The Unz Review: в Китае создали модель ИИ, превосходящую западные аналоги, причем за копейки и с открытым исходным кодом

14:30 26.01.2025 The Unz Review

США



Китайская бомба DeepSeek угрожает расточительному 500-миллиардному ИИ-проекту Трампа

В Китае создали модель ИИ, которая превосходит все западные разработки, причем за копейки и с открытым исходным кодом, пишет The Unz Review. Автор торжествует: именно такая версия ИИ может стать благом для человечества, а не инструментом власти напыщенных тиранов.



Будущее человечества решается прямо сейчас. И оно решается не на поле боя в Восточной Европе, не на Ближнем Востоке и не в Тайваньском проливе, а в центрах обработки данных и исследовательских учреждениях. Там специалисты по технологиям создают физическую и виртуальную инфраструктуру для работы следующего поколения искусственного интеллекта. Этот конфликт до выжженной земли, где противники не остановятся ни перед чем, уже привел к ряду жертв. Вы не узнаете об этом, читая заголовки, которые нередко выпускают из виду по-настоящему эпохальные события. Но во вторник президент Трамп объявил о запуске проекта инфраструктуры ИИ стоимостью 500 миллиардов долларов (Stargate, или "Звездные врата"). Это произошло всего через несколько часов после запуска Китаем собственного проекта DeepSeek R1 ("Глубокий поиск"), который "превосходит конкурентов в передовых возможностях кодирования, математики и общих знаний". Тогда-то и стало болезненно очевидно, что битва за будущее вышла на новый уровень. И проиграть ее не может себе позволить ни одна из сторон. Вот как ситуацию подытожил эксперт по технологиям Адам Баттон (Adam Button):



"Представьте, что мы вернулись в 2017 год и что только что вышел iPhone X. Он продавался за 999 долларов, а Apple подавляла продажи конкурентов и рыла мощный ров вокруг собственной экосистемы.



А теперь представьте, что всего несколько дней спустя другая компания представила телефон и платформу, которые во всех отношениях равны, если не лучше, и стоят всего 30 долларов.







Именно это развернулось сегодня в сфере ИИ. Китайская DeepSeek выпустила модель с открытым исходным кодом, которая работает наравне с последними моделями OpenAI, однако стоит гроши. Более того, вы даже можете скачать ее и запустить бесплатно (расходы будут лишь на электричество).



Этот продукт - огромный скачок с точки зрения масштабирования и эффективности, и он может перечеркнуть все ожидания насчет того, сколько энергии и вычислений потребуется для революции ИИ. Кроме того, он появился всего за несколько часов до того, как Трамп, объявил об инвестициях на сотни миллиардов долларов в американские центры обработки данных. Это доказывает, что существуют иные способы обучения базовых моделей ИИ, которые предлагают те же результаты при гораздо меньших затратах. Наконец, это открывает для ИИ новые приложения, запуск которых прежде был бы слишком накладным. Это непременно скажется на реальной экономике. Не исключено, что китайский DeepSeek только что взял и перевернул всю экономику ИИ".



Только представьте себе, какая паника сейчас охватила западные технологические столицы. ИИ ведь должен был стать кратчайшим путем к тотальному контролю над обществом и власти олигархов в грядущем тысячелетии, но теперь эти дрянные китайцы испортили всю музыку и подкинули западным элитам проблему, которую те, может, даже не решат. (Смотри статью Ассоциации защиты цифровых прав европейцев "Неконтролируемый ИИ приведет нас к полицейскому государству"). Они-то ожидали, что санкции против микросхем подорвут усилия Китая в области ИИ минимум на десятилетие или около того, но вместо этого Китай быстро восстановился и создал систему, от которой технологические гиганты судорожно глотают воздух.



Разумеется, поразительные успехи Китая в технологическом развитии не новость, как отметил редактор Рон Унц (Ron Unz) в недавней статье. Помимо прочего, он заметил, что "в период с 2003 по 2007 год США лидировали в 60 из 64 технологий". По состоянию же на 2022 год в 52 из 64 технологий лидировал уже Китай. Это не соревнование, это избиение. Вот что пишет Унц:



"Сейчас Китай - мировой лидер по ряду важнейших технологий будущего. Успех его коммерческих компаний в области телекоммуникаций (Huawei, Zongxin), электромобилей (BYD, Geely, Great Wall и т. д.), аккумуляторов (CATL, BYD) и фотоэлектрических систем (Tongwei Solar, JA, Aiko и т. д.) напрямую строится на научно-исследовательском совершенстве.



