Александр Лукашенко: США еще поставят Европу "в позу" (интервью)

17:54 26.01.2025 БЕЛТА

Белоруссия



Александр Лукашенко провел пресс-конференцию для отечественных и зарубежных СМИ

Лукашенко: Белоруссия должна быть за столом переговоров по Украине



В день президентских выборов в Белоруссии Александр Лукашенко провел пресс-конференцию, пишет "Белта". Он раскритиковал западных журналистов за пресмыкательство перед Вашингтоном. На развязку украинского конфликта президент рассчитывает в этом году.







Заявления ЕС о выборах в Беларуси - это пресмыкание перед США



"Это пресмыкание перед "старшими братьями" в Вашингтоне. Если вы уже действительно так принципиально относитесь к выборам, так вы им что-нибудь скажите про американские выборы - страшно. А тут можно: знают же, что ничего не будет. Ну, высказались - даже в Америке смех это вызвало у отдельных специалистов, - отметил Александр Лукашенко. - Как можно оценить что-то, которое еще не состоялось? То есть ребята, как всегда, видимо, поторопились и наляпали, что потом придется от этого отмываться. Давайте это воспринимать как данность: заявили и заявили".



Лукашенко "фиолетово", признают ли на Западе выборы в Белоруссии



"Признаете вы там в Евросоюзе, не признаете эти выборы - это дело вкуса. Поверьте, клянусь, мне это абсолютно фиолетово, признаете вы наши выборы или нет. Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы и спокойно они завершились, как и начались. Вот это главное. А там ваше дело. Признаете - мы отреагируем, поблагодарим. Не признаете - ну так вы уже не признали. Вот если завтра США сделают заявление или промолчат хотя бы по поводу наших выборов, слушайте, что вы будете делать?" - сказал Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си.



Лукашенко заявил о готовности вести диалог с Евросоюзом



"Мы никогда не отказывались от отношений с Западом. Мы готовы были всегда. Но вы не хотите этого. Так что нам, кланяться перед вами или ползать на коленях? Мы с Евросоюзом готовы вести диалог, даже с теми, кто проводил против нас агрессивную политику", - сказал Александр Лукашенко.



Лукашенко о переговорах с оппозицией: я готов вести диалог с теми, от кого что-то зависит



"Вы знаете, оппозиция - это те, кто находится в стране. А диалог я готов вести с теми, от кого что-то зависит", - подчеркнул Александр Лукашенко, отвечая на вопрос немецких журналистов, готов ли он вести диалог с оппозицией, которая уехала за рубеж. С подобной "оппозицией", сказал президент, не о чем говорить.



Лукашенко предложил выработать критерии по оценке демократичности, одинаковые для всех



"Вы определитесь, что вы имеете в виду под демократией. Может, есть какие-то критерии демократичности? Давайте определимся и по этим критериям будем оценивать и Америку, и Великобританию, и Брюссель, и Минск. А так вы нам одни критерии подсовываете и оцениваете нас, а им - другие. Это неправильно", - сказал белорусский лидер.



Протесты в Словакии и Сербии скоординированы из-за рубежа



"Все действия абсолютно скоординированы, и все управляется из Соединенных Штатов Америки. И в своем большинстве финансируется из фондов Соединенных Штатов Америки. Поэтому кто платит деньги, тот музыку и заказывает", - обратил внимание глава государства.



Будущая многополярность зависит от Китая



"Нам нужна многополярность. Однополярный мир не обеспечит процветания всех народов, - убежден Александр Лукашенко. - От сотрудничества Китая и США сегодня много зависит. И будущая многополярность зависит от Китайской Народной Республики".



США еще поставят Европу "в позу"



"Они вас еще в такую позу поставят, что вы долгие десятилетия или столетия не встанете. Они разрушили вашу экономику, и что? Они пытаются разрушить нашу экономику - России и Белоруссии. Мы сопротивляемся, мы работаем. Мы не поползли по дну океана в Вашингтон, мы работаем. А вы?" - сказал Александр Лукашенко.



Власти Литвы уничтожили свою страну



"Нет Литвы. Они ее уничтожили. Прекрасную страну. Трудолюбивейший народ, терпеливый. В советские времена они достигли таких высот! Мы мечтали жить так, как живут прибалтийские республики, - отметил Александр Лукашенко. - Ей пальцем покажет Европейский союз - будет делать".



"Ты врешь". Лукашенко опроверг заявление Зеленского о предложении нанести удар по Мозырскому НПЗ



"Для меня абсолютно было неприемлемо нанести удар по НПЗ. Ну зачем ты это говоришь? Ты плохой шоумен, ты даже не Трамп. Ты врешь", - подчеркнул белорусский лидер.



