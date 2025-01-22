Bloomberg: у Трампа есть три возможности надавить на Россию. Кто и сколько за это заплатит

21:44 25.01.2025

Bloomberg: у Трампа есть три возможности надавить на Россию, чтобы принудить к мирному соглашению с Украиной



И за все из них придется заплатить не только Москве, полагает экономист Bloomberg Economics Александр Исаков.



На этой неделе президент США Дональд Трамп призвал своего российского коллегу Владимира Путина завершить конфликт вокруг Украины. При этом из сообщений Трампа в соцсети Truth Social следовало, что если Россия не сделает этого по-хорошему, то США заставят ее пойти на компромисс по-плохому с помощью санкций и других принудительных мер.



Экономист Bloomberg Economics Александр Исаков полагает, что Вашингтон может надавить на Москву тремя способами. Ниже мы приводим его мнение.



Опция № 1: усиление санкций против российских нефтепродуктов



Январские санкции могут сократить экспорт российской нефти на 400 тыс. б/д, что эквивалентно почти 5% добычи. При этом 10-процентный рост цен на черное золото, который имел место с сентября, компенсирует данный фактор.



Кроме того, Трамп сообщил о планах ввести санкции против Ирана и Венесуэлы, а также тарифы против Канады. Однако здесь ему придется выбирать, если он не хочет создать шок нефтяного предложения.



Компенсировать сокращение предложения нефти будет непросто, т. к. в самих США добыча в этом году, по прогнозам, вырастет весьма незначительно. Вашингтон может попросить об увеличении добычи своих ближневосточных союзников, но их содействие в данном вопросе не гарантировано.



Опция № 2: атака на банки третьих стран



Почти все российские финансовые учреждения уже попали под санкции, что привело к повышению стоимости обслуживания внешнеторговых операций РФ и ударило по рублю. Атака на банки третьих стран и другие институты, которые облегчают проведение этих транзакций, выглядит как вероятный второй шаг. Но он может иметь негативные последствия не только для России.



Введение санкций против финансовых институтов в Китае, Индии или других странах, которые увеличили товарооборот с РФ, может на самом деле ей помочь. Как только такой банк попадет под санкции, у него уже не будет повода опасаться работать с Россией. Напротив, такая работа может стать для него единственным спасением.



Опция № 3: конфискация замороженных российских резервов



Передача Украине $300 млрд замороженных российских резервов стала бы для Киева серьезной помощью, учитывая ухудшение настроений среди жителей Запада в вопросе продолжения военной помощи. Однако Россия уже потеряла доступ к этим деньгам, поэтому их конфискация не причинит Москве почти никакого финансового ущерба.



Также есть экономические и политические затруднения для конфискации замороженных российских резервов. Например, доходы от них выступают обеспечением для $50-миллиардного займа, предоставленного Украине в 2024 году. Поэтому конфискация активов лишит кредиторов денежного потока, используемого для погашения займа.



"Суммируя вышесказанное, первые заявления Трампа повышают вероятность введения новых санкций против России", - пишет Александр Исаков. - "Урок, который преподнес первый президентский срок Трампа, заключается в том, что его слова иногда являются больше перформативными, нежели обязывающими. Если США все же решат продолжить санкционное давление (на Россию - прим.), то его усиление будет иметь цену".



Подготовлено ProFinance.ru по материалам Bloomberg