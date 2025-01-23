Русская армия завершила освобождение Великой Новоселки – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

00:50 27.01.2025 Виктор Зотов



СВО



Главным событием уходящей недели стало освобождение русскими бойцами Великой Новоселки. После взятия населенного пункта в клещи русская армия зашла в центральную его часть. Остатки сил противника частично блокированы, но могут еще попытаться сбежать по единственному оставшемуся пути. В район плацдарма ВС РФ к северу от Купянска командование ВСУ наконец решило перебросить подкрепление, но его боеспособность вызывает сильные сомнения. Русская армия выбила противника из Котлино, теперь на очереди Удачное. После вступления в должность Трамп призвал Россию завершить СВО. Русская ПВО успешно отразила очередной массированный пятничный налет украинских БПЛА, сбито более 100 дронов. В Курской области обнаружены доказательства преступлений ВСУ против мирных жителей.



Южно-Донбасское направление







Нынешняя неделя стала решающей для сил неприятеля в Великой Новоселке. В результате освобождения Времевки русская армия смогла подойти к населенному пункту с юго-запада. Параллельно с этим наши бойцы зашли с севера от Нового Комара. В результате ВСУ оказались заперты в ловушке с единственным выходом по коридору на северо-запад. Однако необходимость форсировать реку Мокрые Ялы лишила их возможности вывести из данного района технику в связи с отсутствием переправ или понтонов. Последовавший прорыв ВС РФ непосредственно в саму Великую Новоселку вылился в полное окружение подразделений противника, находившихся в южной части населенного пункта. Отрезанными оказались вражеские группировки, располагавшиеся южнее реки Шайтанка.



В завершение семидневки Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Великой Новоселки. Стоит отметить, что изначально российское командование предлагало украинским военнослужащим сдаться в плен. Однако массового сложения оружия не наблюдалось, часть оппонентов предпринимала отчаянные попытки вырваться из окружения, другие пробовали оказывать сопротивление. Причиной этому мог служить вброс видеозаписи с якобы расстрелом украинских пленных. Редакция Readovka изучила данные кадры и подготовила подробный разбор с указанием на очевидные несостыковки в этом фейке. Момент, выбранный для публикации вброса, демонстрирует отчаянное нежелание Киева допустить массовую сдачу украинских военнослужащих в плен. Для Банковой более приемлемо отправить на убой собственные войска, нежели допустить капитуляцию на фоне обрубания финансирования со стороны США.



Купянское направление



За прошедшие 7 дней существенных изменений по расширению плацдарма ВС РФ в районе Двуречной не произошло, однако ситуация на данном направлении получила несколько иное интересное развитие. Спустя достаточно продолжительный отрезок времени, после форсирования русской армией Оскола на данном участке, которое в дальнейшем и привело к возникновению нового плацдарма (и не одного), украинское командование решило заняться переброской сил для оказания сопротивления дальнейшему наступлению нашей армии. Для этих целей в район пгт Двуречная и села Западное из-под Волчанска были направлены подразделения 143-й мотопехотной бригады ВСУ, из Сумской области прибыли соединения из состава 117-й бригады ТрО, а 116-я ОМБр из северных предместий Купянска выделила механизированные подразделения. Кроме того, в этот же район переброшены соединения 10-й горно-штурмовой бригады и военные инженеры для срочного проведения работ по возведению полевых фортификаций.



Однако в данной ситуации примечателен не сам факт того, что противник организовал ротацию сил и пытается что-то сделать, дабы избежать обвала фронта на Купянском направлении. Интерес представляет выбор тех, на чьи плечи штаб ВСУ решил возложить сию ношу, так как информация о том, какие именно подразделения перебросили, раскрывает более полную картину сложившейся ситуации. В первую очередь примечательно появление в этой истории 143-й мотопехотной бригады, которая носит заслуженное звание самой пьющей части украинской армии. Этот почетный титул прикрепился к ним в конце прошедшего года, когда в сети засветилась видеозапись с офицером 468-го батальона, который отчитывал продавщицу за продажу алкоголя военнослужащим 143-й бригады. Причем претензия была не в самом факте продажи, а в том, что отпускалось по 3 бутылки в одни руки вместо 1. Результатом таких закупок стали пьяные перестрелки, самоубийства и иные происшествия с непосредственным участием представителей данной бригады. А осенью 2024 года военнослужащие подразделения грозились бросить занимаемые позиции после того, как их противотанковое вооружение и боеприпасы передали группировке ВСУ в Курской области.



