|Впервые в истории! Попытка майдана в стране ЕС и НАТО
01:01 27.01.2025
Попытка майдана в стране ЕС и НАТО: словацкий гром и сербское эхо
Адепты глобализма пытаются дестабилизировать неугодные страны Восточной Европы и Балкан любыми способами
26.01.2025 | Алексей БЕЛОВ
Серьезно накалившаяся обстановка в Словакии, когда проукраинские силы, поддерживаемые местной оппозицией и европейскими милитаристами, явно нежелающими прекращения войны на востоке, вывели на площади крупнейших городов страны около 85 тысяч человек – в Братиславе (60 тысяч), в Кошице (15 тысяч) и в Банска-Бистрице (10 тысяч), – помимо демонстрации того, что европейские глобалисты не остановятся ни перед чем ради достижения своей цели: война с Россией (в которой они, разумеется, рассчитывают победить), стала, по сути, точкой пересечения некой "красной линии", о возможности нарушения которой никто не мог даже подумать.
Фактически впервые в истории технологию майдана (а мы имеем дело именно с ним) применяют в стране, являющейся одновременно как членом НАТО, так и Евросоюза. До сих пор ничего подобного даже представить себе было нельзя. Помните, этот старый анекдот времен бесконечных цветных революций в странах третьего мира о том, что в США майдан невозможен, так как там нет американского посольства?
Так вот, это правило негласно распространилось и на союзников Вашингтона в Европе, где необходимых коллективному Западу результатов выборов и в итоге соответствующей политики руководства той или иной страны добивались, как правило, менее радикальными методами.
Ну разве что, в крайнем случае, горничную тебе в гостиничный номер "подсунут", которая потом обвинит тебя в домогательствах и в один миг похоронит всю твою многолетнюю политическую карьеру, как это было накануне выборов 2012 года с главным претендентом на пост президента Франции директором-распорядителем Международного валютного фонда Домиником Стросс-Каном...
Но в последние годы от былого "изящества" хитроумных западных комбинаторов не осталось и следа. Все чаще политических конкурентов начали устранять с помощью грубой силы: где-то судебной, как это произошло с победившим в первом туре недавних президентских выборов в Румынии Кэлином Джорджеску, а где-то с использованием пистолета, как в случае с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который только чудом пережил нападение на него проукраинского фанатика.
Не добившись желаемого в прошлый раз, недруги Фицо (читай: враги Словакии) перешли к "плану Б", более затратному, но и более, по их мнению, надежному – цветной революции, то есть откровенному государственному перевороту, успех которого всегда легко можно будет назвать "победой свободы и демократии".
Скажу больше, если словацкая затея удастся, следующим местом применения методички Шарпа станет Сербия, президент которой Александр Вучич давно уж раздражает Брюссель своей неуступчивостью и нежеланием сообразно общему курсу ЕС проводить антироссийскую политику и признавать мятежный край Косово в качестве независимого субъекта международного права.
На днях в эфире телеканала Happy TV сербский лидер заявил, что Запад с помощью студентов пытается устроить в Сербии цветную революцию.
"Все, что они делают, это пытаются устроить цветную революцию, в этом нет никаких сомнений. Мы будем ждать до последнего момента, вплоть до того, когда мы будем вынуждены отреагировать, когда они начнут перекрывать автомагистрали и все остальное", – заявил глава государства.
Любопытно, что, комментируя события в Братиславе, Роберт Фицо также отметил значительное количество инструкторов из Грузии и Украины, прибывших в Словакию накануне сегодняшних событий.
По данным, которые обнародовал сербский президент, уже сейчас иностранные агенты через свои связи передали некоторым студентам призывы выходить на крупные транспортные развязки и перекрывать движение, ставить палатки и укрепления.
"Мы уже знаем, кто и как это делает. Некоторые прибывают из западных стран, а некоторые - с Востока, где они выполняли грязную работу для западной агентурной сети. Мы будем терпеть это до определенного момента, после чего мы будем вести себя в соответствии с правилами, которые государство должно уважать".
В чем же причина такой отчаянной решимости европейских глобалистов разжечь на Балканах очередной пожар? Пожар, который с учетом нынешнего уровня радикализации общественных настроений в самой Европе вполне способен выйти за пределы Сербии и превратиться в угрозу для всего Евросоюза.
Ответ на этот вопрос дает сам Александр Вучич, увязывая искусственное усиление антиправительственных брожений в умах сербской молодежи с отказом Белграда от участия в санкционной войне Запада против России.
"Не случайно на Сербию начали нападать внешние силы. От нас зависит, как посмотреть на геополитическую ситуацию и сохранить автономию и независимость Сербии. Они хотят вернуть нас в 2000 год, когда мы были завоеваны и порабощены, когда кто-то другой принял решение от имени Сербии. Они хотят нам сказать, что вы не можете быть независимой страной, они хотят сказать нам, когда и против кого мы введем санкции. А вы знаете, что пока я президент Сербии, не буду вводить санкции ни России, ни другим нашим друзьям", – отметил глава Сербской республики.
Звучит вроде бы логично, но если честно, если мне будет позволено так это назвать, то и в словах Вучича, и в политике, которую пытается проводить Роберт Фицо, есть элемент некоторой геополитической наивности, что ли…
Вот послушайте:
"Мы находимся на европейском пути, но я скоро буду разговаривать и с российским президентом, чтобы посмотреть, как преодолеть эти проблемы, связанные с введением санкций и с другими вопросами. Мы найдем решение, лучшее решение для Сербии, и всегда будем поддерживать братские и дружеские отношения и с Китаем, и с Россией, и со всеми нашими друзьями", – говорит Вучич, тем самым нарушая негласное правило, "кто не с нами, тот против нас".
Он что не помнит, чем закончилось для Украинцы желание дружить и с ЕС, и Таможенным союзом, позже превратившимся в ЕАЭС? А ведь тогдашний канцлер ФРГ Ангела Меркель ясно давала понять президенту Януковичу, что придется делать выбор. Откуда у президента Сербии мысль, что сегодня, когда отношения Европы и России стали во сто крат хуже, будет как-то иначе?
Или Фицо, который выступает за скорейшее проведение мирных переговоров и отказ от военной помощи Украине, за запрет на выделение Киеву средств на восстановление, если в этом не будут участвовать США, критикует НАТО и даже планирует закрепить в Конституции Словакии положение о браке как о союзе мужчины и женщины, без вариаций, таким образом идя против всех без исключения главных заветов европейских глобалистов.
Почему лидер страны, живущей на дотации стран Евросоюза (1,4 млрд евро ежегодно) и состоящей в НАТО, внезапно решил, что ему будет позволено проводить самостоятельную политику, отличную от общего курса коллективного Запада?
Господа, вы когда соглашались стать неотъемлемой частью этого самого Запада (Сербия еще не стала, но уже находится на пути), вы не знали, что "правила игры" распространяются в том числе и на вас? Или вы забыли о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке?
Как бы это цинично ни звучало, но я понимаю причины раздражения в Брюсселе. Другое дело, что и Европе давно пора бы прекратить произносить бесконечные мантры о демократии, свободе слова, гуманитарных ценностях и прочих весьма эфемерных понятиях, несоответствующих суровой европейской действительности.
Тем не менее каждому стоит быть честным перед самим собой и, наконец, понять, что свобода, истинная свобода не дается даром, за нее всегда приходится платить самую высокую цену. Готовы ли ее заплатить в Сербии и Словакии – думаю, мы скоро узнаем.