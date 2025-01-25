|Если что – отключим газ: Трамп сажает Европу на короткий поводок, - Алексей Белов
02:23 26.01.2025
Если что – отключим газ: Трамп сажает Европу на короткий поводок
Прожженный бизнесмен в Белом доме предлагает европейским партнерам выбор без выбора
25.01.2025 | Алексей БЕЛОВ
Буквально на днях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с трибуны Давосского форума жаловалась на то, что цены на энергоносители в Европе значительно превышают соответствующие показатели в США и Китае, а также настаивала на том, что в условиях неизменности политики ЕС в плане отказа от закупок углеводородов в России необходима диверсификация поставок и переориентация на возобновляемые источники энергии.
А уже сегодня новоиспеченный президент США Дональд Трамп посылает лесом столь любимую глобалистами зеленую повестку, дает команду бурить в Соединенных Штатах еще больше газовых и нефтяных скважин, а также "мягко" (насколько это слово вообще применимо к риторике нового хозяина Белого дома) намекает Европе на то, что единственным и надежным поставщиком для нее природных "энергетиков" может быть Америка, только Америка и еще раз Америка.
Выступая на все том же форуме в Давосе (правда, в виртуальном формате), Трамп заявил, что США готовы гарантировать Евросоюзу масштабные поставки энергоресурсов, включая сжиженный природный газ (СПГ).
"Да, я бы сделал это. Я бы гарантировал, что вы получите их. Если мы заключим сделку – а мы исполняем сделки – вы получите (поставки). Потому что у многих с этим проблемы – они заключают сделку, а потом не могут ее выполнить из-за различных проблем, включая переработки", – подчеркнул 47-й президент США.
Смысл "сделки", о которой идет речь, предельно прост: Европа обеспечивает США монопольное положение на своем рынке энергоресурсов, а взамен Вашингтон не будет начинать с ЕС торговую войну.
На первый взгляд, звучит как абсолютный бред, поскольку Трамп, очевидно, предлагает европейцам выбор без выбора. Тем не менее преуменьшать серьезность его угроз и способность их реализовать было бы крайне недальновидно.
Не далее как вчера американский лидер позвонил премьер-министру Дании Метте Фредериксен и провел с ней разговор на повышенных тонах.
Как пишет Financial Times, все попытки главы датского правительства в течение 45 минут объяснить взбалмошному республиканцу, что Гренландия "не продается" и перевести разговор в спокойно русло, наталкивались на агрессию с его стороны и угрозы ввести против датского экспорта заградительные пошлины.
"Разговор был очень трудным", – резюмирует FT, ссылаясь на слова неназванного датского чиновника.
Мало кто в Европе сомневается, что и во всех прочих спорных вопросах Трамп будет вести себя точно так же. В частности, бельгийское издание La Libre отмечает, что с первых же дней своего президентства новый хозяин Белого дома принялся угрожать Европе, что может быть "очень выгодным для России".
"Дональд Трамп едва надел свой президентский костюм, как уже близко к сердцу принял свою будущую роль. Он пользуется возможностью для шантажа Европы и требует, чтобы она покупала еще больше американских газа и нефти. В эту пятницу он опубликовал новую серию угроз в социальных сетях, в том числе и в отношении стран Евросоюза".
В чем же, собственно говоря, смысл шантажа, которого так опасаются в Брюсселе и прочих европейских столицах? А он до банальности прост. Дело в том, что торговый баланс в отношения США и Евросоюза имеет явный перекос "в пользу" ЕС: на 503 млрд долларов европейского экспорта Штаты отвечают поставкой своих товаров в Европу на сумму лишь 347 млрд. Данные взяты за 2023 год, но вот уже несколько лет ситуация остается неизменной.
Чего хочет добиться Трамп? Правильно – торгового паритета, а если получится, то и вовсе выйти в плюс. Для чего и угрожает европейцам резким увеличением ввозных пошлин, что фактически убьет весь европейский экспорт.
Можно ли его осуждать за это с точки зрения интересов США? Ну, разумеется, нет. Впрочем, однозначно представлять США в этой ситуации "честным предпринимателем" было бы тоже не совсем корректно.
Так уж сложилось, что большую часть американского импорта в Европу составляет тот самый СПГ, на увеличении объемов закупок которого настаивает Вашингтон. Не далее как минувшим летом американские поставщики сжиженного газа, в угрожающую зависимость от которых попала Европа из-за своей антироссийской политики, вместо ЕС направили свои танкеры к берегам стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности в Китай, где как раз в тот момент рынок углеводородов оказался значительно перегрет. Ну что поделаешь, бизнес. Там и цена выше, и логистика куда проще, чем плыть через полмира.
И, конечно же, Европа теперь боится, что 100% зависимость от США однажды сыграет с ней злую шутку. Ведь одно дело голословная болтовня о газовом шантаже со стороны России (которого никогда не было) и совсем другое – реальная опасность попасть в полную зависимость от поставщика СПГ.
Как отмечает глава австрийского концерна OMV Альфред Штерн, отказ от российского газа сделал Европа почти полностью зависимой от поставок из США.
"Впервые за более чем 60 лет у нас больше нет газовых контрактов с Россией, важность приобрели альтернативные источники поставок газа. Однако Европа стала значительно более зависимой от поставок СПГ", – заявил он в интервью Der Standard, выразив надежду, что решение Трампа возобновить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ "окажет положительное влияние на Европу", поскольку в долгосрочной перспективе "будут доступны большие объемы газа".
Его слова да Богу в уши, как говорится. Вот только до долгосрочной перспективы еще надо дожить. В то время как в среднесрочной, а возможно, и в самом ближайшем времени тотальная зависимость Европы от воли нового президента США приведет только к тому, что он больше не будет вести переговоров ни с Брюсселем, ни с Копенгагеном, а просто будет брать явочным порядком все, что ему заблагорассудится. Ну а если европейцы вздумают возмущаться подобным произволом, "отключит" им газ.