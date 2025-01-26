Впервые в истории! Попытка майдана в стране ЕС и НАТО

01:01 27.01.2025

Попытка майдана в стране ЕС и НАТО: словацкий гром и сербское эхо

Адепты глобализма пытаются дестабилизировать неугодные страны Восточной Европы и Балкан любыми способами



26.01.2025 | Алексей БЕЛОВ



Серьезно накалившаяся обстановка в Словакии, когда проукраинские силы, поддерживаемые местной оппозицией и европейскими милитаристами, явно нежелающими прекращения войны на востоке, вывели на площади крупнейших городов страны около 85 тысяч человек – в Братиславе (60 тысяч), в Кошице (15 тысяч) и в Банска-Бистрице (10 тысяч), – помимо демонстрации того, что европейские глобалисты не остановятся ни перед чем ради достижения своей цели: война с Россией (в которой они, разумеется, рассчитывают победить), стала, по сути, точкой пересечения некой "красной линии", о возможности нарушения которой никто не мог даже подумать.



Фактически впервые в истории технологию майдана (а мы имеем дело именно с ним) применяют в стране, являющейся одновременно как членом НАТО, так и Евросоюза. До сих пор ничего подобного даже представить себе было нельзя. Помните, этот старый анекдот времен бесконечных цветных революций в странах третьего мира о том, что в США майдан невозможен, так как там нет американского посольства?



