГ: В первые 24 часа не удалось. Можно ли разрешить российско-украинский конфликт за 100 дней
Четверг, 23.01.2025
23:42  ВС РФ заняли село Котлино западнее Покровска – итоговая сводка Readovka за 23 января
23:14  Суверенная экономика: почему российскому экономическому блоку нужно единое управление?
18:00  Кадровые назначения в Таджикистане
17:44  Eurasianet.org: Центральная Азия наторговала с Китаем в 2024 году почти на $95 млрд
17:37  В Ташкенте сотрудникам госучреждений рекомендовано носить национальную одежду
17:35  Жительницу Душанбе оштрафовали за гадание и колдовство
16:09  25 января в Алматы состоится торжественное закрытие чемпионата Казахстана 2025 года по шахматам среди юниоров
15:45  Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Г.Бердымухамедов посетил Монако и его Светлость князя Альбера II
15:37  Казахстан лидер по средней заработной платы среди стран Центральной Азии
15:14  Повстанцы или террористы? Расползающаяся угроза. Из Сирии на мир и Центральную Азию
15:02  Саида Мирзиеева (старшая дочь и помощник Президента Узбекистана) обсудила с послом ЕС подготовку к саммиту ЕС–Центральная Азия
14:35  Транспортный коридор Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – ЕС функционирует в полном объеме
14:31  Что означает программа военного сотрудничества России и Узбекистана
14:27  Президент Республики Узбекистан принял министра обороны России Андрея Белоусова
14:24  Верховный Главнокомандующий ВС Туркменистана генерал армии С.Бердымухамедов провел заседание Госсовета безопасности
14:20  В Кыргызстане запретят ввоз лягушек. Наша молодежь не должна целоваться с земноводными...
14:16  ЦБ Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 13,5%
14:13  Новые назначения в Кыргызстане: мэр города Ош и представитель Президента в Иссык-Кульской области
04:07  Шантаж по-американски: либо отдайте TikTok, либо введем 60%-ные пошлины на экспорт из Китая
02:18  Железная дорога Китай–Кыргызстан–Узбекистан – это важный стратегический мост, который свяжет Восток и Запад
01:42  Трамп – против глобалистов: что стоит за объявленным выходом США из ВОЗ?
Среда, 22.01.2025
23:35  Румыния, не делающая выводов из собственной истории, - Валерий Мацевич
21:31  Ташкент. Скандал на набережной Анхора: Грязные попытки застройщика построить многоэтажки в сейсмической зоне
Архив
  © CentrAsiaВверх  
  
Bloomberg: у Трампа есть три возможности надавить на Россию. Кто и сколько за это заплатит
21:44 25.01.2025

Bloomberg: у Трампа есть три возможности надавить на Россию, чтобы принудить к мирному соглашению с Украиной

И за все из них придется заплатить не только Москве, полагает экономист Bloomberg Economics Александр Исаков.

На этой неделе президент США Дональд Трамп призвал своего российского коллегу Владимира Путина завершить конфликт вокруг Украины. При этом из сообщений Трампа в соцсети Truth Social следовало, что если Россия не сделает этого по-хорошему, то США заставят ее пойти на компромисс по-плохому с помощью санкций и других принудительных мер.

Экономист Bloomberg Economics Александр Исаков полагает, что Вашингтон может надавить на Москву тремя способами. Ниже мы приводим его мнение.

Опция № 1: усиление санкций против российских нефтепродуктов

Январские санкции могут сократить экспорт российской нефти на 400 тыс. б/д, что эквивалентно почти 5% добычи. При этом 10-процентный рост цен на черное золото, который имел место с сентября, компенсирует данный фактор.

Кроме того, Трамп сообщил о планах ввести санкции против Ирана и Венесуэлы, а также тарифы против Канады. Однако здесь ему придется выбирать, если он не хочет создать шок нефтяного предложения.

Компенсировать сокращение предложения нефти будет непросто, т. к. в самих США добыча в этом году, по прогнозам, вырастет весьма незначительно. Вашингтон может попросить об увеличении добычи своих ближневосточных союзников, но их содействие в данном вопросе не гарантировано.

Опция № 2: атака на банки третьих стран

Почти все российские финансовые учреждения уже попали под санкции, что привело к повышению стоимости обслуживания внешнеторговых операций РФ и ударило по рублю. Атака на банки третьих стран и другие институты, которые облегчают проведение этих транзакций, выглядит как вероятный второй шаг. Но он может иметь негативные последствия не только для России.

Введение санкций против финансовых институтов в Китае, Индии или других странах, которые увеличили товарооборот с РФ, может на самом деле ей помочь. Как только такой банк попадет под санкции, у него уже не будет повода опасаться работать с Россией. Напротив, такая работа может стать для него единственным спасением.

Опция № 3: конфискация замороженных российских резервов

Передача Украине $300 млрд замороженных российских резервов стала бы для Киева серьезной помощью, учитывая ухудшение настроений среди жителей Запада в вопросе продолжения военной помощи. Однако Россия уже потеряла доступ к этим деньгам, поэтому их конфискация не причинит Москве почти никакого финансового ущерба.

Также есть экономические и политические затруднения для конфискации замороженных российских резервов. Например, доходы от них выступают обеспечением для $50-миллиардного займа, предоставленного Украине в 2024 году. Поэтому конфискация активов лишит кредиторов денежного потока, используемого для погашения займа.

"Суммируя вышесказанное, первые заявления Трампа повышают вероятность введения новых санкций против России", - пишет Александр Исаков. - "Урок, который преподнес первый президентский срок Трампа, заключается в том, что его слова иногда являются больше перформативными, нежели обязывающими. Если США все же решат продолжить санкционное давление (на Россию - прим.), то его усиление будет иметь цену".

Подготовлено ProFinance.ru по материалам Bloomberg

Источник - ProFinance.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1737830640


Новости Казахстана
- Победители международных олимпиад и конкурсов научных проектов получат гранты в зарубежные вузы: сенаторы одобрили Закон
- Олжас Бектенов обсудил с экспертами вопросы дальнейшего развития экономики
- Кадровые перестановки
- Более 1,6 тыс. билбордов с рекламой букмекерских контор демонтированы в Казахстане
- Действующий запрет на вывоз лома и отходов металлов продлевается на 6 месяцев
- В Казахстане началась реализация проектов по строительству трех новых аэропортов
- Коллегия Антикора за 2024 год: коррупционные риски в сфере дорог и внедрение "окрашивания денег"
- В Алматы прокурорами выявлено использование оборудования "Sim-Box"
- Коррупция в социальной сфере
- О ликвидации наркоканала
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  