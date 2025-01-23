 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 26.01.2025
02:40  Куриная революция в пустыне: как Саудовская Аравия меняет баррели на окорочка
02:23  Если что – отключим газ: Трамп сажает Европу на короткий поводок, - Алексей Белов
02:10  Times: Завершение конфликта на Украине имеет 4 сценария, включая поражение Киева
01:51  Событие недели в СВО. Мини-котел, внезапный плацдарм и армия дронов
00:31  В Китае выпустили сборник детских рассказов с пояснениями на русском языке для иностранцев, изучающих китайский язык
00:27  NDP: с приходом Трампа Европа пожалеет об оказанной Украине помощи
Суббота, 25.01.2025
22:03  В Монголии прошла конная демонстрация. Протестующие всадники требовали возобновить запрещенные весенние скачки "Дунжингарав"

21:44  Bloomberg: у Трампа есть три возможности надавить на Россию. Кто и сколько за это заплатит
20:14  В Алматы почтили память погибших 28 панфиловцев
14:42  Польша защитит Европу от российских гиперзвуковых ракет шестиметровым забором
14:23  Численность населения Узбекистана превысила 37,5 миллиона
14:12  "Зиг хайль" от трампистов. Глобальный неофашистский пакт, - Сергей Кожемякин
02:49  Душанбе быстро расширяется за счет прилегающих кишлаков, жителей штрафуют за содержание скота в столице
02:34  Талибы* предложили МУС переключить внимание на США
02:31  В Казахстане расширили мегаместорождение: конфликт в ОПЕК+ неизбежен?
02:23  ВС РФ приближают агонию ВСУ в Великой Новоселке к концу – итоговая сводка Readovka за 24 января
Пятница, 24.01.2025
21:27  Женишбек Токторбаев назначен мэром города Ош
20:26  Advance: договор Трампа с Россией изменит мировой порядок
16:17  Агентов западных НПО депортировали из Сербии
15:10  Tazabek: Какие мини-ГЭС были запущены в Кыргызстане в 2024 году. Обзор
15:03  Контракт с армией России в 2024 году заключили 450 тыс. человек
14:50  В Кыргызстане зарегистрирована первая криптобиржа Coin National Exchange
14:38  В Казахстане начали выявлять нарколаборатории по анализу сточных вод и воздушных потоков вентиляции
12:57  ЦБ Узбекистана спрогнозировал рост ВВП в 2025 году на 6%
12:52  Казахстан передал данные черных ящиков AZAL России и Азербайджану
12:06  В Центральной Азии борются с радикальным исламом: почему в Киргизии запретили паранджу и никабы
02:22  Трамп заставит Евросоюз платить и каяться за Украину, - Дмитрий Бавырин
02:08  Ковальчук: москитный флот для РФ имел бы преимущества перед большими кораблями
01:53  Эксперты напомнили россиянам о постоянной слежке со стороны Google
01:15  Реакция Минсельхоза Узбекистана на подорожание картофель на ташкентском рынке на 37-85%
00:28  Жители Казахстана и Узбекистана наладили трансграничную торговлю бензином по 300 метровому подземному трубопроводу
00:17  В Казахстане меняют список лиц, обслуживаемых в vip-залах аэропортов. С целью поднятия делового имиджа страны
00:05  Американская журналистка пообещала доказать, что жена Макрона родилась мужчиной
00:01  НГ: В первые 24 часа не удалось. Можно ли разрешить российско-украинский конфликт за 100 дней
Четверг, 23.01.2025
23:42  ВС РФ заняли село Котлино западнее Покровска – итоговая сводка Readovka за 23 января
23:14  Суверенная экономика: почему российскому экономическому блоку нужно единое управление?
18:00  Кадровые назначения в Таджикистане
17:44  Eurasianet.org: Центральная Азия наторговала с Китаем в 2024 году почти на $95 млрд
17:37  В Ташкенте сотрудникам госучреждений рекомендовано носить национальную одежду
17:35  Жительницу Душанбе оштрафовали за гадание и колдовство
16:09  25 января в Алматы состоится торжественное закрытие чемпионата Казахстана 2025 года по шахматам среди юниоров
15:45  Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Г.Бердымухамедов посетил Монако и его Светлость князя Альбера II
15:37  Казахстан лидер по средней заработной платы среди стран Центральной Азии
15:14  Повстанцы или террористы? Расползающаяся угроза. Из Сирии на мир и Центральную Азию
15:02  Саида Мирзиеева (старшая дочь и помощник Президента Узбекистана) обсудила с послом ЕС подготовку к саммиту ЕС–Центральная Азия
14:35  Транспортный коридор Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – ЕС функционирует в полном объеме
14:31  Что означает программа военного сотрудничества России и Узбекистана
14:27  Президент Республики Узбекистан принял министра обороны России Андрея Белоусова
14:24  Верховный Главнокомандующий ВС Туркменистана генерал армии С.Бердымухамедов провел заседание Госсовета безопасности
14:20  В Кыргызстане запретят ввоз лягушек. Наша молодежь не должна целоваться с земноводными...
14:16  ЦБ Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 13,5%
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Куриная революция в пустыне: как Саудовская Аравия меняет баррели на окорочка
02:40 26.01.2025

