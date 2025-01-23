|Сигма-бой "передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир". Европарламент бьется в истерике
20:55 26.01.2025
Журналист, блогер Леся Рябцева @lesyaryabtseva
Западные политики озаботились воздействием российской поп-культуры на мирового потребителя. Представляющая немецкую социально-либеральную партию Volt депутат Европарламента Нела Риль считает, что нужно запретить песню "Сигма-бой", которую исполняют две российские школьницы. Девочкам по 11 лет, но песня в их исполнении набрала популярность и даже попала в топ-10 чарта Billboard в категории Hot Dance / Pop Songs.
Легкая музыка, незамысловатый текст, ритмичный бит… Нет! По мнению немецкой депутатши, все гораздо сложнее. Эта песня не что иное, как угроза западной (в том числе и украинской, конечно же) молодежи со стороны России! Госпожа Риль утверждает, что "Сигма-бой" "передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир".
Песня "Сигма Бой" вышла в октябре 2024 года. Ее исполняют певицы Бэтси (настоящее имя - Светлана Чертищева, 11 лет) и Мария Янковская (12 лет). Композиция стала вирусной вскоре после релиза, она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на "Сигма Бой" сделано уже более 141 тыс. роликов. В середине января композиция попала на седьмую строчку нового чарта "Hot Dance/ Pop Songs" от Billboard.
Слушать - https://rmlink.me/Sigma-Boy