Точно так же модернизация китайской армии основана на мощном технологическом развитии науки и промышленной базы страны... Благодаря лидерству в научных и технологических исследованиях Китай в ближайшие годы сможет превзойти США как в экономической, так и в военной сфере". (Рон Унц, статья "Американская "Правда": Китай против США".)



Ничто из этого не должно вызывать удивления, хотя сам момент запуска DeepSeek (опередивший объявление Трампа о Stargate) показывает, что китайцы не прочь вставить палки в колеса глобальной стратегии Вашингтона, если это служит их региональным интересам. Несомненно, так и происходит. Вот немного подробностей из статьи Бенджа Эдвардса из Ars Technica:



"В понедельник китайская лаборатория искусственного интеллекта DeepSeek выпустила свое новое семейство моделей R1 по открытой лицензии MIT, причем самая обширная версия содержит 671 миллиард параметров. Компания утверждает, что по ряду математических и кодовых ориентиров она работает на уровне, сопоставимом с моделью искусственного рассуждения (SR) o1 от OpenAI.



Этот шаг сразу же привлек внимание специалистов по ИИ, поскольку большинство существующих открытых моделей значительно уступает запатентованным, таких как o1 от OpenAI, в искусственных рассуждениях.



Модель R1 действует иначе, чем типичные большие языковые модели. Работая над решением, она пытается создавать цепочку мыслей, похожую на человеческую. Этот класс искусственных рассуждений, или, сокращенно, моделей SR, появился, когда OpenAI выпустила семейство моделей o1 в сентябре 2024 года.



DeepSeek сообщает, что R1 превзошла o1 от OpenAI в ряде тестов, включая AIME (тест на математическое рассуждение), MATH-500 (сборник задач) и SWE-bench Verified (инструмент оценки программирования).



TechCrunch сообщает, что три китайские лаборатории - DeepSeek, Alibaba и Moonshot AI Kimi - уже выпустили модели, которые, по их словам, соответствуют возможностям o1 от OpenAI, при этом DeepSeek впервые представила R1 в ноябре. Передовая "рассуждающая" китайская модель может посоперничать с o1 от OpenAI, и ее можно скачать бесплатно".



Это большое дело. США стремятся к мировому господству в этой ключевой технологии, однако эти китайские выскочки не только создали систему, которая ничуть не хуже лучших американских, но и сделали ее более доступной и прозрачной. Что еще нужно для счастья?



Напомним, Всемирный Экономический Форум пообещал заменить миллионы "бесполезных" рабочих искусственным интеллектом к 2030 году.



(Примечание. OpenAI - американская исследовательская лаборатория искусственного интеллекта (ИИ). Она состоит из некоммерческой организации OpenAI Incorporated и ее дочерней коммерческой корпорации OpenAI Limited Partnership. OpenAI стала одним из главных лидеров эпохи генеративного ИИ. OpenAI открыла исходный код некоторых своих технологий, но большинство все же оставила в тайне… DeepSeek AI R1 же выпущен с открытым исходным кодом, и это означает, что он доступен всем: всякий волен его просматривать, менять и распространять по своему усмотрению. Программное обеспечение с открытым исходным кодом разрабатывается рассредоточенным и совместным образом, полагаясь на партнерскую проверку и общественную работу.)



А вот еще отклик политического аналитика Арно Бертрана (Arnaud Bertrand) в соцсети X:



"Большинство, вероятно, не понимает, насколько дурны вести о китайском Deepseek для OpenAI. Они придумали модель, которая догоняет и даже превосходит последнее детище OpenAI o1 по ряду показателей, - всего за 3% его стоимости. Это как если бы кто-нибудь выпустил мобильный телефон, сопоставимый с iPhone, но продавал его за 30 долларов вместо 1 000. Вот насколько ошеломляющая разница.



Более того, они выпустили его с открытым исходным кодом, так что у вас даже есть возможность вообще не использовать их API и запустить модель самостоятельно и бесплатно - чего OpenAI не предлагает.



Если вы клиент OpenAI, то вы наверняка начнете спрашивать себя: "Подождите, почему это я должен платить в 30 раз больше?" Это разительная перемена, и она бросает вызов всей экономике рынка.



Похоже, что правила игры изменились. Все благодаря китайской компании, которая только что продемонстрировала, как ограничения в области технологий со стороны США могут выйти боком. В результате китайцы пришли к более эффективным решениям, которыми теперь делятся с миром всего за 3% от цены OpenAI. Как говорится, алмазы и те создаются под давлением".