Страна, где температура летом превышает 50 градусов, показывает рекордные темпы роста производства курятины - 6% в год. Саудовская Аравия развернула большой эксперимент по созданию самодостаточной продовольственной системы

Шоссе на запад от столицы Саудовской Аравии петляет между красноватыми дюнами пустыни Ад-Дахна, где летом температура может подниматься выше 50 градусов. Примерно через два часа пути сквозь знойное марево проступают очертания современных промышленных зданий.

Этот отдаленный регион под названием Шакра стал ключевым центром амбициозного плана нефтяной державы по развитию птицеводства и превращению в крупнейшего сельхозпроизводителя Ближнего Востока. Местный завод компании Tanmiah Food ежедневно перерабатывает около 150 тысяч птиц для сетей McDonald’s, Popeyes, Subway и других.

За последние десять лет одно из самых жарких и засушливых мест на Земле почти вдвое увеличило производство курятины. Это произошло благодаря курсу наследного принца Мохаммеда бин Салмана на продовольственную независимость. Сейчас королевство импортирует около 80% продуктов питания, что может быть рискованно на фоне растущей геополитической напряженности, распространения болезней животных и проблем в цепочках поставок.

Продовольственная безопасность

"Все правительства испытывают одинаковый страх - за продовольственную безопасность, - говорит Руперт Клакстон, директор по мясному животноводству консалтинговой компании Gira. - Они болезненно воспринимают саму мысль о том, что другие страны могут их обойти".

О стратегии "Видение 2030", направленной на снижение нефтяной зависимости через развитие туризма, автомобилестроения и производства полупроводников, написано немало. На сегодня в эту программу вложено более триллиона долларов.

Продовольственное обеспечение - один из главных элементов этой стратегии. Только в птицеводство планируется вложить не менее 17 миллиардов риалов ($4,5 млрд ). Кроме того, власти стремятся расширить производство фруктов, овощей и рыбы, а также создают стратегические продовольственные запасы на случай кризисов.

Саудовская Аравия активно развивает международные связи в продовольственной сфере. Страна инвестирует в птицеводческие компании, среди которых бразильская BRF SA и украинская MHP SE, управляет сельхозугодьями в Аризоне и Калифорнии, а также планирует приобрести агропромышленное подразделение сингапурской Olam Group Ltd. Недавно компания Tanmiah объявила о партнерстве с китайским проектировщиком Chengdu Design & Research Institute для строительства 100 птичников по всей стране.

Особенности саудовского птицеводства

Курица, самое популярное в мире мясо, стала доступным источником белка для саудовцев. Это особенно важно в условиях быстрого роста среднего класса, где говядина все еще считается роскошью, а 37-миллионное население молодеет и все больше перенимает западный образ жизни.

