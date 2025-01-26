"Разрыв с Россией - могила для армянской экономики": под Пашиняном трещат стулья

01:06 27.01.2025

26 января 2025



Евросоюз не примет в свои объятия страну, которая является членом другого тарифного союза, заявил спикер парламента Эстонии Лаури Хуссар.



"Если хотите стать членом ЕС, вы не можете быть членом другого союза. Это - ваше решение, а не ЕС. Если мы увидим, что вы хотите стать членом, соответствуете всем критериям, хотите стать частью этой семьи, я не вижу проблемы или препятствия. Визит семи руководителей парламентов стран Балтии и Северной Европы в Армению - хороший сигнал", - рассказал парламентарий во время брифинга после панельного обсуждения на тему "Вместе во имя мира и демократии" с участием глав парламентов стран Балтии и Северной Европы в Ереване, отвечая на вопрос о том, будет ли легко Армении "развернуться" от России и что требует от нее ЕС.



Тем не менее эстонец выразил поддержку устремлениям Армении в сторону ЕС:



"Это очень тяжелый и долгий путь. Армения шаг за шагом приближается к Европе. Мы это принимаем и приветствуем. Очень важно проявлять смелость на этом пути".



Хуссар признался, что опыт его страны по вступлению в ЕС оказался непростым. Тем не менее, по словам прибалта, результат того стоил:



"Качество жизни Эстонии после вступления в ЕС выросло более чем в три раза".



Спикер, конечно, может говорить все что захочет, но тут весьма интересная новость появилась в СМИ про "более чем в три раза": жители эстонского города Нарвы собираются выйти на акцию протеста из-за роста цен на коммуналку. По их словам, счет за отопление вырос примерно на € 100 с прошлого года.



Горожане собирают подписи под обращением в правительство. Жители требуют снизить цены на услуги по ЖКХ. Демонстрация запланирована на 1 февраля.



Сбором подписей занимается местная жительница Татьяна Алексеева. Ей предстоит заплатить за квартиру порядка € 300, и "такого большого счета еще никогда не было".



В свою очередь, постоянный докладчик Европарламента по Армении Мириам Лексманн приветствовала решение правительства республики начать процесс вступления в ЕС, отметив, что "те, кто соответствует необходимым условиям и разделяет наши ценности, всегда должны быть желанными".



И в продолжение темы "разделяющих ценности" комментарий телеграм-канала "Товарищ генерал":



"ЗАЧЕМ ПАШИНЯНУ НАЛОГОВЫЙ ЖЕСТКАЧ?



Никто в Армении не понимает, не отражает логики действий Пашиняна на внутреннем фронте. А она есть, и она на виду.



Ну в самом деле, зачем бы правительству именно сейчас повышать налог с оборота для малого бизнеса с 5 до 10% (что вызвало вчера небольшие, скромные протесты частных торговцев)? Зачем бы именно сейчас ставить под жесткий контроль грошовые банковские переводы физлиц?



Зачем бы именно сейчас вываливать на продажу (и только для покупки физлицами) лежавшие в закромах государства пакеты акции, подаренные (добровольно-принудительно) собственниками горнорудных и телекоммуникационных активов - чтобы эти акции оказались в "правильных" частных руках.



Зачем все это и почему именно сейчас? Ведь экономика продолжает находиться в фазе роста и все прогнозы - исключительно позитивные, а замедление роста - несущественное и вполне логичное. И преодолимое при желании и умении.



Обдираемым как липка гражданам Армении должно быть еще более обидно оттого, что Пашинян не жалеет средств на политически обусловленные проекты.



Например, налоги, собранные с разоряющихся ныне ярмарочных торговцев, пойдут на то, чтобы компенсировать всю сумму таможенной пошлины при экспорте местной продукции обрабатывающей промышленности в ЕС и Великобританию. Этот проект был одобрен вчера на заседании кабмина. Все вступит в силу с 1 февраля 2025-го, годовые расходы - около 15 млрд драмов.



Делается это для того, чтобы удержать товарооборот Армении с ЕС от еще большего падения. Потому что до сих пор армянские ферросплавы, ювелирные изделия, алюминиевая фольга, пищевые продукты и текстиль вывозились в ЕС беспошлинно. А теперь в Брюсселе решили, что Армению нужно перенести в список стран с уровнем дохода выше среднего по классификации Всемирного банка. И ввели на армянские товары пошлины от 2 до 15%.



Вот это циничное решение Евросоюза и компенсирует Пашинян армянскому крупному бизнесу из кармана налогоплательщиков. Просто для того, чтобы нынешнее падение торговли с Европой на 14% не превратилось в падение на 30% в преддверии еврореферендума в Армении.



По сути, сотрудник ярмарки "Гнуни" пенсионер Роберт Давтян, который вчера протестовал у здания правительства, платит Евросоюзу за возможность экспортировать армянские товары (а прибыль от этого складывает к себе в карман какой-нибудь олигарх Хачатур Сукиасян). А потом бедолаге Давтяну снизят стоимость шенгенской визы на десять евро и скажут, что Евросоюз его сильно любит.



Евросоюз при помощи Пашиняна прямо сейчас высасывает ваши пенсионерские гроши, дорогие уважаемые соотечественники армяне.



Возвращаюсь к вопросу о том, зачем Пашиняну именно сейчас фискальные жестокости - невзирая на более чем прекрасные показатели экономики и на близкие выборы.



Очень просто. Затем, что он предвидит экономический разрыв с Россией. Его уже прогнули на то, чтобы отказаться от дешевого газа и от партнерства с "Росатомом", далее грянет передел в сфере электроэнергии и т. д.



Разрыв с Россией - это могила для половины армянской экономики сразу же, одномоментно.



К этому моменту Пашинян хочет иметь действующую систему, которая видит каждый драм в вашем кошельке.



Счастливого пути в светлое будущее, "апага ка" ("будущее есть". - Ред.). Оно уже близко. Уже на пороге.