 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 26.01.2025
02:40  Куриная революция в пустыне: как Саудовская Аравия меняет баррели на окорочка
02:23  Если что – отключим газ: Трамп сажает Европу на короткий поводок, - Алексей Белов
02:10  Times: Завершение конфликта на Украине имеет 4 сценария, включая поражение Киева
01:51  Событие недели в СВО. Мини-котел, внезапный плацдарм и армия дронов
00:31  В Китае выпустили сборник детских рассказов с пояснениями на русском языке для иностранцев, изучающих китайский язык
00:27  NDP: с приходом Трампа Европа пожалеет об оказанной Украине помощи
Суббота, 25.01.2025
22:03  В Монголии прошла конная демонстрация. Протестующие всадники требовали возобновить запрещенные весенние скачки "Дунжингарав"

21:44  Bloomberg: у Трампа есть три возможности надавить на Россию. Кто и сколько за это заплатит
20:14  В Алматы почтили память погибших 28 панфиловцев
14:42  Польша защитит Европу от российских гиперзвуковых ракет шестиметровым забором
14:23  Численность населения Узбекистана превысила 37,5 миллиона
14:12  "Зиг хайль" от трампистов. Глобальный неофашистский пакт, - Сергей Кожемякин
02:49  Душанбе быстро расширяется за счет прилегающих кишлаков, жителей штрафуют за содержание скота в столице
02:34  Талибы* предложили МУС переключить внимание на США
02:31  В Казахстане расширили мегаместорождение: конфликт в ОПЕК+ неизбежен?
02:23  ВС РФ приближают агонию ВСУ в Великой Новоселке к концу – итоговая сводка Readovka за 24 января
Пятница, 24.01.2025
21:27  Женишбек Токторбаев назначен мэром города Ош
20:26  Advance: договор Трампа с Россией изменит мировой порядок
16:17  Агентов западных НПО депортировали из Сербии
15:10  Tazabek: Какие мини-ГЭС были запущены в Кыргызстане в 2024 году. Обзор
15:03  Контракт с армией России в 2024 году заключили 450 тыс. человек
14:50  В Кыргызстане зарегистрирована первая криптобиржа Coin National Exchange
14:38  В Казахстане начали выявлять нарколаборатории по анализу сточных вод и воздушных потоков вентиляции
12:57  ЦБ Узбекистана спрогнозировал рост ВВП в 2025 году на 6%
12:52  Казахстан передал данные черных ящиков AZAL России и Азербайджану
12:06  В Центральной Азии борются с радикальным исламом: почему в Киргизии запретили паранджу и никабы
02:22  Трамп заставит Евросоюз платить и каяться за Украину, - Дмитрий Бавырин
02:08  Ковальчук: москитный флот для РФ имел бы преимущества перед большими кораблями
01:53  Эксперты напомнили россиянам о постоянной слежке со стороны Google
01:15  Реакция Минсельхоза Узбекистана на подорожание картофель на ташкентском рынке на 37-85%
00:28  Жители Казахстана и Узбекистана наладили трансграничную торговлю бензином по 300 метровому подземному трубопроводу
00:17  В Казахстане меняют список лиц, обслуживаемых в vip-залах аэропортов. С целью поднятия делового имиджа страны
00:05  Американская журналистка пообещала доказать, что жена Макрона родилась мужчиной
00:01  НГ: В первые 24 часа не удалось. Можно ли разрешить российско-украинский конфликт за 100 дней
Четверг, 23.01.2025
23:42  ВС РФ заняли село Котлино западнее Покровска – итоговая сводка Readovka за 23 января
23:14  Суверенная экономика: почему российскому экономическому блоку нужно единое управление?
18:00  Кадровые назначения в Таджикистане
17:44  Eurasianet.org: Центральная Азия наторговала с Китаем в 2024 году почти на $95 млрд
17:37  В Ташкенте сотрудникам госучреждений рекомендовано носить национальную одежду
17:35  Жительницу Душанбе оштрафовали за гадание и колдовство
16:09  25 января в Алматы состоится торжественное закрытие чемпионата Казахстана 2025 года по шахматам среди юниоров
15:45  Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Г.Бердымухамедов посетил Монако и его Светлость князя Альбера II
15:37  Казахстан лидер по средней заработной платы среди стран Центральной Азии
15:14  Повстанцы или террористы? Расползающаяся угроза. Из Сирии на мир и Центральную Азию
15:02  Саида Мирзиеева (старшая дочь и помощник Президента Узбекистана) обсудила с послом ЕС подготовку к саммиту ЕС–Центральная Азия
14:35  Транспортный коридор Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – ЕС функционирует в полном объеме
14:31  Что означает программа военного сотрудничества России и Узбекистана
14:27  Президент Республики Узбекистан принял министра обороны России Андрея Белоусова
14:24  Верховный Главнокомандующий ВС Туркменистана генерал армии С.Бердымухамедов провел заседание Госсовета безопасности
14:20  В Кыргызстане запретят ввоз лягушек. Наша молодежь не должна целоваться с земноводными...
14:16  ЦБ Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 13,5%
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Событие недели в СВО. Мини-котел, внезапный плацдарм и армия дронов
01:51 26.01.2025

Евгений Норин

СВО

На этой неделе в зоне СВО произошло 2 занятных события, они оба связаны с усугубляющейся нехваткой резервов у ВСУ, и одно – со странной стратегией, избранной генералом Сырским в обороне. Первое – это прорыв русских войск в Великую Новоселку. На сей раз украинская армия благополучно доигралась до тактического "котла". То, что из Великой Новоселки нужно отходить, было известно уже несколько недель. После того как ВС РФ пробились во Времевку (село западнее, рядом с Великой Новоселкой), и поселок оказался окружен с 3 сторон вплотную, физически – стало ясно, что выходить нужно прямо сейчас.

Разумеется, командование незалежной этого не сделало.



В итоге Великую Новоселку разрезали надвое – северная часть по-прежнему окружена с 3 сторон, с четвертой речка; южная – полностью блокирована.

Гарнизон поселка невелик, и вряд ли в окружении сидит что-то большее, чем пара рот. Однако у ВСУ не то чтобы огромные силы на фронте, а потеря опытных солдат – это всегда проблема. В общем, можно уже смело говорить об агонии этого украинского редута, причем пострадавшая 110-я бригада ВСУ не просто отходит, а серьезно побита, и ее боеспособность после этого кровопускания остается под вопросом. Организовать деблокирующий удар у противника сил нет, резервы на данном направлении отсутствуют.

Одновременно и не слишком заметно в медийном поле начал расширяться плацдарм русских войск на другом конце фронта – за рекой Оскол. Оттуда наши силы были выбиты осенью 2022 года, сейчас они возвращаются. Перспектива этого плацдарма очевидна – заход с севера и запада на Купянск. Город так и застыл в виде близкого "локтя", который не укусишь. Решать эту проблему сначала попытались напрямую, забросив в Купянск десант с брони, но закрепиться в городе не получилось. Сейчас севернее него удалось не только переправиться через реку, но и придать плацдарму определенную глубину (2-3, в пиковой точке 5 км) и овладеть селом Западное. То есть выйти к дороге, по которой до Купянска меньше 10 км. С юга до города 12 км – тоже не то чтобы далеко, но там нет пока плацдарма.

Здесь у ВСУ ровно та же проблема, что в Новоселке – при всей несхожести обоих участков. Украинской армии отчаянно недостает резервов. Бригады "150-й" серии, о которых столько говорилось, оказались небоеспособны, а хорошие, опытные подразделения действуют в Курской области. В итоге на пространстве от Харьковской области до Запорожья воюют роты по 30 человек, которые пополняются бусифицированными бедолагами.

Пока линия фронта противником удерживается. Но латание тришкина кафтана приводит к тому, что она истончается. И мест, где тонко и рвется, становится все больше и больше.

На этом фоне ВСУ действуют именно так, как ожидалось. Украинская сторона победить на поле боя, безусловно, уже не может. Однако она не оставляет надежд все-таки перегрузить экономику РФ. Именно в таком контексте следует понимать массированный, сразу на 120 дронов, налет одновременно на несколько регионов, включая Москву и Ленинградскую область. Грохотало над Рязанью, над Брянском, Тулой, Саратовом, БПЛА атаковали нефтезаводы и ТЭЦ. Некоторые попали, на рязанском заводе серьезный пожар.

Это сугубо ожидаемо. Незалежная действует так по понятной причине – воздействие на экономику противника всегда актуально, а для Украины – это вообще единственный вариант добиться какого-то приемлемого результата, если на поле боя не складывается. Реальный эффект от подобных налетов неприятен, но не смертелен. Россия регулярно устраивает гораздо более мощные атаки, но они до сих пор не оказались сокрушительными для экономики противника.

В целом ВСУ, равно как и в прошлом году, находятся в состоянии постоянных оперативных кризисов. В условиях, когда свои лучшие бригады они добровольно законопатили в Курской области, а на фронте в Донбассе остаются верны линии "все прикрыть, ничего не отдать", их положение будет только усугубляться. Генерал Сырский начал путь к славе с прорыва из Дебальцево, и, видимо, с тех пор огневые "мешки" продолжают иметь для него неизъяснимую притягательность.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1737845460


Новости Казахстана
- Победители международных олимпиад и конкурсов научных проектов получат гранты в зарубежные вузы: сенаторы одобрили Закон
- Олжас Бектенов обсудил с экспертами вопросы дальнейшего развития экономики
- Кадровые перестановки
- Более 1,6 тыс. билбордов с рекламой букмекерских контор демонтированы в Казахстане
- Действующий запрет на вывоз лома и отходов металлов продлевается на 6 месяцев
- В Казахстане началась реализация проектов по строительству трех новых аэропортов
- Коллегия Антикора за 2024 год: коррупционные риски в сфере дорог и внедрение "окрашивания денег"
- В Алматы прокурорами выявлено использование оборудования "Sim-Box"
- Коррупция в социальной сфере
- О ликвидации наркоканала
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  