По данным Gira, Саудовская Аравия демонстрирует один из самых высоких в мире темпов роста производства курятины - около 6% в год. Сети ресторанов быстрого питания, такие как местный аналог KFC - AlBaik, приобрели культовый статус, а годовое потребление курятины в стране превысило 1,5 миллиона тонн.

За последнее десятилетие в отрасли произошли разительные перемены. "Десять лет назад до бойни не доживала каждая пятая курица", - вспоминает генеральный директор Tanmiah Зульфикар Хамадани. Сегодня смертность птицы снизилась до 4%, и это максимально допустимый показатель для местных фермеров. За соблюдение этого норматива поставщики получают премии.

"Курица ведь не пустынная птица, верно? - рассуждает Хамадани в своем эр-риядском офисе. - Наладить ее стабильное выращивание здесь всегда было непростой задачей".

Главная бойня Tanmiah расположена в Шакре, в 200 километрах от Эр-Рияда. Внутри предприятия поддерживается стерильная чистота: по конвейеру движутся ощипанные тушки, рабочие в масках и синих фартуках разделывают птицу перед упаковкой.

На пяти заводах компании ежедневно перерабатывают около 550 тысяч птиц - в 12 раз больше, чем в 2013 году.

"Успех зависит от правильного рациона и температурного режима, - объясняет Маркос Делоренцо, директор птицеводческого подразделения. - Мы не используем антибиотики и гормоны роста, а корм обогащен белками, аминокислотами и электролитами".

Глобальные последствия

Переход от импорта к местному производству неизбежно повлияет на мировой рынок. Вероятно, поставки из Бразилии и Украины сократятся. Однако это может компенсироваться увеличением закупок сои, кукурузы и других кормовых культур для местного птицеводства.

Tanmiah совместно с американской Tyson Foods разрабатывает международный бренд халяльных продуктов. "Это всегда выделяло Саудовскую Аравию среди стран Персидского залива, - комментирует Далал АльГавас, эксперт по продовольственной безопасности из Дубая. - Они думают не только о внутреннем рынке, но и о потребностях всего региона".

Достижение полной продовольственной независимости к 2030 году остается под вопросом. Импорт кормов, вакцин и оборудования увеличивает себестоимость продукции. Затраты растут и из-за необходимости постоянного кондиционирования помещений для птицы.

"Темпы инвестиций в фермы, инкубаторы и комбикормовые заводы пока недостаточны, - считает Клакстон. - А растущее потребление только отдаляет достижение намеченных целей".

Ситуацию осложняет растущий бюджетный дефицит. Цена на нефть марки Brent держится ниже 90 долларов за баррель - уровня, необходимого для сбалансированного бюджета страны. По данным МВФ, это сделало Саудовскую Аравию одним из крупнейших эмитентов облигаций среди развивающихся рынков.

Несмотря на трудности, Tanmiah сохраняет оптимизм. По прогнозам Bloomberg, выручка компании к 2026 году вырастет на 60%. В планах - строительство нового комбикормового завода, крупного инкубатора, дополнительных ферм и современного перерабатывающего предприятия. Совместно с Tyson компания также разрабатывает концепцию сети быстрого питания для всех категорий потребителей.

Подготовлено Profinance.ru по материалам Bloomberg

Источник - Profinance.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1737848400


Новости Казахстана
- Победители международных олимпиад и конкурсов научных проектов получат гранты в зарубежные вузы: сенаторы одобрили Закон
- Олжас Бектенов обсудил с экспертами вопросы дальнейшего развития экономики
- Кадровые перестановки
- Более 1,6 тыс. билбордов с рекламой букмекерских контор демонтированы в Казахстане
- Действующий запрет на вывоз лома и отходов металлов продлевается на 6 месяцев
- В Казахстане началась реализация проектов по строительству трех новых аэропортов
- Коллегия Антикора за 2024 год: коррупционные риски в сфере дорог и внедрение "окрашивания денег"
- В Алматы прокурорами выявлено использование оборудования "Sim-Box"
- Коррупция в социальной сфере
- О ликвидации наркоканала
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  