Если говорить о 117-й бригаде ТрО и 116-й ОБМр ВСУ, то у них общая судьба – в обоих случаях понесены серьезные потери в боях, вследствие чего подразделения убирали с линии соприкосновения для пополнения и восстановления. Таким образом вырисовывается следующая картина: вместо оперативного прикрытия командование противника пытается с критическим запозданием заткнуть дырку в обороне за счет недоукомплектованных частей и запойных штрафников. Боеспособность данного "резерва", с учетом всех факторов, выглядит весьма сомнительно, а попытка усиления пьющими ВСУшниками может вообще сыграть только на понижение оного. Как следствие, украинское командование по факту банально пытается создать лишь видимость тактического маневрирования, прикрываясь переброской аж сразу нескольких подразделений. Однако если копнуть глубже, то получим совсем иную картину, а если как следует надавить, что наша армия отлично умеет делать, то увидим в исполнении данного подкрепления ВСУ очередное отступление.



Покровское направление



Основные события уходящей недели на данном направлении развивались к западу от городов-спутников Покровска и Мирнограда, где русская армия продолжает наступление. Попытки противника навязать встречные бои не принесли ему успеха, что в конечном счете обернулось утратой оппонентом контроля над Котлино. Кроме того, передовым подразделениям ВС РФ удалось занять восточную часть села Удачное, а также выйти на его центр с юга.



Складывающаяся ситуация свидетельствует о том, что в ближайшей перспективе ВСУ придется смещаться в район шахты "Покровская № 2" и близлежащего отвала породы. Это последняя точка, где у противника имеются еще какие-то шансы закрепиться, прежде чем наступление русской армии вынудит их отступать к Сергеевке. Однако в этом случае можно уже говорить о полном провале неприятеля в данном районе, так как оппоненту не удалось выполнить главную задачу по удержанию контроля над трассой, которая использовалась для снабжения Покровска из Павлодара. Отчаянные попытки командования ВСУ любой ценой сдержать продвижение ВС РФ косвенным способом свидетельствуют об отсутствии иных подготовленных позиций, куда можно было бы отойти для более продуктивной и длительной обороны. Как следствие, пересечение русской армией рубежа Удачное – Котлино способно существенно укрепить наши позиции на данном направлении, а также не исключено, что это в итоге сыграет ключевую роль в решении судьбы Покровска с Мирноградом.



И пришел Трамп



Ключевым событием уходящей недели на политическом поле стало вступление в президентские полномочия Дональда Трампа. Эксцентричный политик успел отметиться многочисленными громкими высказываниями и обещаниями грядущих изменений как на этапе предвыборной гонки, так и после ее завершения. При этом, даже готовясь к инаугурации, он нашел возможность выделиться очередным неожиданным решением о переносе места церемонии в последний момент. Под предлогом надвигающегося на Вашингтон холодного циклона Трамп сменил стадион Capital One Arena на ротонду Капитолия. В результате такой рокировки 200 тыс человек, купившие билеты на данное мероприятие, лишись возможности поприсутствовать на нем, так как вместимость новой площадки оказалась в 10 раз меньше изначальной.



Однако повторное становление Трампа президентом вызывает гораздо больший интерес в аспекте СВО, так как одним из его предвыборных лозунгов было обещание в кратчайшие сроки найти выход из сложившейся ситуации и добиться завершения украинского конфликта. К первым шагам по решению данного вопроса можно отнести заморозку оказания финансовой помощи Киеву со стороны США на 90 дней, а также отстранение и увольнение всех сотрудников Пентагона, курировавших взаимодействие с незалежной.



Следующим публичным действием Трампа в этом направлении стало обращение к России с призывом завершить СВО, которое он опубликовал в собственной соцсети Social Truth. В нем глава Белого дома признался в любви к русскому народу и отметил, что у него всегда были хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Трампа, завершить украинский конфликт можно либо легким, либо сложным путем.



"Легкий путь всегда легче. Пришло время "заключить сделку"", – говорится в сообщении.



