Президенты Узбекистана и Кыргызстана встретились на горнолыжном курорте "Амирсой" в Ташкентской области

15:46 26.01.2025

Президенты Узбекистана и Кыргызстана встретились в Амирсое



Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетил горнолыжный курорт "Амирсой". Встречу с ним там провел президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Они обсудили сотрудничество и договорились вместе продвигать проекты курортно-рекреационных центров. Садыр Жапаров заявил, что поражен уровнем курорта.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров посетил с визитом Узбекистан, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.