Улавливаете? Все, что США сделали, чтобы помешать развитию Китая, - экономические санкции, эмбарго на микросхемы, военные провокации, политическое вмешательство, даже арест руководителя Huawei (по-настоящему постыдный) - рассыпалось у них в глазах. Хорошо образованные, высоко мотивированные и технологически подкованные китайские работники создали модель ИИ, которая как минимум равносильна или даже превосходит лучшее, что может предложить Запад, за малую часть стоимости и к тому же с открытым исходным кодом, который позволяет пользователям вносить изменения и распространять полученное по своему усмотрению.



Итак, вопрос: какая версия ИИ больше похожа на подлинное благо для всего человечества, а какая - на еще один инструмент для превращения мира в антиутопическое полицейское государство под властью напыщенных тиранов и педантов, одержимых контролем? Вот еще рассуждения Бертрана о том, почему Китай сделал ИИ настолько дешевым:



"Это иная философия или подход к ИИ: иронично названный OpenAI не имеет общего с открытостью. По сути, это попытка установить монополию и вырыть вокруг гигантский ров при помощи графических процессоров и денег. Deepseek же явно делает ставку на будущее, в котором ИИ станет широкодоступным для всех. Со столь агрессивной ценовой политикой и открытым исходным кодом они не просто конкурируют с OpenAI, а, по сути, заявляют, что ИИ должен стать подобным электричеству или подключению к интернету - некой базовой службой, которая послужит питательной средой для дальнейших новшеств, а не премиальной услугой, доступной лишь горстке игроков. И в этом мире гораздо лучше быть первооткрывателем, который внес свой вклад, чем игроком-старожилом, который, наоборот, всячески пытался это остановить".



(Гадкий Ларри Эллисон предсказывает, что с системой тотальной слежки и полицейского государства на основе искусственного интеллекта граждане будут вести себя "как паиньки".)



Иными словами, все как всегда в этом больном и извращенном мире: кучка алчных выродков пытается овладеть новой технологией, чтобы набить потуже кошельки и придавить своим башмаком горло поверженного человечества. Подход Китая мне кажется намного лучшим, поскольку он очевидно призван осчастливить искусственным интеллектом как можно больше людей по минимально возможной цене. Вот несколько случайных комментариев о китайском ИИ DeepSeek, которые я собрал на просторах X. Это показывает, насколько новшество в этой области взволновало людей.



CaptainCrusty66

Последствия огромны. Каждый день Китай делает что-то невероятное и бесконечно далекое от извечного застоя в ЕС, где или одна говорильня без каких-либо результатов, или очередной злодейский план, состряпанный в Вашингтоне. Это просто блестяще и очень вдохновляет - и здорово улучшит их имидж.



bbooker450

Это просто целая книга рецептов успеха для любой отрасли, где господствуют западные олигополии.



MrBig2024

ИИ станет частью бытовой инфраструктуры наравне с электричеством и водопроводом. DeepSeek - серьезный шаг к этому благодаря снижению затрат и открытому исходному коду.



DrJimFan

Мы живем в эпоху, когда изначальную миссию OpenAI - по-настоящему открытые и передовые исследования, которые открывают нам всем новые возможности, - продолжает неамериканская компания.



Al

Это круто... это не просто очередная большая языковая модель с открытым исходным кодом. Это способность искусственного рассуждения на уровне o1 с возможностью запускать локально и вносить изменения... Мир уже не тот, что был вчера.



ai_for_success

Сравнение цен на o1 от OpenAI и R1 от DeepSeek: R1 значительно дешевле по всем категориям (экономия в 96–98%). Теперь вы поняли, почему крупные фирмы против открытого исходного кода. Если ИИ и принесет человечеству пользу, то как раз благодаря открытому исходному коду.



jasonhickel

Китай переворачивает общепринятую теорию развития. ВВП Китая на душу населения составляет всего 12 000 долларов. Это на 70% меньше, чем в среднем в странах с высоким уровнем дохода. И все же у них самая обширная высокоскоростная железнодорожная сеть в мире. Они разрабатывают собственные коммерческие авиалайнеры. Они мировые лидеры в области возобновляемой энергии и электромобилей. У них есть передовые медицинские технологии, смартфоны, микрочипы, аэрокосмическая техника... Продолжительность жизни в Китае выше, чем в США, а доход на 80% меньше. Нам внушали, что для такого рода развития требуются очень высокие уровни ВВП/капитала. Но за последние десять лет Китай продемонстрировал, что этого можно достичь и с гораздо более скромными уровнями производства. Как они это делают? Используют государственные средства и внедряют правильную промышленную политику, чтобы инвестиции шли на социальные цели и потребности национального развития. Это позволяет им добиваться конкретных результатов гораздо эффективнее, чем другим странам, где производственные мощности нередко тратятся на виды деятельности, которые приносят огромные прибыли капиталу или выгоду богатым, но общему развитию не способствуют. Разумеется, у Китая все еще есть пробелы в развитии, которые предстоит устранить. И мы знаем по опыту ряда других стран, что с уровнем ВВП и капитала Китая можно достичь и более высоких социальных показателей, сосредоточившись на общественной политике. Но достижения неоспоримы, и специалисты по экономическому развитию мотают на ус.