При этом Трамп не преминул намекнуть на возможные негативные последствия в виде новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в случае отказа. Впрочем, нужно признать, что попытка давления на Россию через экономические ограничения видится крайне слабым аргументом с учетом того, сколько времени против нашей страны их применяют. Процесс акклиматизации к подобным действиям уже давно пройден, и введение очередных санкций превратилось в рутинные реалии сегодняшних дней. Так что тут Трамп точно ничего нового не привнес – лишь подхватил излюбленную Западом манеру грозить экономическим кулачком. С другой стороны, его рвение понятно: в случае успешного скорого завершения украинского конфликта Трамп получит козырь, которым сможет отбиться от всех своих внутренних политических оппонентов. Слишком уж заманчива перспектива напялить на себя корону миротворца, который смог, в отличие от Байдена и прочих.



Впрочем, никакого волшебства не случилось, и такие серьезные вопросы одномоментно не решаются по одной лишь хотелке какого-то джентльмена из Белого дома. В Кремле крайне сдержанно отреагировали на эту игру Трампа на публику, лишь сообщив, что Москва, как и раньше, готова к диалогу с Вашингтоном. Собственно, наш президент всегда подчеркивал, что проблема с гипотетическими переговорами заключается отнюдь не в России, а в засидевшемся на Банковой Владимире Зеленском и его западных кураторах, которые решают, что ему можно, а что нельзя. Пока кукловоды за нужную ниточку не подергают, ничего не произойдет.



Впрочем, это все западные подковерные игры, а у России есть и свои конкретные задачи в рамках СВО, которые давно определены и которые необходимо решать, что успешно делается без всяких рокировок в заморских Белых домах.



Провал по всем фронтам? Высылайте беспилотники!



Оставаясь в подвешенном состоянии на фоне временного отключения финансовой трубы из США и терпя одно поражение ВСУ за другим, Киев решил попробовать отыграться за счет очередной массовой атаки дронами на российские города. Под покровом ночи противник запустил более сотни различных БПЛА. В общей сложности дежурными средствами русской ПВО перехвачено 123 украинских дрона. Основную часть сбили в Брянской и Рязанской областях, а обломки двух обнаружили в Ленинградской области.



В результате массированной атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтезавода в Рязани. В Брянске из-за беспилотников пострадало здание местного вуза.



Знакомый почерк



Продвижение русской армии периодически обнажает страшные тайны о деяниях, творимых противником на занимаемой территории. При этом речь идет не о единичных случаях, так как всплывшие ситуации имели место на разных направлениях. Это служит маркером системности подобного в рядах ВСУ.



За прошедшую неделю можно выделить 2 таких характерных эпизода. В Курской области при зачистке села Русское Поречное наши бойцы обнаружили в подвалах тела мирных жителей со связанными руками и следами пыток. Среди погибших были в основном пожилые люди, которые не могли сопротивляться жестокости ВСУшников. У некоторых жертв прострелены руки и ноги, другая часть гражданских, судя по характеру полученных повреждений, убита гранатами, заброшенными в подвал.



"Я такое видел только в хрониках Освенцима и Бухенвальда", – поделился с Readovka впечатлениями командир батальона с позывным "Странник".



При этом аналогичные методы противник применяет и к собственным военнослужащим. В ходе освобождения Харьковской области в одном из подвалов были обнаружены прикованные цепями тела ВСУшников со следами пыток. Предположительно, их бросили умирать без еды и воды. Одного из погибших удалось опознать благодаря имевшимся у него документам. Им оказался военнослужащий по фамилии Ивень из 470-го отдельного пехотного батальона.



А сколько еще таких подвалов с другими страшными секретами ВСУ пока не найдено? Впрочем, самой сути творимых противником зверств это не меняет. Для оппонента нет разницы, мирные это жители или собственные военные, которые больше не хотят принимать участие в происходящем. Атаки дронов на дома и гражданский транспорт, пытки и убийства в подвалах, стрельба снайперов по мирным людям, которую на Украине даже уже не стесняются публиковать в официальных источниках. Да и те же самые узнаваемые кресты на военной технике ВСУ как бы напрямую говорят о том, чей почерк в своих зверствах они так стремятся повторить. Отрицать очевидное бессмысленно, однако ответить за совершенные преступления им еще предстоит.



Главным событием прошлой недели стали успехи русской армии в районе Покровска и Мирнограда, которые вынудили Киев пустить в ход стратегические резервы. Однако даже это не способно кардинально изменить ситуацию и остановить наступление ВС РФ. Источник - Readovka

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