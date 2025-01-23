|Президенты Узбекистана и Кыргызстана встретились на горнолыжном курорте "Амирсой" в Ташкентской области
15:46 26.01.2025
Президенты Узбекистана и Кыргызстана встретились в Амирсое
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетил горнолыжный курорт "Амирсой". Встречу с ним там провел президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Они обсудили сотрудничество и договорились вместе продвигать проекты курортно-рекреационных центров. Садыр Жапаров заявил, что поражен уровнем курорта.
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров посетил с визитом Узбекистан, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.
25 января Шавкат Мирзиеев провел с ним неформальную встречу в курортном комплексе "Амирсой" в Ташкентской области.
Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также международной политики и регионального взаимодействия, говорится в сообщении.
"Президент Кыргызстана высоко оценил созданные условия и современную инфраструктуру туристического горнолыжного комплекса, соответствующего высоким мировым стандартам", - отмечается в сообщении.
Достигнута договоренность о продвижении совместных проектов, направленных на создание курортно-рекреационных центров с учетом уникального геоландшафта и природного разнообразия в Узбекистане и Кыргызстане.
"Все на высшем уровне"
Садыр Жапаров в Facebook поделился впечатлениями от курорта Амирсой и фотографиями, снятыми в том числе с подъемников.
"94% территории нашего государства занимают горы. В каждой из наших семи областей могли бы быть такие горнолыжные курорты. Но у нас их практически нет. Почему? Потому что с момента обретения независимости, от простых людей до президентов, мы занимались исключительно политикой. У нас каждый день были митинги, каждый день - тои. На экономику, туризм и другие важные сферы не обращали внимания", - отметил президент Кыргызстана.
"Посмотрев на горнолыжную базу „Амирсой", я был поражен. Мой коллега Шавкат Мирзиеев с нуля построил эту базу высокого уровня. Нет слов. Молодец. Сколько людей обеспечены работой! Миллионы туристов приезжают сюда отдыхать. Уровень сервиса не уступает европейскому. Все на высшем уровне", - написал Садыр Жапаров.