Джулиан Ассанж утверждает, что искусственный интеллект используется для массовых убийств в Газе: "В большинстве бомбардировок Газы используется целеуказание при помощи искусственного интеллекта". Оказывается, Google предоставил израильским военным инструменты ИИ в первые недели геноцида.



Увы, острота конкуренции между США и Китаем игнорирует присущие искусственному интеллекту опасности и таящуюся в нем угрозу для выживания человечества. В недавней аналитической статье корпорации РЭНД под названием "ИИ и геополитика: как ИИ может повлиять на подъем и падение государств?" авторы обрисовали поистине тревожное будущее, в котором "машины с искусственным интеллектом - равным человеческому или даже превосходящим его - и, возможно, крайне разрушительным потенциалом" могут стать угрозой нашему собственному существованию. Помните, что граница между исторической реальностью и научной фантастикой уже размыта. Есть шанс, что наше собственное творение, ИИ, станет "действующим лицом, а не просто фактором" экзистенциальных проблем нашего вида.



Вот краткий отрывок из этой пугающей статьи:



"Хотя технологии и раньше нередко влияли на геополитику, в силу своего распространения сама технология ИИ может стать геополитическим игроком. ИИ может иметь мотивы и цели, значительно отличающиеся от мотивов и целей правительств и частных компаний. Неспособность человека понять, как "думает" ИИ, вкупе с ограниченным пониманием последствий второго и третьего порядка наших команд или запросов ИИ, также вызывает серьезную тревогу. У людей достаточно проблем в отношениях друг с другом. Остается лишь догадываться, как мы будем выстраивать наши отношения с одним или несколькими представителями ИИ.



Мы вступаем в эпоху как просвещения, так и хаоса.



Безграничная природа ИИ осложняет контроль или регулирование. По мере расширения вычислительной мощности, оптимизации моделей и развития платформ с открытым исходным кодом способность создавать высокоэффективные приложения ИИ будет все больше размываться. В таком мире благонамеренные исследователи и инженеры будут использовать эту силу для славных дел, злонамеренные - для своих козней, а ИИ сможет совершать как прекрасные поступки, так и ужасные дела. В итоге мы получим не безупречную эпоху просвещения и не полную катастрофу, а нечто среднее. Человечество научится справляться и жить с этой революционной технологией, как мы уже приспосабливались в прошлом.



Подводных камней в работе ИИ много. В самом крайнем случае это угроза вымирания всего человечества вследствие катастрофы при участии ИИ, например искусно созданного вируса, который легко распространяется, не поддается обнаружению и уничтожает нашу цивилизацию. Менее страшна, но также тревожна угроза демократическому управлению, если ИИ заполучит власть над людьми.



ИИ нельзя сдержать с помощью законов, поэтому лучший подход - свести к минимуму потенциальный вред. Пожалуй, важнее всего это сделать в области биологической безопасности, но снижение вреда также подразумевает противодействие киберугрозам, укрепление демократической устойчивости и разработку вариантов противодействия чрезвычайным ситуациям c широким спектром угроз со стороны государственных и негосударственных субъектов.



Существует возможность широкого распространения передовых возможностей ИИ среди субъектов частного и государственного секторов, а также состоятельных людей. Поэтому правительства должны тесно сотрудничать с ведущими организациями частного сектора в разработке передовых инструментов прогнозирования и военного моделирования, а также стратегических планов для борьбы, как предрекают эксперты, с широким спектром неожиданных катастроф с участием ИИ". ("ИИ и геополитика: как ИИ может повлиять на подъем и падение государств?", корпорация РЭНД.)



Иными словами, человечество должно всячески поощрять своих деловых и политических лидеров проявить здравый смысл и подготовиться к неожиданным катастрофам, которые могут уничтожить наш род.



Но едва ли это достаточная защита от угроз, которые перед нами встали.



Автор: Майк Уитни (Mike Whitney). Источник - ИноСМИ

