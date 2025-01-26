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В Ашхабаде и Самарканде пройдут саммиты "Центральная Азия – Евросоюз"
00:53 27.01.2025

Развитие сотрудничества двух регионов будет зависеть от политики Брюсселя в отношении Китая

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
26.01.2025

В марте Ашхабад примет 20-ю министерскую встречу глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Европейского союза для обсуждения ключевых вопросов сотрудничества между регионами. Об этом сообщила заместитель главы МИД Туркменистана Мяхри Бяшимова в ходе брифинга, посвященного итогам сотрудничества Туркменистана и ЕС в 2024 году и планам на 2025 год. Министерская встреча наряду с аналогичными мероприятиями в других столицах Центральной Азии станет важным этапом подготовки к саммиту глав государств ЕС – ЦА в Самарканде.

В Ашхабаде представители МИД Туркменистана и дипломаты представительства ЕС обсудили перспективы сотрудничества по ряду направлений, таких как транспорт, цифровизация, экология, энергетика и социальная сфера. На состоявшейся 24 января конференции было отмечено, что 2024 год стал важным этапом в развитии отношений между ЕС и Туркменистаном. В частности, ключевыми событиями стали внедрение электронных накладных (e-CMR) и создание логистического центра на границе с Казахстаном в рамках стратегии Global Gateway ("Глобальные ворота") для стимулирования региональной торговли и оптимизации логистики. Напомним, что в прошлом году в Брюсселе состоялся форум Global Gateway, по итогам которого была создана координационная платформа по развитию транспортного сообщения между Европой и Центральной Азией. В октябре в Ашхабаде на уровне министров транспорта был дан старт работе этой платформы, сфокусированной на Транскаспийском коридоре.

Посол ЕС в Ашхабаде Беата Пекса сообщила о планируемом визите делегации европейских парламентариев в Туркменистан в текущем году. В программе визита – посещение Ашхабада и Туркменбаши, в частности, осмотр Туркменбашинского порта, играющего ключевую роль в Транскаспийском транспортном коридоре и представляющего интерес для европейских инвесторов.

Министр иностранных дел Рашид Мередов на состоявшемся накануне заседании Кабинета министров Туркменистана представил отчет о проделанной работе по развитию взаимодействия с Европейским союзом. По его словам, укрепление взаимовыгодного сотрудничества с ЕС остается одним из ключевых направлений внешнеполитического курса Туркменистана.

Напомним, что по итогам 19-й министерской встречи, прошедшей 23 октября 2023 года в Люксембурге, была впервые утверждена совместная дорожная карта по углублению связей между ЕС и Центральной Азией, в которой отмечена готовность сторон к расширению сотрудничества в энергетической сфере, добыче и переработке критического сырья, необходимого для стран (см. "НГ" от 24.10.23). Тогда же было принято решение о проведении саммита на высшем уровне ЕС – ЦА в Самарканде в 2024 году. Однако из-за проведения выборов в Европарламенте и, как следствие, формирования нового состава Европейской комиссии, чья деятельность официально началась с 1 декабря 2024 года, все мероприятия, как-то ежегодная министерская встреча и новый саммит ЕС – ЦА были перенесены на 2025 год.

Впрочем, Киргизия за это время успела подписать с ЕС Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве и получила грант в размере 27 млн евро на развитие образования в рамках Стратегии на 2023–2026 годы. Первые 7 млн евро уже поступили в республику для поддержки образовательной системы. Эти средства будут направлены на повышение качества образования, включая закупку учебников, обучение учителей и подключение школ к интернету, что расширит доступ учащихся к современным образовательным ресурсам. Посол Европейского союза в Киргизии Мэрилин Йосефсон отметила, что создание доступной и качественной образовательной среды – важная цель сотрудничества ЕС и Киргизии. Этот грант свидетельствует о стремлении Евросоюза поддерживать устойчивое развитие страны, предоставляя молодежи возможности для обучения и саморазвития, что способствует укреплению кадрового потенциала и улучшению экономических перспектив страны.

Казахстан и Европейский союз намерены углубить стратегический диалог. Этот вопрос стал центральным на 21-м заседании Совета сотрудничества "Республика Казахстан – Европейский союз". Стороны обсудили привлечение инвестиций и передовых технологий в экономику Казахстана, сотрудничество в сфере редкоземельных материалов, транспортную взаимосвязанность, устойчивое развитие, энергетику и обмен опытом в модернизации промышленности.

Узбекистан в 2024 году подписал с ЕС соглашение о цепочках поставок критически важного сырья и сейчас разрабатывает дорожную карту по его реализации. Ожидается, что на предстоящем саммите ЕС – ЦА будет подписано Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Узбекистаном, парафированное еще в 2022 году.

ЕС также работает над предоставлением Узбекистану доступа к европейскому спутниковому интернету. "Это часть инициативы Team Europe ("Команда Европы") в рамках проекта Global Gateway. Мы обсуждаем возможность обеспечения спутниковой связью все страны Центральной Азии, чтобы расширить доступ к интернету, особенно в удаленных районах. Цель – обеспечить всем жителям Центральной Азии, включая Узбекистан, доступ к цифровым услугам и интернету", – пояснила в интервью gazeta.uz специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Тери Хакала во время своего прощального визита в Узбекистан. Ее миссия на этом посту завершена. Имя нового специального представителя по Центральной Азии, по всей видимости, станет известно в ближайшее время, чтобы принять участие в подготовке предстоящего саммита в Самарканде.

Тем временем назначение верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза экс-премьера Эстонии Каи Каллас с точки зрения дальнейшей реализации политики ЕС в Центральной Азии представляется неоднозначным, считает директор Центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев. По словам политолога, с одной стороны, Эстония при Каллас поддерживала хорошие отношения со странами региона, что может способствовать преемственности политики ЕС. С другой стороны, ее жесткая позиция по отношению к Китаю и России, которых она считает союзниками, вызывает опасения.

Каллас открыто критикует Китай и призывает к снижению экономической зависимости от него. В этом контексте ЕС, возможно, при поддержке США, с учетом антикитайской риторики нового президента Дональда Трампа, может усилить давление на Россию и Китай, вплоть до торговых ограничений и санкций. Такой сценарий угрожает торгово-экономическим связям Центральной Азии с Китаем и может негативно сказаться на экономиках региона, в частности, на развитии Транскаспийского транспортного маршрута (ТМТМ), по которому идут китайские товары в Европу. Несмотря на рост грузоперевозок по ТМТМ и создание Координационной платформы с участием ЕС и стран региона, политическая напряженность между ЕС и Китаем может поставить под угрозу европейские инвестиции в этот маршрут. Центральноазиатские страны, рассчитывающие на 1,5 млрд евро от ЕС на развитие транспортной инфраструктуры, могут столкнуться с корректировкой этих планов. Таким образом, будущее ТМТМ и европейских инвестиций в регион зависит от того, насколько дальновидную политику в отношении Китая выберет Брюссель.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1737928380


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