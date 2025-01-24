Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии, по данным экзит-поллов почти 88%

01:10 27.01.2025

МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, по данным экзит-поллов, набирает 87,6 процента голосов на выборах главы республики, сообщил председатель Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо в эфире телеканала "Первый информационный".



"За Олега Гайдукевича отдали голоса 1,8 процента опрошенных, за Анну Канопацкую - 1,6, за Александра Лукашенко - 87,6. Сергей Сыранков набрал 2,7 процента голосов опрошенных избирателей, Александр Хижняк - 1,2, против всех проголосовали 5,1 процента", - сказал он.



