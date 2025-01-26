Почему Трамп обвиняет Китай в захвате Панамского канала

19:25 26.01.2025

26.01.2025



Каждое пятое судно, проходящее через Панамский канал, перевозит китайские грузы. Действительно ли Пекин контролирует важнейшую морскую артерию мира, как утверждает экс-президент США?



Китай - второй по величине пользователем Панамского канала по объему грузоперевозок Во время инаугурационной речи президент Дональд Трамп вновь подтвердил, что Китай якобы де-факто управляет Панамским каналом.



"Китай управляет Панамским каналом, а мы не отдавали его Китаю. Мы отдали его Панаме, и мы его вернем", - сказал он.



Панамский канал протяженностью 51 милю (82 км) пересекает Центральноамериканское государство и является основным связующим звеном между Атлантическим и Тихим океанами. Ежегодно его используют до 14 000 судов, сокращая путь, который ранее шел в вокруг оконечности Южной Америки.



