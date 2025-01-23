Кто больше заплатит? Трамп решает куда совершить свой первый зарубежный визит в качестве президента

14:38 26.01.2025

Трамп сказал, куда может совершить свой первый зарубежный визит в качестве президента



Президент США Дональд Трамп может совершить свой первый государственный зарубежный визит в Великобританию. Об этом он рассказал журналистам BBC.



"Это может быть Саудовская Аравия, это может быть Великобритания. Традиционно это может быть Великобритания. В прошлый раз я отправился в Саудовскую Аравию, потому что они согласились закупить американскую продукцию на $450 млрд", - передает его слова ТАСС.



Американский политик также заявил, что у него хорошие отношения с британским премьером Киром Стармером. По его словам, политики проведут телефонный разговор 26 января.



Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обращение Трампа к Владимиру Путину по поводу спецоперации.