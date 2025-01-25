Если что – отключим газ: Трамп сажает Европу на короткий поводок, - Алексей Белов

02:23 26.01.2025

Если что – отключим газ: Трамп сажает Европу на короткий поводок

Прожженный бизнесмен в Белом доме предлагает европейским партнерам выбор без выбора



25.01.2025 | Алексей БЕЛОВ



Буквально на днях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с трибуны Давосского форума жаловалась на то, что цены на энергоносители в Европе значительно превышают соответствующие показатели в США и Китае, а также настаивала на том, что в условиях неизменности политики ЕС в плане отказа от закупок углеводородов в России необходима диверсификация поставок и переориентация на возобновляемые источники энергии.



А уже сегодня новоиспеченный президент США Дональд Трамп посылает лесом столь любимую глобалистами зеленую повестку, дает команду бурить в Соединенных Штатах еще больше газовых и нефтяных скважин, а также "мягко" (насколько это слово вообще применимо к риторике нового хозяина Белого дома) намекает Европе на то, что единственным и надежным поставщиком для нее природных "энергетиков" может быть Америка, только Америка и еще раз Америка.



