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Трудно только первые трое суток! Как правильно ограничивать детей от гаджетов?
14:51 26.01.2025

Как правильно ограничивать детей от гаджетов?

Ширин Рахманова, Asia-Plus

Специалист рассказала, как это правильно делать.

В жизни современных детей гаджеты будут присутствовать с самого детства, это надо признать. Держать от них в тайне цифровой мир бесполезно, так что, остается только регулировать их времяпрепровождение за гаджетами.

О том, как это правильно делать, "Азия-Плюс" рассказала взрослый и детский консультативный психолог, арт-терапевт и гештальт-терапевт Бону Саидова.

С какого возраста можно разрешать ребенку пользоваться гаджетами?

Ребенок младше двух лет знакомится с миром не только глазами, но и с помощью рук и даже рта, говорит специалист. Чтобы понимать размеры, формы и другие особенности окружающих предметов, малышу нужно их потрогать и попробовать на вкус. Игры в планшете/телефоне не могут заменить игру с посудой или кубиками.

Поэтому маленькому ребенку до двух лет рано знакомиться с планшетом, телефоном или компьютером. Пагубное влияние на развитие зафиксировано вплоть до трехлетнего возраста.

Чрезмерное использование гаджетов, особенно у детей дошкольного и младшего школьного возраста, может увеличить риск таких психологических проблем, как депрессии, тревожности, снижение концентрации и внимательности.

"С 4–5 лет гаджеты могут быть источником информации, - утверждает Бону, - любое устройство - это инструмент и только родители выбирают, как именно он подействует на ребенка. Есть множество развлекательных и познавательных программ, которые родители могут предоставить своим детям в небольшом количестве времени".

Что насчет телевизора?

По словам психолога, многие родители замечали, насколько быстро дети привыкают к телевизору: он им интересен, и, увидев что-то интересное в загадочном ящике лишь однажды, кроха будет требовать включить телевизор достаточно часто.

"В лучшем случае, ребенок будет смотреть познавательные мультфильмы, с полноценными диалогами и монологами, - рассказывает специалист, - в худшем – перед ним будет проноситься сплошной поток самой разнообразной информации в виде фильмов, новостей, аналитических передач и большого количества бессвязных рекламных блоков. Вся эта информация смешивается в кучу и перестает быть хоть на толику полезной".

Отучить же ребенка от телевизора и просмотра мультиков очень сложно, но, все-таки, возможно.

Не рекомендуется телевизор и детям от 1 года до 3 лет, однако, как утверждает Бону, допустимо проводить перед цветным "ящиком" не более получаса в день.

При этом, родителям важно знать, какие мультики можно смотреть детям: в них обязательно наличие положительных персонажей, диалогов и монологов, объяснения поступков и причинно-следственных связей сюжета.

Детские истерики: "Не поддавайтесь жалости"

- Сколько по времени в день ребенку можно пользоваться гаджетами?

- Не более 2 часов в день. Можно распределить по полчаса в день в определенное время.

- Как и с какого возраста надо выстраивать правила использования гаджетов? Чтобы ребенок без истерик откладывал телефон до завтра, выключал мультики, игру на компьютере и т.д.

- Если ребенок уже пользуется гаджетами, и всегда с истерикой вы забираете у него его любимый предмет, к которому он привык - с этим немного будет трудней, но избавиться от истерик возможно.

Надо переходить с ребенком на "деловые переговоры". То есть, перед тем, как дать гаджет ребенку, вы заранее договариваетесь, что он посмотрит мультфильм 30 минут и показываете часы.

Когда стрелочка дойдет до определенный цифры, он должен отложить гаджет. И надо предупреждать о том, что времени остается меньше. Например, "осталось 20 минут, осталось 10 минут и т.д.".

- Если истерика все же случилась, когда у ребенка забрали телефон, что делать?

- Первое, что нужно сделать, чтобы успокоить малыша, это выбрать правильную тактику. Ведь важно не только остановить плач, но и предотвратить негативные последствия в развитии детской психики.

Во время крика и слез ребенок находится в совершенно беззащитном состоянии, и то, как поведут себя родители, закладывается глубоко в подсознании. Впоследствии это может очень отрицательно отразиться на его дальнейшем поведении.

Во-первых, поставьте себя на место ребенка - так вам будет проще понять своего малыша. Ни в коем случае нельзя злиться. В мирной, спокойной обстановке гораздо легче адекватно оценить сложившуюся ситуацию и принять правильное решение, но, когда дети "истерят", порой и родители начинают "закипать".

Поэтому для начала необходимо успокоиться, посмотреть трезво на ситуацию и отнестись с лаской и пониманием к своему чаду.

Во-вторых, не поддавайтесь жалости. Помните: уступив всего лишь раз, вы обречены пережить новую истерику. Спокойно и твердо, но не грубо, дайте малышу понять, что вы не отступите от своего слова.

В-третьих, будьте последовательны, и пусть вашим постоянным спутником станет терпение. Маловероятно, что с истериками можно покончить в два приема.

Скорее всего, малыш уже понял, как вами можно манипулировать. Но если вы будете последовательны, адекватная реакция на капризы и истерики постепенно сведет их на "нет".

Ведь малыши инстинктивно улавливают даже самые незначительные перемены в поступках своих родителей.

Детям нужно дать понять, что если что-то непозволительно сегодня, то это непозволительно вообще.

В-четвертых, как дополнительный способ: как только вы заметили, что у малыша начинается истерика, попробуйте взять его на руки и с любовью прижмите к себе, не позволяя ему пинаться, и кидать вещи. Спокойно и уверенно держите, пока он угомонится. Скорее всего, через несколько минут ребенок поймет, что истерика это неудачный способ добиться своего и успокоится.

Не стоит забывать, что все дети разные, даже если они растут в одной семье.

- Если родители слишком поздно спохватились, и у ребенка уже развилась зависимость от гаджетов, как тогда быть?

- Если родитель уже признал наличие у ребенка экранной зависимости и твердо решил устранить данную проблему, придется быть готовым пережить "ломку" своего чада при переходе к здоровому режиму дня.

Истерическое сопротивление ребенка продолжается обычно около 3 суток. Если ситуация не улучшается, то лучше обратиться к психологу.

Источник - Азия-Плюс
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