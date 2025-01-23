|Событие недели в СВО. Мини-котел, внезапный плацдарм и армия дронов
01:51 26.01.2025
Евгений Норин
СВО
На этой неделе в зоне СВО произошло 2 занятных события, они оба связаны с усугубляющейся нехваткой резервов у ВСУ, и одно – со странной стратегией, избранной генералом Сырским в обороне. Первое – это прорыв русских войск в Великую Новоселку. На сей раз украинская армия благополучно доигралась до тактического "котла". То, что из Великой Новоселки нужно отходить, было известно уже несколько недель. После того как ВС РФ пробились во Времевку (село западнее, рядом с Великой Новоселкой), и поселок оказался окружен с 3 сторон вплотную, физически – стало ясно, что выходить нужно прямо сейчас.
Разумеется, командование незалежной этого не сделало.
В итоге Великую Новоселку разрезали надвое – северная часть по-прежнему окружена с 3 сторон, с четвертой речка; южная – полностью блокирована.
Гарнизон поселка невелик, и вряд ли в окружении сидит что-то большее, чем пара рот. Однако у ВСУ не то чтобы огромные силы на фронте, а потеря опытных солдат – это всегда проблема. В общем, можно уже смело говорить об агонии этого украинского редута, причем пострадавшая 110-я бригада ВСУ не просто отходит, а серьезно побита, и ее боеспособность после этого кровопускания остается под вопросом. Организовать деблокирующий удар у противника сил нет, резервы на данном направлении отсутствуют.
Одновременно и не слишком заметно в медийном поле начал расширяться плацдарм русских войск на другом конце фронта – за рекой Оскол. Оттуда наши силы были выбиты осенью 2022 года, сейчас они возвращаются. Перспектива этого плацдарма очевидна – заход с севера и запада на Купянск. Город так и застыл в виде близкого "локтя", который не укусишь. Решать эту проблему сначала попытались напрямую, забросив в Купянск десант с брони, но закрепиться в городе не получилось. Сейчас севернее него удалось не только переправиться через реку, но и придать плацдарму определенную глубину (2-3, в пиковой точке 5 км) и овладеть селом Западное. То есть выйти к дороге, по которой до Купянска меньше 10 км. С юга до города 12 км – тоже не то чтобы далеко, но там нет пока плацдарма.
Здесь у ВСУ ровно та же проблема, что в Новоселке – при всей несхожести обоих участков. Украинской армии отчаянно недостает резервов. Бригады "150-й" серии, о которых столько говорилось, оказались небоеспособны, а хорошие, опытные подразделения действуют в Курской области. В итоге на пространстве от Харьковской области до Запорожья воюют роты по 30 человек, которые пополняются бусифицированными бедолагами.
Пока линия фронта противником удерживается. Но латание тришкина кафтана приводит к тому, что она истончается. И мест, где тонко и рвется, становится все больше и больше.
На этом фоне ВСУ действуют именно так, как ожидалось. Украинская сторона победить на поле боя, безусловно, уже не может. Однако она не оставляет надежд все-таки перегрузить экономику РФ. Именно в таком контексте следует понимать массированный, сразу на 120 дронов, налет одновременно на несколько регионов, включая Москву и Ленинградскую область. Грохотало над Рязанью, над Брянском, Тулой, Саратовом, БПЛА атаковали нефтезаводы и ТЭЦ. Некоторые попали, на рязанском заводе серьезный пожар.
Это сугубо ожидаемо. Незалежная действует так по понятной причине – воздействие на экономику противника всегда актуально, а для Украины – это вообще единственный вариант добиться какого-то приемлемого результата, если на поле боя не складывается. Реальный эффект от подобных налетов неприятен, но не смертелен. Россия регулярно устраивает гораздо более мощные атаки, но они до сих пор не оказались сокрушительными для экономики противника.
В целом ВСУ, равно как и в прошлом году, находятся в состоянии постоянных оперативных кризисов. В условиях, когда свои лучшие бригады они добровольно законопатили в Курской области, а на фронте в Донбассе остаются верны линии "все прикрыть, ничего не отдать", их положение будет только усугубляться. Генерал Сырский начал путь к славе с прорыва из Дебальцево, и, видимо, с тех пор огневые "мешки" продолжают иметь для него неизъяснимую притягательность.