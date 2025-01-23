Маск продолжает троллить европейцев. Английский канал будет Вашингтонским по имени первого президента США

15:10 26.01.2025

"Вот умеют издеваться над союзниками": Маск переименовал Ла-Манш в канал Вашингтона



Американский предприниматель Илон Маск предложил переименовать европейский пролив Ла-Манш в канал имени первого президента США Джорджа Вашингтона.







Сегодня, 26 января, Илон Маск опубликовал в своем микроблоге карту с проливом Ла-Манш, соединяющим Францию и Великобританию. Вместо привычного названия пролива у Маска значилось:



"The George Washington Channel" (с англ. - "Канал Джорджа Вашингтона").



Маск сделал приписку:

"Новое название для вод, разделяющих Англию и Францию".



EADaily дополняет, что пролив называется Ла-Маншом только на французском языке (от manche - "рукав"). В англоязычной среде этот водоем именуется Английским каналом (the English Channel).