Александр Лукашенко пояснил, что это ему было бы не в плюс: "Я должен был бы ответить. И что, я втягивался бы в конфликт". В то же время, подчеркнул белорусский лидер, он делал все, чтобы конфликта не было.



Лукашенко рассчитывает на развязку и "свет в конце тоннеля" на Украине в этом году



"В этом году развязка какая-то будет. Я не говорю, что закончится конфликт и прочее. Конфликтовать, наверное, еще долго будут. Но развязка будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году", - сказал глава государства.



Лукашенко прокомментировал жест Маска на инаугурации Трампа



"Чем бы они это ни обосновывали, когда он там зигует открыто, - это обнаглели американцы уже и этот Маск", - сказал глава государства. Он подчеркнул, что Маску наверняка хорошо известно, что этот жест ассоциируется с нацистским. "Почему евреи это спокойно проглотили? Под этим зигованием холокост был осуществлен. Ни один еврей Маска не осудил и Трампу не сказал, чего вы делаете там", - обратил внимание белорусский лидер.



"Что ты выходишь на экран и на миллионы людей зигуешь? Кому ты добро приносишь? Ведь мы с американцами против этого воевали. Это уже очумели и одурели", - сказал Александр Лукашенко.



"Спокойно работаем". У Лукашенко нет особых ожиданий по изменению ситуации в регионе после прихода в США Трампа



"Дональд классный артист, актер. Он шоумен, бизнесмен и прочее. Очень классный. Он умеет это делать. У него характер такой, что он не стесняется это делать, - отметил глава государства. - Как опытный политик должен сказать, что я не совсем понимаю и не знаю, что изменится у нас в нашем регионе после прихода к власти Трампа".



Александр Лукашенко уверен, что нужно меньше обращать внимания на разного рода заявления в США, которые в первую очередь рассчитаны лишь на резонанс в СМИ. В этом плане президент посоветовал брать пример с Китая, для которого это в повестке 25-й вопрос.



Спокойно к этим разного рода заявлениям относятся и в Турции, в частности президент Эрдоган. "Мы по-турецки к этому относимся, спокойно. Мы не ждем от Америки каких-то "подарочков", но мы хотим с ними сотрудничать", - сказал Президент.



"Ничего личного". Лукашенко объяснил, почему Белоруссия должна быть за столом переговоров по Украине



"Часто крутят-вертят этот вопрос, как будто Лукашенко с ума сойдет, если не будет за столом переговоров. Дело не в Лукашенко, здесь нет личных амбиций, - подчеркнул Президент. - Здесь два вопроса: наши интересы и безопасность в регионе. Я исходил из этого".



"Успокойте его, он уничтожит страну". Лукашенко предостерегает Армению от заигрывания с Евросоюзом



"Они начали заигрывать с ЕС. Опаснейшая игра. Успокойте его там. Он уничтожит Армению. Он еще и Россию настраивает против себя. Он в окружении, небольшая территория. Население не гигантское. И он окружил себя врагами. Вот, Евросоюз начнет ему там чем-то помогать… Он уничтожит страну. Поэтому его надо утихомирить. Нельзя допустить войны на Кавказе", - заявил глава государства.



Белорусы уже давно определили свою судьбу



"Если пять лет назад мы видели, что у нас очумелых было определенное количество, сегодня Белоруссия уже другая: прививку получила. Мы не судьбу свою определяем сегодня, мы ее уже определили", - подчеркнул Александр Лукашенко.



Лукашенко рассказал, кто может быть будущим президентом Белоруссии



"Будем потихонечку готовить новое поколение. Будущие президенты - это нынешние губернаторы, нынешние министры, высшие должностные лица", - отметил Александр Лукашенко.



Лукашенко пояснил, почему этот год будет непростым для Белоруссии



"Я исхожу из нынешней ситуации. Конфликт закончится - дай бог, будет немножко лучше. Вы же понимаете, что конфликт на этом регионе сказывается серьезно. Я уже не говорю о России, которая тратит приличные деньги на конфликт. Россия - наш союзник, наш основной рынок, куда мы поставляем продукцию, и наш основной поставщик. То есть мы увязаны очень тесно. Естественно, мы зависимы друг от друга, особенно мы от России", - отметил Александр Лукашенко.



"Ядерный зонтик" Белоруссии нужен для того, чтобы этого "дождя" не было



Президент пояснил, что ядерное оружие прежде всего служит для сдерживания. Не для того, чтобы не промокнуть под ядерным "дождем", но чтобы этого "дождя" вообще не было, образно выразился глава государства.



"Что касается безопасности, это важнейший вопрос наших отношений с президентом Путиным и с Россией", - подчеркнул белорусский лидер.



