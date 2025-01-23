Сигма-бой "передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир". Европарламент бьется в истерике

20:55 26.01.2025

Журналист, блогер Леся Рябцева @lesyaryabtseva



Западные политики озаботились воздействием российской поп-культуры на мирового потребителя. Представляющая немецкую социально-либеральную партию Volt депутат Европарламента Нела Риль считает, что нужно запретить песню "Сигма-бой", которую исполняют две российские школьницы. Девочкам по 11 лет, но песня в их исполнении набрала популярность и даже попала в топ-10 чарта Billboard в категории Hot Dance / Pop Songs.



Легкая музыка, незамысловатый текст, ритмичный бит… Нет! По мнению немецкой депутатши, все гораздо сложнее. Эта песня не что иное, как угроза западной (в том числе и украинской, конечно же) молодежи со стороны России! Госпожа Риль утверждает, что "Сигма-бой" "передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир".



