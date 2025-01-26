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Почему Трамп обвиняет Китай в захвате Панамского канала
19:25 26.01.2025

26.01.2025

Каждое пятое судно, проходящее через Панамский канал, перевозит китайские грузы. Действительно ли Пекин контролирует важнейшую морскую артерию мира, как утверждает экс-президент США?

Китай - второй по величине пользователем Панамского канала по объему грузоперевозок Во время инаугурационной речи президент Дональд Трамп вновь подтвердил, что Китай якобы де-факто управляет Панамским каналом.

"Китай управляет Панамским каналом, а мы не отдавали его Китаю. Мы отдали его Панаме, и мы его вернем", - сказал он.

Панамский канал протяженностью 51 милю (82 км) пересекает Центральноамериканское государство и является основным связующим звеном между Атлантическим и Тихим океанами. Ежегодно его используют до 14 000 судов, сокращая путь, который ранее шел в вокруг оконечности Южной Америки.



Что Трамп сказал о канале

Трамп обращал внимание на Панаму и ее канал и до инаугурации. В Рождество Трамп опубликовал в социальных сетях информацию о том, что "замечательные солдаты Китая" "с любовью, но незаконно управляют Панамским каналом" - утверждение, которое было быстро опровергнуто официальными лицами в Панаме и Пекине.

В то время президент Панамы Хосе Рауль Мулино назвал это утверждение "бессмыслицей", подчеркнув, что "абсолютно никакого китайского вмешательства" в канал нет. Трамп также угрожал силой вернуть канал, ссылаясь на "непомерные" сборы, якобы взимаемые за проход американских судов - еще одно утверждение, отвергнутое панамскими властями.

После инаугурационной речи Трампа президент Мулино вновь подчеркнул, что ни одна страна в мире не вмешивается в управление Панамским каналом.

Стратегический водный путь, через который проходит около 5% мирового объема морской торговли, управляется Администрацией Панамского канала, агентством правительства Панамы, а не китайскими военными. Однако неподтвержденное заявление Трампа отражает озабоченность некоторых американских чиновников по поводу значительных инвестиций Китая в канал и окружающую его инфраструктуру.

Какова история Панамского канала

Исторически США играли ключевую роль в строительстве и управлении проходом, соединяющим Атлантический и Тихий океаны. После неудачной попытки французов построить его, США получили права на реализацию проекта. Строительство канала было завершено в 1914 году. Он оставался под контролем США до 1977 года, тогда президент Джимми Картер подписал договор о постепенной передаче его Панаме, что Трамп назвал "глупым поступком".

С 1999 года Администрация Панамского канала полностью контролирует этот водный путь. Договоры, подписанные США и Панамой, предусматривали, что канал должен оставаться постоянно нейтральным, но США сохраняют право защищать любую угрозу нейтралитету канала с использованием военной силы в рамках этого соглашения.

Какова роль Китая в операциях канала

Нет публичных доказательств того, что китайское правительство контролирует канал. Однако китайские компании там обосновались достаточно прочно. С октября 2023 года по сентябрь 2024 года на долю Китая пришлось 21.4% объема грузов, проходящих через Панамский канал, что делает его вторым по величине пользователем после США. В последние годы Китай также активно инвестировал в порты и терминалы вблизи канала.

Интересы Китая в Панамском канале

Два из пяти портов, прилегающих к каналу - Бальбоа и Кристобаль, расположенные на тихоокеанской и атлантической сторонах соответственно, управляются дочерней компанией Hutchison Port Holdings с 1997 года. Компания является дочерней структурой публично торгуемой CK Hutchison Holdings, гонконгского конгломерата, основанного гонконгским бизнесменом Ли Ка-шингом. Она имеет портовые операции в 24 странах, включая Великобританию.

Это не государственная компания, но, по словам Райана Берга, директора программы Америк в Центре стратегических и международных исследований, Вашингтон опасается, что Пекин может оказывать на нее давление. Через эти порты проходит множество потенциально полезной стратегической информации о судах, использующих этот водный путь.

"Между США и Китаем растет геополитическая напряженность экономического характера между США и Китаем", - говорит г-н Берг. "Такая информация о грузах была бы очень полезна в случае проблем с цепочками поставок".

CK Hutchison не ответила на запрос BBC о комментариях. По словам Эндрю Томаса, профессора Университета Акрона, написавшего книгу о канале, заявки на управление этими портами практически не встретили конкуренции. "США в то время действительно не заботились об этих портах, и Hutchison не встретила никаких возражений", - говорит он.

Китайские компании, как частные, так и государственные, также укрепили свое присутствие в Панаме благодаря многомиллиардным инвестициям, включая круизный терминал и мост, который будет построен через канал. Этот "бум китайской активности", как описывает его Томас, мог навести Трампа на мысль, что канал "принадлежит" Китаю, но управление этими портами не равносильно владению, подчеркивает он. Пекин неоднократно заявлял, что связи Китая с Латинской Америкой характеризуются "равенством, взаимной выгодой, инновациями, открытостью и выгодами для народа".

Каковы более широкие интересы Китая в Панаме

Президент Китая Си Цзиньпин совершил государственный визит в Панаму в 2018 году. Стратегическое расположение Панамы означает, что Китай годами стремился увеличить свое влияние в стране и расширить свое присутствие на континенте, который традиционно считался "задним двором" США.

В 2017 году Панама разорвала дипломатические отношения с Тайванем и установила официальные отношения с Китаем - огромная победа для китайской дипломатии. Через несколько месяцев Панама стала первой латиноамериканской страной, присоединившейся к знаковой китайской инициативе "Пояс и путь" - глобальной инфраструктурной и инвестиционной инициативе стоимостью в триллион долларов. Доминиканская Республика, Сальвадор, Никарагуа и Гондурас последовали их примеру и также разорвали связи с Тайбэем в пользу Пекина.

Китай медленно расширял свою мягкую силу, открыв свой первый Институт Конфуция в стране и предоставив грант на строительство железной дороги. Китайские компании также спонсировали "медиа-тренинги" для панамских журналистов.

Подготовлено Profinance.ru по материалам BBC

Источник - Profinance.ru
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