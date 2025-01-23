|Маск продолжает троллить европейцев. Английский канал будет Вашингтонским по имени первого президента США
15:10 26.01.2025
"Вот умеют издеваться над союзниками": Маск переименовал Ла-Манш в канал Вашингтона
Американский предприниматель Илон Маск предложил переименовать европейский пролив Ла-Манш в канал имени первого президента США Джорджа Вашингтона.
Сегодня, 26 января, Илон Маск опубликовал в своем микроблоге карту с проливом Ла-Манш, соединяющим Францию и Великобританию. Вместо привычного названия пролива у Маска значилось:
"The George Washington Channel" (с англ. - "Канал Джорджа Вашингтона").
Маск сделал приписку:
"Новое название для вод, разделяющих Англию и Францию".
EADaily дополняет, что пролив называется Ла-Маншом только на французском языке (от manche - "рукав"). В англоязычной среде этот водоем именуется Английским каналом (the English Channel).
Телеграм-канал "Голос Мордора" иронизирует:
"Вот умеют они издеваться над своими „союзниками"".
Напомним, президент Дональд Трамп уже предпринял ряд решений о переименовании географических объектов. Уже издан указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. Также президент распорядился вернуть старое название расположенной на Аляске горе Денали - отныне она будет вновь называться Мак-Кинли в честь 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли.