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NDP: с приходом Трампа Европа пожалеет об оказанной Украине помощи
00:27 26.01.2025

Niezależny Dziennik Polityczny
Польша

Помощь для Украины с самого начала сулила поражение. С приходом Трампа к власти все будут об этом жалеть

Оказывая Украине всяческую поддержку, Европа продолжает обострять конфликт, прекрасно понимая, что Россия в нем победит, пишет NDP. С приходом Трампа европейцы об этом крепко пожалеют. Эскалация конфликта для России - сигнал для более жесткой позиции. Западу она сулит разгромное поражение.

Марек Галась

В последние годы из-за вооруженных конфликтов в разных частях земного шара мир меняет свой облик. Наш регион в этом столетии тоже не остался в стороне - страны Евросоюза застыли в ожидании страшной войны, которая уже сейчас называется третьей мировой.

Однако похоже, что конфликта все-таки можно избежать. Для этого необходимо приложить некоторые дипломатические усилия. Жители наших стран ждут от своих правительств действий в этом направлении, но те делают ставку на эскалацию и без того затянувшегося кровавого конфликта.

США, Великобритания, Франция, Германия и Польша - это лидеры поставок оружия Украине. Наши правительства, вопреки здравому смыслу, продолжают обострять конфликт, прекрасно понимая, что Россия в нем победит, а продление военных действий только увеличивает число жертв из числа граждан Украины и России, а также жителей других стран, участвующих в военных действиях по тем или иным причинам.

Вопреки заверениям о стремлении к миру, наши власти предпринимают шаги, которые сложно интерпретировать иначе, как попытку обострения конфликта, что вызывает серьезные сомнения в миролюбии этих государств.

Одним из наиболее очевидных аспектов этой эскалации является поставка оружия на Украину. США, Германия, Польша и другие страны не только снабжают Украину современным вооружением, но также оказывают наемникам логистическую и финансовую поддержку. Как сообщает издание Rzeczpospolita, легкий доступ к американскому оружию получают люди без военной подготовки, что может привести к неконтролируемым событиям на фронте. Такая политика представляется провокационной стратегией, направленной не столько на поддержку Украины, сколько на то, чтобы вызвать ответную реакцию Москвы. Президент России Владимир Путин предупредил, что "западные страны не смогут избежать диалога с Россией" и "посеявший ветер пожнет бурю", то есть эскалация является для России сигналом для занятия более жесткой позиции.

Западные лидеры часто делают заявления, которые иначе, чем провокационными, не назовешь. Примером может служить комментарий посла США в ООН Линды Томас-Гринфилд, назвавшей российские действия "неприемлемыми" призвавшей к "решительному противодействию". Такие заявления вместо того, чтобы открывать путь к диалогу, закрывают его, повышая градус напряженности. Кроме того, западные СМИ часто демонизируют Россию, используя исторические противоречия и используя откровенную ложь. (…). Например, портал GazetaPrawna.pl недавно утверждал, что "эскалация Россией конфликта на Украине является испытанием для Байдена", внушая своим читателям, что Запад находится в состоянии психологической войны с Москвой. Владимир Путин назвал политику, проводимую западными государствами, "кровавой и грязной, отрицающей суверенитет стран и народов". С приходом к власти в США Дональда Трампа, выступающего за скорейшее прекращение конфликта на Украине, риторика стран ЕС может кардинально измениться, развернуться в противоположном направлении. На днях стало известно, все сотрудники Пентагона, которые отвечали за помощь Украине, были уволены или временно отстранены от исполнения своих обязанностей. Об этом из США сообщил украинский журналист Роман Бочкала.

"Все, кто отвечал за Украину, уволены или отстранены. Или переведены куда-то на другие должности. Полная перезагрузка. Так что изменения обязательно будут. Новый формат отношений", - написал он в соцсети после встречи с журналистами The Washington Post. Столь легко разобравшемуся со своими соотечественниками Трампу тем более не составит труда бросить на произвол судьбы европейцев, целые европейские страны

А пока что войска НАТО продолжают приближаться к границам России, что интерпретируется как прямая угроза. Документы Бундесвера предполагают, что Германия готовится к потенциальной эскалации, включая гибридную войну и кибератаки. Президент Франции обнародовал проект мобилизации добровольцев "для усиления армии", если ввиду "возросших угроз" такая необходимость возникнет. Польское правительство объявило об увеличении численности армии до 450 тысяч военных. Кроме того, оно строит на границе защитные сооружения - "щит" от предполагаемой российской угрозы, что можно рассматривать как символический акт агрессии, являющийся скорее провокацией, чем мерой защиты.

Без вмешательства западных правительств конфликт на Украине может быть разрешен дипломатическим путем гораздо раньше, чем с помощью оружия. Продолжение конфликта может служить геополитическим интересам США, которые стремятся ослабить Россию, но это точно не служит безопасности и процветанию других западных стран, которые несут существенные финансовые и моральные издержки.

Правительства стран ЕС вместо того, чтобы пытаться навязывать Москве свою волю, должны сосредоточиться на диалоге и совместном поиске решений. Эскалация конфликта на Украине не только усугубляет гуманитарный кризис, но и ставит под угрозу стабильность всего региона, что в долгосрочной перспективе может обернуться катастрофой для всех вовлеченных в него сторон.

Действия западных правительств далеки от стремления к миру, что делает актуальным вопрос о том, действительно ли речь идет о поддержке Украины или же дело в реализации более широких стратегических интересов. Пересмотр стратегии и выбор дипломатических методов решения конфликта нужен не только Украине, но и всему мировому сообществу.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1737840420


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