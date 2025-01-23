|Казахстанец Ерсин Балтагул (Кимбодзан Хируки) одержал 12-ю победу на Кубке Императора Японии
15:38 26.01.2025
Казахстанский сумоист одержал 12-ю победу на турнире в Японии
Казахстанский борец Ерсин Балтагул одержал 12-ю победу на Кубке Императора по сумо в Японии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на японский портал Tachiai.org.
Казахстанец, который в Японии носит имя Кимбодзан Хируки, в своем 14-м поединке выиграл у Кирисима Тэцуо.
"Этот бой был захватывающим. Киришима пытался нейтрализовать стиль Кимбодзана, который обычно полагается на толкания и удары, и пробился внутрь, захватив его. Кимбодзан не потерял равновесия и ответил сопернику мощным правым броском. В итоге Кимбодзан победил и остался лидером турнира, забрав очередную победу", - говорится в публикации на портале.
Таким образом, Кирисима выбыл из борьбы за титул после поражения от казахстанского борца. Отмечается, что теперь в борьбе за победу остались только Кимбодзан, который лидирует, и два других соперника - Хосерю Томокацу и Охо Коносукэ.
Турнир завершится 26 января. Если Кимбодзан победит одного из своих соперников, то кубок чемпионата будет у него.
Ерсин Балтагул является первым казахстанским борцом, добившимся такого успеха в профессиональном сумо.
Аружан Дарибай
Корреспондент