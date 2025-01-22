В Монголии прошла конная демонстрация. Протестующие всадники требовали возобновить запрещенные весенние скачки "Дунжингарав"

22:03 25.01.2025

Монголия вновь переживает масштабные протесты, на этот раз с уникальным национальным колоритом. ФОТО



25 января большое количество горожан верхом на лошадях мирно шествует от ТЦ "Дунжингарав" до главной площади столицы Улан-Батора.



Свой шествию они назвали "Всадники", а об их участии объявили знаметный певец Лхагвасурэн Хатанбаатар из ансамбля "Харанга" и берейтор Улаанхуу Эрдэнэ.



Однако требования протестующих привлекают внимание общественности. Протестующие подчеркнули, что не выражают никакой политической позиции.



Протестующие всадники требуют от правительства возобновить весенние скачки "Дунжингарав". Их еще называют зимними скачками, поскольку они проводятся, когда снег еще не полностью растаял.



Скачки были запрещены Национальной комиссией по правам человека в 2018 году из-за высокого риска травм и нарушений прав детей-наездников. Однако организаторы акции выступают за проведение соревнований по всей стране.



Татар С.Майдар