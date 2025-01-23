В Китае выпустили сборник детских рассказов с пояснениями на русском языке для иностранцев, изучающих китайский язык

00:31 26.01.2025

Ланьчжоу, 23 января /Синьхуа/ -- В Китае вышел в свет сборник китайских рассказов с пояснениями на русском языке, который ориентирован на русскоговорящих детей, изучающих китайский язык как иностранный, и владеющих им не ниже 4 уровня.



Книга, озаглавленная "Подборка рассказов для детей и подростков в рамках международного обучения китайскому языку", состоит из двух томов. В первом содержатся традиционные китайские легенды, фольклорные сказки, басни и идиоматические истории, а во втором - собраны выдающиеся короткие произведения современной китайской детской литературы.



Это иллюстрированное издание было выпущено на фоне заметной глобальной тенденции к снижению возраста среди обучающихся китайскому языку в качестве иностранного и стремительного роста числа изучающих китайский в зарубежных начальных и средних школах, отметила один из главных редакторов книги, профессор Института литературы Ланьчжоуского университета Ли Лифан, добавив, что при составлении книги университет в полной мере использовал свои преимущества по учебным дисциплинам в сфере детской литературы и опыта обучения китайскому языку как иностранному.



По словам профессора, сложность тщательно подобранных и отредактированных текстов книги была установлена на 4-й ступени, предусмотренной в опубликованном страной в 2021 году документе "Стандарты оценки уровня владения китайским языком в рамках международного обучения китайскому языку". Редакторы добавили в книгу пояснения к тем словам, сложность которых определена как выше 4-го уровня, а также к некоторым лингвистическим и культурным знаниям.



Напомним, что в соответствии с вышеназванным документом, критерий 4-й ступени владения китайским языком означает знание 724 слогов, 1200 иероглифов, 3245 слов и 286 грамматических норм.



"Новая книга в основном соответствует языковому уровню и восприимчивости детей и подростков, изучающих китайский язык, и может быть использована в качестве дополнительного материала для изучения китайского языка", - убеждена Ли Лифан.



Главными редакторами этой книги выступили Ли Лифан и доцент Института международных культурных обменов Ланьчжоуского университета Лю Сяоянь. Она была официально выпущена на днях издательством "Ганьсу шаонянь эртун чубаньшэ" /Издательство детской и юношеской литературы провинции Ганьсу/.