Событие недели в СВО. Мини-котел, внезапный плацдарм и армия дронов

01:51 26.01.2025

Евгений Норин



СВО



На этой неделе в зоне СВО произошло 2 занятных события, они оба связаны с усугубляющейся нехваткой резервов у ВСУ, и одно – со странной стратегией, избранной генералом Сырским в обороне. Первое – это прорыв русских войск в Великую Новоселку. На сей раз украинская армия благополучно доигралась до тактического "котла". То, что из Великой Новоселки нужно отходить, было известно уже несколько недель. После того как ВС РФ пробились во Времевку (село западнее, рядом с Великой Новоселкой), и поселок оказался окружен с 3 сторон вплотную, физически – стало ясно, что выходить нужно прямо сейчас.



Разумеется, командование незалежной этого не сделало.