Лукашенко считает возможным "алогичный" шаг Трампа в вопросе мира на Украине



Глава государства считает, что нынешний президент США способен на то, чтобы поступить "алогично" по сравнению с традиционной политикой США. "Мы на это надеемся", - сказал Александр Лукашенко.



В связи с этим глава государства считает, что достижение мира возможно. "Но у меня 50/50. Думаю, американцы будут делать так, чтобы нам и России было не очень хорошо", - добавил он.



Лукашенко рассказал, куда совершит первый официальный визит в случае победы на выборах



"Мы с Владимиром Владимировичем недавно обсуждали эту тему: "Слушай, будет странным, если я поеду куда-нибудь, если не в Москву". - "Александр Григорьевич, мы всегда вас ждем". Вот такой был разговор. Естественно, это будет не просто странно, это будет непонятно для многих. Поэтому я планирую, что мы встретимся с президентом России в Москве и, как положено официальным визитам, проведем соответствующие контакты и переговоры", - отметил Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналистов.



Лукашенко рассказал о своем видении компромисса для мира на Украине



"Компромисс может быть такой. Владимир Владимирович недавно сказал: уходите за пределы границ областей - Донбасс, Луганская область, потом Херсон, Запорожская область. Туда - до границ. Все - останавливаемся. Но, наверное, не совсем… Тоже отходить (украинская сторона) на границы не будет. Ну тогда что? Ну тогда вы не требуйте, чтобы мы вам вернули территории и Азовское море, которые когда-то были украинскими. Вот компромисс, чтобы остановиться на линии соприкосновения. Возможный. Это мое такое мнение. Но Володе Зеленскому и Владимиру Путину виднее. Они там непосредственно погружены в это. Но компромисс придется найти. С расчетом на то, что придет время, народы определятся, где им жить и какую валюту использовать. Народы! Только не надо им мешать. Но, опять же, это решается за столом переговоров", - сказал Президент.



Лукашенко спросили о будущем Молдавии. Президент посоветовал: договариваться и не ломать то, что есть



Александр Лукашенко отметил, что очень тепло относится к Молдавии, неоднократно бывал в этой стране в советские времена и позже, после чего остались хорошие впечатления. Он убежден, что в Молдавии есть все для процветания. Но для этого сейчас надо мобилизоваться, находить пути объединения страны, сохраняя ее суверенитет, и ни в коем случае не ломать ту систему, которая уже выстроена.



Великая Победа - достояние не только тех поколений, но и нынешних



"Эту Победу (в Великой Отечественной войне) мы считаем достоянием не только тех поколений, но и нынешних. Мы будем отмечать эту Победу", - сказал Александр Лукашенко.



Белоруссия успешно заменяет сотрудничество с Западом на Восток



"Мы тихо, спокойно будем сотрудничать. Мы договорились с китайцами, что не будем слишком детализировать наше сотрудничество. Но то, что мы когда-то планировали и начинали делать с западными компаниями, мы успешно закончили, и работаем с китайцами. В Китае для развития нашей экономики есть все. То есть мы успешно Запад заменяем на Восток за счет России и Китайской Народной Республики в основном. Есть и другие страны", - сказал Александр Лукашенко.



Лукашенко уверен, что белорусские миротворцы были бы лучшим вариантом на Украине



"Белорусы только могут обеспечить между средним и старшим братом нормальные взаимоотношения", - уверен белорусский лидер. Однако он считает, что не только украинцы, но и Запад с этим не согласится. "Им надо пропихнуть своих. Если будет принято решение о введении миротворческого контингента, это будет очень серьезный спор. Кто послабее окажется, тот и согласится на эти варианты", - сказал Александр Лукашенко. Вместе с тем он подчеркнул, что не рвется туда и на сегодняшний день не собирается посылать миротворцев.



Что касается белорусско-украинской границы, то Александр Лукашенко готов к любому развитию событий: "Они могут присылать со своей стороны, кого они хотят. Мне все равно, кого они поставят по ту сторону границы. Это их дело".



Польша проводит против Белоруссии самую агрессивную и плохую политику



"Польша проводит против Беларуси самую агрессивную и плохую политику. Я ничего не придумываю. Мы ваши соседи, мы много лет жили в одном государстве. Плохо, хорошо… Вы сегодня претендуете на западную Беларусь до Минска, о западной Украине уже начали говорить. Вы же понимаете, что вы у нас даже метра территории не получите. Это наша территория. У нас живут поляки, но это мои поляки. Поэтому у вас какие-то посылы дикие идут, когда вы пытаетесь обосновать ту или иную позицию в вашей политике", - сказал глава государства. "Мы хотим с вами жить, нормально жить. Мы для вас всегда были друзьями и хотим жить в дружбе", - подчеркнул белорусский лидер. Источник - ИноСМИ

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