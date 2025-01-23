 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Times: Завершение конфликта на Украине имеет 4 сценария, включая поражение Киева
02:10 26.01.2025

Безусловное поражение: на Западе назвали наиболее вероятный сценарий завершения конфликта на Украине

Анна ПЕТРОВА

Британская газета Times в свое публикации перечислила четыре возможных варианта окончания конфликта на Украине.

Издание подчеркивает, что на ситуация на передовой - более чем мрачная для ВСУ. При этом газета напоминает, что российская армия в 2024 году взяла под контроль территорий в шесть раз больше, чем в 2023 году. Поэтому первый и наиболее вероятный сценарий - это безусловное поражение Украины. Это может случится, если США прекратят поддержку Киева, что уже и происходит.



Впрочем, издание допускает и другие варианты развития событий. Второй по вероятности сценарий - это так называемый "плохой мир". "Плохой", естественно, с точки зрения Украины. В этом варианте развития событий киевский режим лишается значительной части территорий ради подписания мирного соглашения, однако сохраняет свою государственность.

Менее вероятным в Times сочли третий сценарий - введение режима прекращения огня, что будет считаться частью некой переходной фазы перед завершением конфликта. При этом само завершение боевых действий без последующего завершения конфликта станет лишь заморозкой, которая может прекратиться в любое время.

Четвертый, наименее вероятный гипотетический вариант предполагает завершение конфликта, при котором Украина внезапно окажется "в позиции силы" с подачи США. Так, наращиванию силы Киева может способствовать введение американским президентом Дональдом Трампом антироссийских санкций. Правда, почему-то упускается из виду тот факт, что все предыдущие наложенные на Россию санкции в первую очередь ударяли по Европе и США, а саму Россию делали лишь сильнее. Кроме того, даже при таком развитии событий издание выражает серьезное сомнение по поводу вероятности возвращения Украины к границам 1991 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности встретиться с американским главой. При этом министр иностранных дел Сергей Лавров уточнил, что реальных действий со стороны Вашингтона пока нет, они лишь часто об этом говорят. Глава МИД РФ добавил, что Запад все еще продолжает поставлять оружие Украине, что затрудняет подход к переговорам. Также лидер РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва стремится не к заморозке конфликта на Украине, а к его полноценному завершению.

Источник - КП
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