Казахстанец Ерсин Балтагул (Кимбодзан Хируки) одержал 12-ю победу на Кубке Императора Японии

15:38 26.01.2025

Казахстанский сумоист одержал 12-ю победу на турнире в Японии



Казахстанский борец Ерсин Балтагул одержал 12-ю победу на Кубке Императора по сумо в Японии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на японский портал Tachiai.org.



Казахстанец, который в Японии носит имя Кимбодзан Хируки, в своем 14-м поединке выиграл у Кирисима Тэцуо.



