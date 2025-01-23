Times: Завершение конфликта на Украине имеет 4 сценария, включая поражение Киева

02:10 26.01.2025

Безусловное поражение: на Западе назвали наиболее вероятный сценарий завершения конфликта на Украине



Анна ПЕТРОВА



Британская газета Times в свое публикации перечислила четыре возможных варианта окончания конфликта на Украине.



Издание подчеркивает, что на ситуация на передовой - более чем мрачная для ВСУ. При этом газета напоминает, что российская армия в 2024 году взяла под контроль территорий в шесть раз больше, чем в 2023 году. Поэтому первый и наиболее вероятный сценарий - это безусловное поражение Украины. Это может случится, если США прекратят поддержку Киева, что уже и происходит.



