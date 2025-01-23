Куриная революция в пустыне: как Саудовская Аравия меняет баррели на окорочка

02:40 26.01.2025

Страна, где температура летом превышает 50 градусов, показывает рекордные темпы роста производства курятины - 6% в год. Саудовская Аравия развернула большой эксперимент по созданию самодостаточной продовольственной системы



Шоссе на запад от столицы Саудовской Аравии петляет между красноватыми дюнами пустыни Ад-Дахна, где летом температура может подниматься выше 50 градусов. Примерно через два часа пути сквозь знойное марево проступают очертания современных промышленных зданий.



Этот отдаленный регион под названием Шакра стал ключевым центром амбициозного плана нефтяной державы по развитию птицеводства и превращению в крупнейшего сельхозпроизводителя Ближнего Востока. Местный завод компании Tanmiah Food ежедневно перерабатывает около 150 тысяч птиц для сетей McDonald’s, Popeyes, Subway и других.



За последние десять лет одно из самых жарких и засушливых мест на Земле почти вдвое увеличило производство курятины. Это произошло благодаря курсу наследного принца Мохаммеда бин Салмана на продовольственную независимость. Сейчас королевство импортирует около 80% продуктов питания, что может быть рискованно на фоне растущей геополитической напряженности, распространения болезней животных и проблем в цепочках поставок.



Продовольственная безопасность



"Все правительства испытывают одинаковый страх - за продовольственную безопасность, - говорит Руперт Клакстон, директор по мясному животноводству консалтинговой компании Gira. - Они болезненно воспринимают саму мысль о том, что другие страны могут их обойти".



О стратегии "Видение 2030", направленной на снижение нефтяной зависимости через развитие туризма, автомобилестроения и производства полупроводников, написано немало. На сегодня в эту программу вложено более триллиона долларов.



Продовольственное обеспечение - один из главных элементов этой стратегии. Только в птицеводство планируется вложить не менее 17 миллиардов риалов ($4,5 млрд ). Кроме того, власти стремятся расширить производство фруктов, овощей и рыбы, а также создают стратегические продовольственные запасы на случай кризисов.



Саудовская Аравия активно развивает международные связи в продовольственной сфере. Страна инвестирует в птицеводческие компании, среди которых бразильская BRF SA и украинская MHP SE, управляет сельхозугодьями в Аризоне и Калифорнии, а также планирует приобрести агропромышленное подразделение сингапурской Olam Group Ltd. Недавно компания Tanmiah объявила о партнерстве с китайским проектировщиком Chengdu Design & Research Institute для строительства 100 птичников по всей стране.



Особенности саудовского птицеводства



Курица, самое популярное в мире мясо, стала доступным источником белка для саудовцев. Это особенно важно в условиях быстрого роста среднего класса, где говядина все еще считается роскошью, а 37-миллионное население молодеет и все больше перенимает западный образ жизни.



По данным Gira, Саудовская Аравия демонстрирует один из самых высоких в мире темпов роста производства курятины - около 6% в год. Сети ресторанов быстрого питания, такие как местный аналог KFC - AlBaik, приобрели культовый статус, а годовое потребление курятины в стране превысило 1,5 миллиона тонн.



За последнее десятилетие в отрасли произошли разительные перемены. "Десять лет назад до бойни не доживала каждая пятая курица", - вспоминает генеральный директор Tanmiah Зульфикар Хамадани. Сегодня смертность птицы снизилась до 4%, и это максимально допустимый показатель для местных фермеров. За соблюдение этого норматива поставщики получают премии.



"Курица ведь не пустынная птица, верно? - рассуждает Хамадани в своем эр-риядском офисе. - Наладить ее стабильное выращивание здесь всегда было непростой задачей".



Главная бойня Tanmiah расположена в Шакре, в 200 километрах от Эр-Рияда. Внутри предприятия поддерживается стерильная чистота: по конвейеру движутся ощипанные тушки, рабочие в масках и синих фартуках разделывают птицу перед упаковкой.



На пяти заводах компании ежедневно перерабатывают около 550 тысяч птиц - в 12 раз больше, чем в 2013 году.



"Успех зависит от правильного рациона и температурного режима, - объясняет Маркос Делоренцо, директор птицеводческого подразделения. - Мы не используем антибиотики и гормоны роста, а корм обогащен белками, аминокислотами и электролитами".



Глобальные последствия



Переход от импорта к местному производству неизбежно повлияет на мировой рынок. Вероятно, поставки из Бразилии и Украины сократятся. Однако это может компенсироваться увеличением закупок сои, кукурузы и других кормовых культур для местного птицеводства.



Tanmiah совместно с американской Tyson Foods разрабатывает международный бренд халяльных продуктов. "Это всегда выделяло Саудовскую Аравию среди стран Персидского залива, - комментирует Далал АльГавас, эксперт по продовольственной безопасности из Дубая. - Они думают не только о внутреннем рынке, но и о потребностях всего региона".



Достижение полной продовольственной независимости к 2030 году остается под вопросом. Импорт кормов, вакцин и оборудования увеличивает себестоимость продукции. Затраты растут и из-за необходимости постоянного кондиционирования помещений для птицы.



"Темпы инвестиций в фермы, инкубаторы и комбикормовые заводы пока недостаточны, - считает Клакстон. - А растущее потребление только отдаляет достижение намеченных целей".



Ситуацию осложняет растущий бюджетный дефицит. Цена на нефть марки Brent держится ниже 90 долларов за баррель - уровня, необходимого для сбалансированного бюджета страны. По данным МВФ, это сделало Саудовскую Аравию одним из крупнейших эмитентов облигаций среди развивающихся рынков.



Несмотря на трудности, Tanmiah сохраняет оптимизм. По прогнозам Bloomberg, выручка компании к 2026 году вырастет на 60%. В планах - строительство нового комбикормового завода, крупного инкубатора, дополнительных ферм и современного перерабатывающего предприятия. Совместно с Tyson компания также разрабатывает концепцию сети быстрого питания для всех категорий потребителей.



Подготовлено Profinance.ru по материалам Bloomberg